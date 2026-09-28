Les marchés boursiers reculent ; les cours du pétrole s'éloignent de leurs plus hauts niveaux alors que renaissent les espoirs de négociations au Moyen-Orient

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(Dernières informations de l'après-midi)

* Les marchés anticipent une probabilité de 70 % d'une deuxième hausse consécutive des taux de la Fed en octobre

* Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a atteint plus tôt son plus haut niveau depuis la mi-mai 2004

* Nvidia en hausse après avoir relevé son plafond de rachat d'actions

par Caroline Valetkevitch et Amanda Cooper

Les principaux indices boursiers ont reculé lundi, alors que le prix du pétrole progressait légèrement et que les rendements des bons du Trésor poursuivaient leur récente hausse, dans la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt attendues de la Réserve fédérale au cours des prochains mois.

Le Nasdaq a entraîné les indices de Wall Street à la baisse, alors même que l’action Nvidia NVDA.O progressait après que le fabricant de puces a porté son programme de rachat d’actions à un montant record de 150 milliards de dollars, éclipsant ainsi le plan de 110 milliards de dollars annoncé par Apple AAPL.O en 2024. Nvidia a gagné 1,7 %, clôturant en dessous de ses plus hauts niveaux atteints plus tôt.

Les cours du pétrole ont cédé une partie de leurs gains antérieurs, alors que des médiateurs qatariens s’apprêtent à mener des pourparlers avec les États-Unis et l’Iran pour tenter de négocier un accord de paix qui se fait attendre dans la guerre américano-israélienne contre l’Iran, qui dure depuis sept mois et qui a fait grimper les coûts de l’énergie. Le brut américain CLc1 a progressé de 19 cents pour s’établir à 92,60 dollars le baril et le Brent LCOc1 a gagné 96 cents pour s’établir à 105,28 dollars.

À un moment donné lundi, les cours du pétrole avaient progressé de plus de 4 dollars le baril après que le président américain Donald Trump eut rejeté une proposition de l’Iran visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, d’une importance cruciale.

Selon le CME FedWatch, les marchés tablent désormais sur une probabilité d’environ 70 % que la Fed relève ses taux pour la deuxième fois consécutive en octobre. La Fed a relevé ses taux en début de mois pour la première fois depuis 2023 afin de lutter contre la hausse de l’inflation.

Les rendements des obligations d’État à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-mai 2004, tandis que ceux des obligations à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-juin 2007 avant de réduire leurs gains.

“À l’heure actuelle, le marché table sur des taux d’intérêt plus élevés pendant plus longtemps, ce qui exerce une pression sur les actions”, a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

“Il faut examiner les données économiques. Il faut examiner la situation du chômage. Il faut examiner les résultats des entreprises. Et tant que ceux-ci resteront solides, les taux actuels ne devraient pas être trop perturbateurs.”

Grâce à la croissance américaine et à l’essor des bénéfices des entreprises, Wall Street et l’économie dans son ensemble ont pu, pour l’instant, absorber la hausse des coûts d’emprunt et de l’énergie. Les marchés auront l’occasion de se faire une nouvelle idée de la trajectoire actuelle de l’emploi et de l’inflation avec la publication prévue cette semaine du rapport sur l’emploi aux États-Unis pour septembre et de l’indice mensuel des prix des dépenses de consommation des particuliers (PCE).

Cependant, le coût croissant du capital apparaît comme un risque majeur pour les entreprises liées à l’IA, en particulier les “hyperscalers”, dont les emprunts et les dépenses se chiffrant en milliards de dollars ont alimenté les marchés boursiers partout dans le monde.

Le S&P 500 .SPX a perdu 59,72 points, soit 0,8 %, à 7.683,69, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 248,34 points, soit 0,9 %, à 26.820,38. Le Dow Jones Industrial Average

.DJI a reculé de 0,7 %.

HAUSSE DES RENDEMENTS DES TITRES DU TRÉSOR

Les rendements des bons du Trésor américain ont ralenti leur progression après avoir atteint des plus hauts depuis plusieurs années. Le rendement de l’obligation à 30 ans US30YT=RR est passé de 5,502 % vendredi en fin de séance à 5,5704 %. Le rendement des bons du Trésor américainsde référence à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 6,98 points de base, s’établissant à 5,251 %, contre 5,181 % vendredi en fin de séance.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR , qui sont les plus sensibles aux évolutions des anticipations en matière de taux et d’inflation, ont bondi de plus de 50 points de base depuis le début du mois de septembre, leur plus forte hausse mensuelle depuis février 2023, dans l’attente de nouvelles hausses de taux de la Fed.

Cette hausse a réduit l'écart entre le rendement des obligations à 2 ans et celui des obligations de référence à 10 ans à environ 31 points de base, contre environ 40 points de base il y a un mois, un phénomène connu sous le nom d'aplatissement de la courbe des taux.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR a atteint 4,937 % lundi, contre 4,864 % vendredi.

L'indice MSCI, qui mesure les actions à l'échelle mondiale

.MIWD00000PUS , a reculé de 8,76 points, soit 0,76 %, à 1.139,47. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé la séance à un niveau stable.

Les cours de l'or ont baissé. L'or au comptant XAU= a reculé de 3,61 %, à 4.131,53 dollars l'once.

La récente série de chiffres encourageants a soutenu le dollar américain, l’euro EUR= reculant de 0,21 % à 1,1367 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,11 % à 157,43. Plus tôt, le principal responsable japonais des affaires monétaires, Atsushi Mimura , a, dans une interview accordée à Reuters, lancé un nouvel avertissement à tout vendeur potentiel concernant la faiblesse excessive de la devise.