Les marchés boursiers reculent, le pétrole remonte, alors que les espoirs de paix au Moyen-Orient s'amenuisent

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* Le pétrole termine en hausse, tandis que les actions reculent alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran piétinent

* Le KOSPI sud-coréen recule après avoir atteint un niveau record

* L'inflation américaine gonflée par les prix de l'essence, les rendements obligataires grimpent, le dollar se raffermit

(Dernières nouvelles après la clôture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Amanda Cooper

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont reculé mardi et le dollar s'est apprécié alors que l'inflation américaine grimpait et que le pétrole progressait pour la troisième journée consécutive, alors que les espoirs d'un accord de paix au Moyen-Orient visant à permettre la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz s'amenuisaient .

En avril, les prix à la consommation américains (CPI) ont fortement augmenté pour le deuxième mois consécutif, entraînant la plus forte hausse annuelle de l'inflation depuis près de trois ans, ce qui a renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

La guerre menée par les États-Unis contre l'Iran a fait grimper les prix du pétrole , entraînant une hausse des prix de l'essence, du diesel et du kérosène, et les économistes s'attendent à des répercussions dans les mois à venir.

Ces données font suite à l'annonce faite lundi par le président américain Donald Trump selon laquelle le cessez-le-feu conclu il y a un mois avec l'Iran était "sous perfusion ", après que la réponse de Téhéran au plan américain visant à mettre fin à la guerre eut clairement montré que les positions des deux parties étaient très éloignées.

Dans ce contexte, le prix du brut américain CLc1 a clôturé en hausse de 4,19% à 102,18 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 107,77 dollars le baril, en hausse de 3,42% sur la journée.

"Des spéculations ont circulé sur une possible reprise du conflit avec l’Iran. Cela a fait grimper les prix du pétrole", a déclaré Emily Roland, co-stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments, soulignant également que la hausse des rendements des bons du Trésor avait accentué la pression sur les actions. "Cela s’explique en partie par le rapport sur l’IPC publié ce matin, qui s’est en réalité révélé assez modéré sous la surface."

Et alors que les investisseurs espéraient des avancées sur le conflit avec l'Iran à l'issue d'une rencontre entre Trump et le président chinois Xi Jinping , Trump a déclaré qu'il ne pensait pas avoir besoin de l'aide de la Chine pour mettre fin à la guerre.

"La Chine semble avoir évité de s’impliquer dans cette affaire et devrait conserver cette posture à l’avenir. Elle n’a pas besoin de s’enliser dans ce bourbier", a écrit Jack Janasiewicz, stratège en chef des portefeuilles chez Natixis Investment Managers Solutions.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 4,97 points, soit 0,45%, à 1 103,32.

Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 1,01%.

À Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 56,09 points, soit 0,11%, à 49.760,56, le S&P 500 .SPX a perdu 11,88 points, soit 0,16%, à 7.400,96 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 185,92 points, soit 0,71%, à 26.088,20. L'indice des semi-conducteurs PHLX .SOX a chuté de 3% après avoir atteint un record mardi.

Mme Roland, de Manulife, a déclaré que la baisse des actions des semi-conducteurs affectait le sentiment des investisseurs et a souligné un recul des actions technologiques en Corée du Sud, "qui avaient connu une hausse fulgurante ces dernières semaines".

Cela fait suite à la suggestion du conseiller politique présidentiel Kim Yong-beom d’instaurer des "dividendes citoyens ", comme il l’a expliqué dans un message sur les réseaux sociaux , en faisant valoir que les bénéfices excédentaires générés à l’ère de l’IA devraient être redistribués à tous les citoyens et que la Corée du Sud pourrait être le premier pays à mettre cela en œuvre.

L'indice KOSPI .KS11 de Séoul a reculé après avoir atteint un record juste en dessous des 8 000 points, et a terminé en baisse de 2,3%, entraînant les autres marchés régionaux dans son sillage. .KS

HAUSSE DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES MONDIAUX

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté en raison des inquiétudes liées à la persistance des perturbations de l'approvisionnement énergétique au Moyen-Orient et à la suite de données indiquant une hausse des prix à la consommation aux États-Unis.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a augmenté de 4,9 points de base pour atteindre 4,461%, contre 4,412% lundi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 3,8 points de base pour atteindre 5,0253%.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 4,2 points de base pour atteindre 3,989%.

La hausse des rendements obligataires mondiaux a été tirée par une vague de ventes de gilts en réaction à la pression croissante exercée sur le Premier ministre britannique Keir Starmer , qui a, mardi, défié les appels à la démission.

Il a déclaré aux ministres qu'il "continuerait à gouverner" malgré 48 heures "déstabilisantes" marquées par des appels de plus en plus pressants à établir un calendrier pour son départ, après de lourdes pertes lors des élections locales.

Sur le marché obligataire britannique, le rendement des gilts à 10 ans GB10YT=RR a augmenté de 0,4 point de base à 5,107%, tandis que celui des gilts à 2 ans GB2YT=RR a baissé de 0,1 point de base à 4,551%.

La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,54% à 1,3533 $, ce qui en a fait l'une des devises majeures les moins performantes de la journée.

Du côté des autres devises , le dollar américain a progressé pour la deuxième séance consécutive après la publication des données économiques et dans un contexte d'incertitude quant à la pérennité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,35% à 98,31, tandis que l'euro

EUR= reculait de 0,38% à 1,1737 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,31% à 157,64.

Les cours de l'or ont été sous pression, les espoirs d'un accord de paix s'estompant, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant l'inflation et la perspective d'une hausse des taux d'intérêt mondiaux.

L'or au comptant XAU= a reculé de 0,43% à 4.713,93 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 0,4% à 4.700,00 dollars l'once.