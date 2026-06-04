Les marchés boursiers reculent face à la recrudescence des hostilités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gregor Stuart Hunter

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté en début de séance jeudi, les nouveaux affrontements entre les États-Unis et l'Iran ayant ébranlé les marchés, alors même que des signes contradictoires de désescalade laissaient les investisseurs dans l'hésitation.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,8%, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont glissé de 0,4%. Les actions coréennes ont rouvert en baisse de 2% après un jour férié, tandis que le Nikkei 225 japonais

.N225 a chuté de 1,3%.

"Les marchés financiers sont retombés dans un mode d'aversion au risque alors que les États-Unis et l'Iran ont de nouveau échangé des coups de feu", ont écrit les analystes de Westpac dans un rapport de recherche.

Les actions à Wall Street ont chuté pendant la nuit, l'indice S&P 500 .SPX reculant de 0,7% et les prix du pétrole augmentant d'environ 2%, alors que les hostilités au Moyen-Orient reprenaient de plus belle et que les pourparlers entre Téhéran et Washington ne montraient que peu de progrès.

Les traders ont ignoré la publication d'un indice PMI du secteur des services ISM américain meilleur que prévu, qui a progressé en mai, les entreprises ayant passé des commandes de manière préventive et reconstitué leurs stocks en prévision de pénuries et de hausses de prix liées à la guerre.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,7% à 97,12 dollars le baril à la reprise des échanges jeudi, après que le Liban et Israël se sont mis d'accord pour mettre en œuvre un cessez-le-feu , subordonné à l'arrêt complet des tirs de la milice du Hezbollah, alignée sur l'Iran, et à l'évacuation de tous ses membres du secteur du Litani Sud. Les deux parties s'étaient mises d'accord le mois dernier sur un cessez-le-feu, mais les hostilités s'étaient poursuivies.

La Chambre des représentants américaine, à majorité républicaine, a approuvé mercredi une résolution sur les pouvoirs de guerre visant à empêcher le président Donald Trump de poursuivre le conflit contre l'Iran. Cette mesure est largement symbolique, car elle doit encore être adoptée par le Sénat et nécessiterait une majorité des deux tiers dans les deux chambres pour passer outre un veto présidentiel quasi certain.

"La géopolitique continue d’alimenter la volatilité et les signaux contradictoires tempèrent les espoirs d’une résolution rapide du conflit", ont écrit les analystes d’ING dans un rapport de recherche.

Mercredi, l'action Broadcom a plongé de plus de 13% en séance prolongée après avoir déçu les attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, tandis que son dirigeant a laissé inchangées ses prévisions de ventes pour 2027, signe rare que le fabricant de puces d'IA pourrait être en perte de vitesse.

Sur les marchés des changes, le yen JPY= a reculé de 0,1% à 159,945 yens pour un dollar après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mercredi que la banque centrale devait examiner les avantages et les inconvénients d'une hausse des taux d'intérêt si les risques inflationnistes l'emportaient sur les risques de ralentissement économique, dans des propos laissant entrevoir une forte probabilité de hausse des taux ce mois-ci.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est maintenu à 99,45 après une remontée de trois jours qui a porté la devise à son plus haut niveau depuis le 7 avril.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé de 0,4 point de base à 4,485%.

L'or XAU= a progressé de 0,5% à 4.455,71 dollars, s'inscrivant fermement dans la fourchette de fluctuation dans laquelle il évolue depuis le milieu du mois dernier.

Le bitcoin BTC= a reculé de 1,3% à 64.047,39 dollars, tandis que l'ether ETH= a progressé de 1,8% à 1.810,83 dollars.