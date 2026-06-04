Les marchés boursiers reculent face à la recrudescence des combats au Moyen-Orient ; le pétrole recule après avoir atteint des sommets

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* Les marchés boursiers se replient face à la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran

* Le pétrole recule par rapport à ses récents sommets suite au cessez-le-feu entre Israël et le Liban

* Le yen s'éloigne de la zone d'intervention; le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis quatre mois

(Mise à jour des cours à la mi-journée en Asie) par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont chuté jeudi, les nouveaux combats entre les États-Unis et l'Iran ayant ébranlé les investisseurs, bien que le pétrole ait reculé par rapport à ses récents sommets après qu'Israël et le Liban se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 1,5%, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont glissé de 0,5%. Les actions coréennes ont rouvert en baisse de 2,6% après un jour férié, tandis que le Nikkei 225 japonais

.N225 a chuté de 1,9%.

« Les marchés financiers sont revenus à un mode d'aversion au risque alors que les États-Unis et l'Iran ont de nouveau échangé des tirs », ont écrit les analystes de Westpac dans un rapport de recherche. Les actions à Wall Street ont chuté pendant la nuit, le S&P 500 .SPX reculant de 0,7% et les prix du pétrole augmentant d’environ 2%, alors que les négociations entre Téhéran et Washington n’ont guère progressé et que les hostilités ont repris. Les traders ont ignoré les données meilleures que prévu de l'indice PMI du secteur des services de l'ISM américain , qui a progressé en mai, les entreprises ayant passé des commandes de manière préventive et reconstitué leurs stocks en prévision de pénuries et de hausses de prix liées à la guerre en Iran. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,3% à 96,59 dollars le baril à la reprise des échanges jeudi, après que le Liban et Israël se sont mis d'accord pour mettre en œuvre un cessez-le-feu , subordonné à l'arrêt complet des tirs de la milice du Hezbollah, alignée sur l'Iran, et à l'évacuation de tous ses membres du secteur du Litani Sud. Les deux parties s'étaient mises d'accord le mois dernier sur un cessez-le-feu, mais les hostilités s'étaient poursuivies. La Chambre des représentants américaine, à majorité républicaine, a approuvé mercredi une résolution sur les pouvoirs de guerre visant à empêcher le président Donald Trump de poursuivre le conflit contre l'Iran. Cette mesure est largement symbolique, car elle doit encore être adoptée par le Sénat et nécessiterait une majorité des deux tiers dans les deux chambres pour passer outre un veto présidentiel quasi certain. L'action Broadcom a plongé de plus de 13% en séance prolongée après avoir déçu les attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mercredi, tandis que son dirigeant a laissé inchangées ses prévisions de ventes pour 2027, signe rare que le fabricant de puces d'IA pourrait être en perte de vitesse.

Sur les marchés des changes, le yen JPY= s'est raffermi de 0,1% à 159,88 pour un dollar, s'éloignant légèrement du seuil des 160, considéré par les traders comme un seuil d'intervention. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mercredi que la banque centrale devait examiner les avantages et les inconvénients d'une hausse des taux d'intérêt si les risques inflationnistes l'emportaient sur les risques de ralentissement économique, dans des propos laissant entrevoir une forte probabilité de hausse des taux ce mois-ci. Le dollar australien AUD= a légèrement progressé de 0,1% après la publication de données indiquant que la balance commerciale de l'Australie était redevenue excédentaire en avril, après un déficit surprise le mois précédent, le rebond des exportations de matières premières ayant contribué à compenser la forte hausse des importations de carburant.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est maintenu à 99,44 après une remontée de trois jours qui a porté la devise à son plus haut niveau depuis le 7 avril. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 1,4 point de base à 4,473%. L'or XAU= a progressé de 0,9% à 4.473,61 dollars l'once, restant fermement dans la fourchette de fluctuation dans laquelle il évolue depuis le milieu du mois dernier. Le bitcoin BTC= a chuté de 4% pour atteindre son plus bas niveau en quatre mois, à 62.321,87 dollars, tandis que l'ether

ETH= reculait de 1,9% à 1.744,70 dollars. Le Bitcoin a chuté de 17% au cours de cinq jours consécutifs de baisse, "miné par une combinaison toxique d'un dollar américain plus fort et de rendements en hausse, ainsi que par un regain de prudence face au risque", a écrit Tony Sycamore, analyste chez IG, dans une note à ses clients.