Les marchés boursiers reculent en Asie, tandis que le prix du pétrole progresse sur fond de doutes quant à la paix

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* Les contrats à terme sur le S&P 500 et les actions européennes reculent, tandis que le Nikkei progresse légèrement

* Le pétrole grimpe alors que l'Iran affirme avoir fermé le détroit d'Ormuz

* Les rendements des bons du Trésor augmentent, les contrats à terme sur la Fed tablent sur une hausse des taux en septembre

* La livre sterling recule suite à des informations selon lesquelles le Premier ministre britannique Keir Starmer pourrait démissionner

par Wayne Cole

La plupart des marchés boursiers asiatiques ont reculé lundi, les doutes concernant le processus de paix au Moyen-Orient ayant entraîné une nouvelle hausse des cours du pétrole et des rendements obligataires, ce qui a conduit les investisseurs à anticiper davantage le risque d’une hausse des taux d’intérêt américains.

La livre sterling s'est affaiblie suite à des informations selon lesquelles le Premier ministre Keir Starmer envisageait son avenir politique, après que la victoire électorale décisive de son rival Andy Burnham au Parlement a incité davantage de ministres du Parti travailliste au pouvoir à réclamer son départ.

Le président américain Donald Trump a publié un message indiquant que Starmer était sur le point de démissionner, tout en menaçant de nouvelles attaques contre l’Iran, alors même que le vice-président JD Vance rencontrait des responsables iraniens pour les premiers pourparlers dans le cadre d’un accord de paix provisoire.

Ces pourparlers ont été éclipsés par l’annonce faite par Téhéran de la nouvelle fermeture du détroit d’Ormuz , les sites de suivi indiquant une baisse du nombre de navires transitant par cette voie après le passage de 32 navires vendredi et de 26 samedi.

Les menaces de l’Iran ont suffi à faire grimper les contrats à terme sur le Brent LCOc1 de 1,1 %, à 81,43 dollars le baril, un niveau encore loin de son pic de mai à 126,41 dollars. Le brut américain CLc1 s’est raffermi de 2,7 % à 78,70 dollars le baril, mais est resté au-dessus du seuil des 67 dollars auquel il se négociait avant le début de la guerre. O/R

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont reculé de 0,5 %, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont perdu 0,7 %. En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 ont baissé de 0,5 %, tandis que ceux sur le DAX FDXc1 ont reculé de 0,3 % et ceux sur le FTSE FFIc1 ont fléchi de 0,1 %.

Au Japon, le Nikkei .N225 a légèrement progressé de 0,7 %, après avoir grimpé de près de 8 % la semaine dernière pour atteindre des sommets historiques. Le marché sud-coréen, en pleine effervescence, a reculé de 0,9 % .KS11 , après avoir bondi de plus de 11 % la semaine dernière grâce à la demande pour les valeurs du secteur des semi-conducteurs.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,4 %.

LES MARCHÉS RÉDUISENT LES PROBABILITÉS D’UNE HAUSSE DES TAUX DE LA FED

Les bons du Trésor sont restés sous pression après le revirement « hawkish » de la Réserve fédérale la semaine dernière, qui a conduit les marchés à anticiper une probabilité de 75 % d’une hausse des taux dès septembre.

Les contrats à terme laissent entrevoir un resserrement de 38 points de base d’ici la fin de l’année, tandis que les rendements des obligations à 2 ans US2YT=TWEB ont progressé de 4 points de base pour atteindre 4,2276 %, leur plus haut niveau depuis début 2025. 0#USDIRPR

« Notre scénario de base table sur la patience et une première hausse au second semestre 2027, mais nous estimons que la marge d’erreur et la tolérance à une inflation plus forte sont limitées, avec de réels risques de hausses anticipées », a déclaré Fabio Bassi, responsable de la stratégie multi-actifs chez JPMorgan.

« Nous restons optimistes vis-à-vis des actifs risqués, car l’amélioration des marchés du travail maintiendra les taux à un niveau élevé plus longtemps, ce qui favorisera une légère surperformance des secteurs de la croissance de qualité, des grandes capitalisations et de la technologie », a-t-il ajouté. « Nous voyons des risques haussiers pour l’indice S&P, dont l’objectif tend vers les 8 000 points. »

L’indicateur d’inflation sous-jacente privilégié par la Fed sera publié jeudi et devrait progresser légèrement pour s’établir à 3,4 % en mai, soulignant le risque d’un resserrement de la politique monétaire.

Parmi les intervenants de la banque centrale figurent le gouverneur Christopher Waller et le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams.

Les perspectives bellicistes de la Fed ont soutenu le dollar à 161,44 yens JPY=EBS , seule la menace d’une intervention japonaise l’empêchant de tester la résistance à 161,96, un plus haut atteint mi-2024.

L'euro a reculé à 1,1462 dollar EUR=EBS , après avoir atteint vendredi son plus bas niveau depuis trois mois à 1,1418 dollar. L'incertitude politique a fait baisser la livre sterling de 0,2 % à 1,3210 dollar GBP= .

« Compte tenu de l’incertitude entourant une éventuelle contestation à l’encontre du Premier ministre britannique et de ses implications pour les perspectives budgétaires, il est probable que les gilts restent sous pression à la vente en ce début de semaine », a déclaré Skye Masters, responsable de la recherche de marché chez NAB.

Sur les marchés des matières premières, la hausse des rendements obligataires a pesé sur l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts et a reculé de 0,1 % à 4 154 dollars l’once XAU= .

GOL/