Les marchés boursiers reculent alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran se heurtent à un premier obstacle ; le pétrole efface ses pertes initiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Vance se retire des négociations de vendredi avec l'Iran; le pétrole efface ses pertes antérieures

* Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent de 0,9%; les actions japonaises et sud-coréennes s'éloignent de leurs plus hauts historiques

* Le dollar atteint un nouveau plus haut depuis 13 mois; tous les regards se tournent vers le yen face aux risques d'intervention

(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens) par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont inversé la tendance et reculé vendredi, les investisseurs ayant pris des bénéfices après les hausses record enregistrées au Japon et en Corée du Sud, tandis que les signes d’un premier accroc dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran ont contribué au rebond des cours du pétrole et à la hausse du dollar.

Les places boursières européennes devraient ouvrir en baisse, les contrats à terme sur les actions de la région

STXEc1 affichant un recul de 0,6%. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,9% après que le vice-président américain JD Vance a annulé un déplacement prévu vendredi en Suisse pour rencontrer des négociateurs iraniens. Le ministère suisse des Affaires étrangères a confirmé que les pourparlers prévus ce jour-là n’auraient pas lieu.

L'armée israélienne a déclaré avoir mené des frappes pendant la nuit et avoir poursuivi ses attaques contre ce qu'elle a qualifié de militants et d'infrastructures du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban.

Les cours du pétrole ont effacé leurs pertes antérieures. Le brut américain West Texas Intermediate CLv1 a progressé de 0,8% à 77,23 dollars le baril, mais s'apprêtait tout de même à enregistrer une baisse hebdomadaire après la signature d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin aux combats et à rouvrir le détroit d'Ormuz.

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé après avoir progressé plus tôt dans la journée, l’indice japonais Nikkei

.N225 perdant 0,6%, après avoir atteint un nouveau record pour la cinquième séance consécutive en début de séance. Cela a contribué à ramener sa hausse hebdomadaire à 7%.

L'indice sud-coréen .KS11 a également reculé de 1,8%, mais devrait tout de même afficher une hausse hebdomadaire de 9,5%.

Les marchés boursiers de Chine continentale et de Hong Kong sont fermés à l'occasion de la fête des bateaux-dragons. Taïwan était également en jour férié.

Au Moyen-Orient, des pétroliers ont commencé à traverser le détroit d’Ormuz après que les États-Unis ont levé jeudi leur blocus contre l’Iran.

“Nous admettons qu’un certain nombre de navires seront impatients de quitter les eaux chaudes du Golfe, et nous pensons que le brut aura du mal à trouver ses marques au milieu d’une avalanche de titres annonçant la “reprise des activités”, mais nous nous interrogeons néanmoins sur la pérennité de l’accord”, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note adressée à leurs clients.

“Si l’accord tient… la réouverture du détroit d’Ormuz pourrait suivre une trajectoire similaire à celle de la mer Rouge, où le trafic maritime reste inférieur de plus de 50% aux niveaux d’avant la crise, malgré la signature par les Houthis, en mai 2025, d’un accord visant à mettre fin aux hostilités.”

FORCE DU DOLLAR

Le dollar américain a atteint un nouveau plus haut depuis 13 mois face à ses principales devises, le virage “hawkish” de la Réserve fédérale et l’engagement ferme du nouveau président Kevin Warsh en faveur de la stabilité des prix ayant conduit les marchés à anticiper plus d’une hausse des taux cette année. Neuf des 19 responsables ont laissé entrevoir une hausse des coûts d’emprunt cette année, alors que la banque centrale a maintenu ses taux inchangés comme prévu mercredi.

L'indice du dollar américain =USD affiche une hausse de 1,3% sur la semaine, à 101,07. Cela a poussé le yen à 161,4 pour un dollar JPY=EBS , son plus bas niveau depuis juillet 2024 et bien au-delà de la barre des 160, largement considérée comme la ligne rouge à ne pas franchir avant une intervention japonaise.

La livre sterling GBP= a reculé de 0,3% à 1,3168 dollar, après une baisse de 0,7% pendant la nuit, la Banque d’Angleterre ayant maintenu ses taux d’intérêt inchangés à l’issue d’un vote à 7 contre 2. Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham , a remporté vendredi une élection dans le nord de l’Angleterre, éliminant ainsi un obstacle majeur à une contestation de la direction du Premier ministre Keir Starmer.

Le virage “hawkish” de la Fed a durement touché les bons du Trésor à court terme, les rendements des bons du Trésor américain à deux ans ayant progressé de 9 points de base cette semaine pour atteindre 4,1790 %, mais a profité aux obligations à plus longue échéance, les investisseurs ayant été soulagés par la baisse des cours du pétrole et par le fait que la banque centrale soit restée insensible aux pressions politiques en faveur d’une baisse des taux.

Les rendements à dix ans US10YT=RR ont reculé de 3 points de base cette semaine, à 4,4510 %, tandis que les rendements à 30 ans US30YT=RR ont chuté de 7 points de base, à 4,9010 %, soit leur plus bas niveau depuis environ deux mois.

Le marché au comptant des bons du Trésor est fermé en Asie en raison du jour férié du “Juneteenth” aux États-Unis.

Les métaux précieux ont été sous pression en raison de la vigueur du dollar. L'or au comptant XAU= a perdu 1,9% à 4.129 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a également reculé de 3,6% à 63,4 dollars l'once.