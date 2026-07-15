Les marchés boursiers progressent après la publication d'un chiffre d'inflation modéré aux États-Unis, tandis que l'attention se porte sur le Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours après la clôture des marchés boursiers américains)

* Les indices de Wall Street progressent tandis que le dollar et les rendements obligataires reculent

* La faiblesse de l'inflation américaine tempère les anticipations de hausse des taux

* Les résultats d'entreprises apportent un soutien

* Les cours du pétrole terminent en légère hausse

par Sinéad Carew et Danilo Masoni

L'indice mondial des actions MSCI a progressé mercredi après une baisse inattendue de l'inflation aux États-Unis et une deuxième journée de résultats financiers solides, tandis que les contrats à terme sur le pétrole ont clôturé en légère hausse, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ne montrant aucun signe d'apaisement. Les prix à la production aux États-Unis se sont révélés plus faibles que prévu en juin. Il s'agit là d'un nouvel indice, venant s'ajouter aux données sur les prix à la consommation publiées mardi, que l'inflation était en recul avant la récente escalade du conflit au Moyen-Orient.

Le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail a indiqué mercredi que l’indice des prix à la production pour la demande finale avait reculé de 0,3% le mois dernier, alors que les économistes tablaient sur une stabilité. Dans le même temps, les États-Unis ont mené mercredi une nouvelle vague de frappes contre les systèmes de défense côtière iraniens ainsi que contre des sites de stockage et de lancement de missiles de croisière, après avoir réimposé un blocus naval sur les ports iraniens, tandis que l’Iran menaçait de suspendre davantage ses exportations énergétiques régionales. Mais alors que les cours du pétrole avaient déjà atteint lundi leur plus haut niveau depuis un mois, le marché semblait ignorer mercredi les tensions géopolitiques, car la recrudescence actuelle des combats était déjà prise en compte dans les cours, selon Phil Orlando, stratège en chef des marchés chez Federated Hermes.

Les investisseurs se sont plutôt concentrés sur les résultats d'entreprise encourageants et les données sur l'inflation, ainsi que sur l'engagement pris par le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, de lutter contre l'inflation lors de sa deuxième comparution devant le Congrès.

« Nous avons de bonnes données sur l’inflation, le témoignage de Warsh devant le Congrès, et nous sommes aux prémices de ce qui, selon nous, s’annonce comme une très bonne saison des résultats », a déclaré M. Orlando.

Cependant, si Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, un bureau d’investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey, a considéré mercredi que les dernières données sur l’inflation constituaient un soutien pour les actions, il a ajouté que les investisseurs ignoraient le fait que l’inflation de juin ne reflète pas les récentes hausses des cours du pétrole.

« Nous sommes dans une phase où les mauvaises nouvelles ne semblent pas affecter le marché, et celles qui s’avèrent moins mauvaises que prévu y sont même bénéfiques », a déclaré M. Meckler. Néanmoins, les résultats publiés mercredi ont redonné confiance aux investisseurs après le démarrage en force, mardi, de la saison des résultats par certaines banques de Wall Street . Morgan Stanley MS.N a annoncé mercredi une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, grâce à une forte activité de fusions-acquisitions. Le bénéfice trimestriel de BlackRock

BLK.N a progressé, le rebond boursier ayant fait grimper la valeur des actifs de ses clients. Et dans le secteur de la santé, le chiffre d’affaires et les bénéfices de Johnson & Johnson JNJ.N ont dépassé les attentes des analystes. Sur les marchés boursiers américains , l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 150,37 points, soit 0,29%, pour atteindre 52.658,64, le S&P 500 .SPX a gagné 28,81 points, soit 0,38%, à 7.572,40 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 162,22 points, soit 0,62%, à 26.269,23. L'indice MSCI World .MIWO00000PUS a progressé de 7,06 points, soit 0,63%, pour atteindre 1.128,63.

Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,10%. Sur les marchés asiatiques, l’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , à forte composante technologique, a clôturé en hausse de plus de 6%, le fabricant de puces mémoire SK Hynix 000660.KS ayant bondi de 8,8% à Séoul. En revanche, les actions de la société cotées aux États-Unis ont terminé en baisse de 9% et l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a clôturé en baisse de 2%.

Du côté des obligations d’État, les rendements des bons du Trésor américain ont baissé, le bon du Trésor à 10 ans de référence étant en passe d’enregistrer ses premières baisses quotidiennes consécutives depuis près de trois semaines, après que les données économiques ont montré un apaisement des pressions sur les prix pour la deuxième journée d’affilée. Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans de référence

US10YT=RR a reculé de 3,17 points de base, passant de 4,585% mardi en fin de séance à 4,553%, tandis que le rendement de l’obligation à 30 ans US30YT=RR a baissé de 0,44 point de base pour s’établir à 5,0896%.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 5 points de base à 4,143%.

Sur le marché des devises , le dollar s'est affaibli face aux principales devises après que ces données ont renforcé les signes d'un ralentissement de l'inflation, alimentant ainsi l'espoir que la Réserve fédérale puisse rester patiente en matière de taux d'intérêt. « La récente vigueur du dollar était largement liée aux anticipations d’un resserrement de la politique monétaire américaine », a déclaré Steve Kolano, directeur des investissements chez Integrated Partners.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,36% à 100,52, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,37% à 1,1461 dollar.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,02% à 162,2.

La livre sterling GBP= s’est raffermie de 1,08% à 1,3534 dollar, les marchés anticipant qu’Andy Burnham, qui devrait être nommé vendredi à la tête du Parti travailliste, choisira un ministre des Finances partisan d’une politique budgétaire conservatrice.

Les cours du pétrole ont été soutenus par des stocks plus importants que prévu, les opérateurs ne prêtant guère attention à la dernière vague d’attaques américaines contre des installations militaires iraniennes, qui visaient à limiter la capacité de Téhéran à frapper le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Le brut américain CLc1 a clôturé en hausse de 0,33%, soit 26 cents, à 79,60 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s’est établi à 84,95 dollars le baril, en hausse de 0,26%, soit 22 cents, sur la journée.

Sur le marché des métaux précieux , les cours de l’or ont légèrement progressé après une séance mouvementée, les craintes liées à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt persistant malgré des données américaines en baisse en raison de l’escalade des tensions au Moyen-Orient. L'or au comptant XAU= a progressé de 0,13% à 4.059,01 dollars l'once.