Les marchés boursiers mondiaux progressent alors que la vague de ventes sur les obligations s'atténue avant la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le STOXX 600 progresse de 0,8 %, les contrats à terme américains en hausse

* Les bons du Trésor américain et les obligations de la zone euro se stabilisent après que les rendements ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années

* L'euro sous pression en raison des inquiétudes budgétaires

(Le point sur les échanges matinaux en Europe)

par Samuel Indyk et Stella Qiu

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé vendredi, la forte volatilité des marchés obligataires et des devises s'étant atténuée à l'approche de la publication de données clés sur l'emploi aux États-Unis, susceptibles d'influencer les anticipations concernant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

En Europe, les cours des obligations d'État à long terme ont progressé dans la journée, même si ceux des pays les plus endettés, comme la France et l'Italie, ont affiché des hausses moins importantes que celles de l'Allemagne, reflétant la demande croissante des investisseurs pour une protection contre les risques budgétaires grandissants.

Le rendement allemand à 10 ans DE10YT=RR , référence de la zone euro, a reculé de 6,5 points de base vendredi, les investisseurs privilégiant la sécurité relative des obligations allemandes par rapport à celles des autres pays de la zone euro. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des cours.

En France, le rendement à 10 ans FR10YT=RR a baissé de 4 pb à 4,892 %, creusant l'écart entre les rendements allemands et français à 10 ans jusqu'à 149 pb, son plus haut niveau depuis la crise de la dette de la zone euro en 2012.

« Je n’irais pas encore jusqu’à parler de crise, mais la situation semble avoir le potentiel d’en devenir une », a déclaré George Lagarias, économiste en chef chez Forvis Mazars.

« Si cela dure encore quelques semaines, on pourra alors parler d’une crise sur le marché obligataire. »

Les marchés obligataires mondiaux ont subi une vague de ventes incessante ces dernières semaines, alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a de nouveau fait grimper les prix de l’énergie, compliquant les perspectives d’inflation et mettant encore davantage à rude épreuve des finances publiques déjà sous pression.

Vendredi, les rendements des obligations japonaises à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs décennies, tandis que le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint jeudi son plus haut niveau en 24 ans, à la veille de la publication vendredi du rapport sur le marché du travail.

Les prévisions tablent sur une hausse de 90 000 emplois non agricoles en septembre, tandis que le taux de chômage devrait rester stable à 4,1 %.

Des chiffres en forte hausse pourraient raviver les paris sur une deuxième hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci, actuellement évaluée à seulement 25 % après que deux hauts responsables ont déclaré cette semaine qu’ils souhaitaient disposer de davantage de données avant de décider de la suite à donner aux taux d’intérêt. Une hausse en décembre est toujours pleinement anticipée par les marchés.

«Alors que la Fed se concentre désormais de manière myope sur l’inflation et les pressions sur les prix, des chiffres salariaux en forte hausse pourraient s’avérer particulièrement influents sur les taux américains, les bons du Trésor et le dollar américain », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

« Les actifs risqués ont jusqu’à présent remarquablement bien absorbé la hausse des rendements réels américains et celle des rendements nominaux des bons du Trésor à long terme. Cependant, une augmentation soutenue de la prime de terme pourrait s’avérer bien plus problématique. »

Les actions européennes ont progressé en début de séance, l’indice panrégional STOXX 600 .STOXX affichant une hausse de 0,8 %, même s’il reste en passe d’enregistrer une baisse hebdomadaire d’environ 1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq

NQc1 ont progressé de 0,7 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont gagné 0,4 %.

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS est resté pratiquement inchangé et s’orientait vers une baisse hebdomadaire de 1,2 %. Le Nikkei japonais .N225 a reculé de 0,9 %, mais a progressé de près de 3 % sur la semaine.

Les marchés de Chine continentale sont fermés jusqu’à mercredi prochain en raison d’un jour férié. L’indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a reculé de 2,7 % vendredi après la reprise des cours.

LES VALEURS REFUGE

La chute des obligations européennes a peut-être également contribué à ramener les flux vers les valeurs refuges que sont les bons du Trésor américain, le dollar et le franc suisse.

L’euro affichait une perte à 1,1257 dollar, après s’être affaibli de 0,8 % jeudi pour atteindre son plus bas niveau depuis mai 2025.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la devise par rapport à six autres monnaies, dont l'euro et le franc, s'établissait à 101,89, en légère baisse sur la journée, après avoir progressé de 0,6 % la veille pour atteindre son plus haut niveau depuis avril 2025. Il s'apprête à enregistrer une troisième semaine consécutive de hausse, avec une progression de 0,9 %.

Le yen JPY=EBS s’est raffermi de 0,3 % à 157,61 pour un dollar après la publication de données indiquant que l’inflation sous-jacente dans la capitale japonaise s’était accélérée pour atteindre un taux annuel de 2,7 % en septembre, renforçant ainsi les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d’intérêt. 0#JPYIRPR

Les cours du pétrole ont baissé vendredi, le marché s’étant à nouveau concentré sur les signes de reprise de l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, tandis que les pays de l’UE discutaient d’une proposition visant à débloquer des stocks supplémentaires de diesel.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ( CLc1 ) ont reculé de 3,4 %, à 89,69 dollars le baril. Les contrats à terme sur le Brent ont quant à eux baissé de 2,3 %, à environ 100 dollars le baril.