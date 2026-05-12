Les marchés boursiers fléchissent alors que le prix du pétrole remonte

Par Sinéad Carew et Amanda Cooper

Les indices boursiers ont reculé mardi alors que l'inflation américaine grimpait, que le pétrole progressait pour la troisième journée consécutive et que le dollar s'appréciait, les espoirs d'un accord permettant aux navires de circuler dans le détroit d'Ormuz s'amenuisant.

En avril, les prix à la consommation aux États-Unis ont fortement augmenté pour le deuxième mois consécutif, entraînant la plus forte hausse annuelle de l'inflation depuis près de trois ans. Cette dynamique a renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

La guerre des États-Unis contre l'Iran a fait grimper les prix du pétrole, entraînant une hausse des prix de l'essence, du diesel et du kérosène. Les économistes s'attendent désormais à des effets de second tour dans les mois à venir.

Ces données font suite à l'annonce faite lundi par le président américain Donald Trump, selon laquelle le cessez-le-feu conclu il y a un mois avec l'Iran était « sous perfusion », après que la réponse de Téhéran au plan américain visant à mettre fin à la guerre a clairement montré que les positions des deux parties étaient très éloignées.

Dans ce contexte, le prix du brut américain a grimpé de 4,19 % à 102,18 dollars le baril, tandis que celui du Brent a atteint 108,25 dollars le baril, en hausse de 3,88 %.

« Des spéculations ont couru sur une reprise du conflit avec l'Iran. Cela a fait grimper les prix du pétrole », a déclaré Emily Roland, co‑stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments. Elle a également souligné que la hausse des rendements des bons du Trésor avait accentué la pression sur les actions.

« Cela s'explique en partie par le rapport sur l'indice des prix à la consommation publié ce matin, qui s'est en réalité révélé assez modéré sous la surface », a‑t‑elle ajouté.

Emily Roland a également indiqué que la baisse des actions du secteur des semi‑conducteurs pesait sur le moral des investisseurs et a souligné le recul des valeurs technologiques en Corée du Sud, « qui avaient connu une ascension fulgurante ces dernières semaines ».

Ce mouvement fait suite à l'idée de « dividendes citoyens » avancée par le conseiller politique présidentiel Kim Yong‑beom, qui a affirmé sur les réseaux sociaux que les bénéfices excédentaires générés à l'ère de l'IA devraient être redistribués à tous les citoyens et que la Corée du Sud pourrait être le premier pays à mettre ce principe en œuvre.

L'indice KOSPI de Séoul a reculé après avoir atteint un record juste en dessous des 8 000 points et a terminé en baisse de 2,3 %, entraînant les autres marchés régionaux dans son sillage.

À Wall Street, à 11h05 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average a perdu 270,62 points, soit 0,54 %, à 49 433,85 points. Le S&P 500 a reculé de 58,99 points, soit 0,80 %, à 7 353,85 points, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 358,20 points, soit 1,36 %, à 25 915,92 points.

L'indice MSCI mesurant l'évolution des actions à l'échelle mondiale a perdu 9,84 points, soit 0,89 %, pour s'établir à 1 098,45 points. L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 1,08 %.

Hausse des rendements obligataires mondiaux

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté en raison des inquiétudes liées à la persistance des perturbations de l'approvisionnement énergétique au Moyen‑Orient, ainsi qu'à la publication de données indiquant une hausse des prix à la consommation aux États-Unis.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 4,5 points de base pour atteindre 4,457 %, contre 4,412 % lundi soir. Celui des obligations à 30 ans a progressé de 3,4 points de base à 5,0211 %.

Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 5,1 points de base pour atteindre 3,998 %.

La hausse des rendements obligataires mondiaux a été alimentée par une vague de ventes de gilts, en réaction à la pression croissante exercée sur le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a défié mardi les appels à la démission. Il a déclaré à ses ministres qu'il « continuerait à gouverner » malgré 48 heures « déstabilisantes », marquées par des appels de plus en plus pressants à fixer un calendrier pour son départ après de lourdes pertes aux élections locales.

Sur le marché obligataire britannique, le rendement des gilts à 10 ans a augmenté de 10,2 points de base pour atteindre 5,104 %, tandis que celui des gilts à 2 ans a progressé de 5 points de base à 4,539 %.

La livre sterling s'est affaiblie de 0,64 % à 1,352 dollar, ce qui en a fait l'une des devises majeures les moins performantes de la journée.

Du côté des autres devises, le dollar américain a progressé pour la deuxième séance consécutive après la publication des données économiques et dans un contexte d'incertitude quant à la pérennité du cessez‑le‑feu entre les États-Unis et l'Iran.

L'indice du dollar, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a avancé de 0,41 % à 98,37, tandis que l'euro reculait de 0,42 % à 1,1732 dollar.

Face au yen japonais, le dollar s'est raffermi de 0,3 % à 157,63.

Après avoir rencontré la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, à Tokyo, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré sur X que la coordination avec le Japon était « constante et solide » afin de lutter contre des fluctuations monétaires indésirables et excessivement volatiles.

Le won coréen s'est affaibli de 1,11 % face au dollar, à 1 490,92 pour un dollar.

Les cours de l'or ont été sous pression, les espoirs d'un accord de paix s'estompant, ce qui s'est ajouté aux inquiétudes concernant l'inflation et la perspective d'une hausse des taux d'intérêt mondiaux.

L'or au comptant a chuté de 1,41 % à 4 667,29 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont reculé de 0,71 % à 4 685,20 dollars l'once.