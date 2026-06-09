Les marchés boursiers européens clôturent en baisse alors que les investisseurs évaluent les risques liés au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le STOXX recule de 0,5%

* Ericsson et Nokia en baisse après des informations sur les efforts de Nvidia en matière de 6G

* Les banques italiennes sous les feux de la rampe

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Utkarsh Hathi, Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les actions européennes ont cédé leurs gains initiaux mardi pour clôturer en baisse pour la troisième séance consécutive, entraînées par le recul des titres liés aux matières premières, les investisseurs évaluant la fragilité du cessez-le-feu entre l'Iran et Israël .

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a légèrement reculé de 0,5% à 618,64 points, les valeurs minières .SXPP et énergétiques .SXEP menant les baisses, avec des reculs respectifs de 2,5% et 2,4%.

Le sentiment concernant le conflit au Moyen-Orient restait prudent. Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz , une voie d'approvisionnement énergétique mondiale clé, augmentait “de manière très significative”.

Les espoirs d'un apaisement durable des tensions ont été tempérés après qu'Israël a frappé mardi la ville portuaire historique de Tyr, dans le sud du Liban, tuant au moins huit personnes. Téhéran avait averti lundi qu'il reprendrait les hostilités si Israël poursuivait ses attaques contre son allié, le Hezbollah, au Liban.

“Les marchés sont restés dans une phase d'attente depuis une semaine ou deux, en raison des événements au Moyen-Orient et de l'impact moindre de la volatilité liée à l'intelligence artificielle que nous observons sur les marchés asiatiques et américains”, a déclaré Craig Cameron, gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton.

LES PRÊTEURS SE BATTENT POUR DES PARTS DE MARCHÉ

Les valeurs technologiques européennes .SX8P , qui ont connu récemment des épisodes de volatilité, ont montré des signes de stabilisation en début de séance, mais ont finalement clôturé en baisse de 1,3%, suivant la tendance de leurs homologues de Wall Street.

Malgré tout, le secteur reste en passe d'enregistrer la plus forte hausse trimestrielle du STOXX 600.

Du côté des entreprises, le secteur financier italien est resté au centre de l'attention après que Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI a reçu des propositions de rachat concurrentes de la part d'Intesa Sanpaolo ISP.MI et de Banco BPM BAMI.MI , alors que les prêteurs se disputent des parts de marché dans le secteur bancaire de la zone euro.

Intesa a également dévoilé un plan distinct visant à céder 635 agences MPS et la marque à l'assureur Unipol

UNPI.MI , une initiative destinée à apaiser les craintes en matière de concurrence.

MPS a gagné 2,6%, tandis que Banco BPM et Intesa ont progressé d'environ 1% chacun. BPER Banca EMII.MI et Unipol ont respectivement progressé de 4,7% et 2,9%.

MESURES DE LA BCE

La Banque centrale européenne devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi, alors que les craintes inflationnistes persistent, même si les investisseurs suivront de près les indications sur l'ampleur des mesures que les décideurs politiques pourraient prendre.

“Il semble probable que la BCE agisse, mais elle ne voudra certainement pas en faire trop. Elle ne voudra pas prendre de décisions de politique monétaire trop restrictives qui risqueraient de freiner davantage la croissance”, a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club. “La perspective sera probablement celle d’un “attendons de voir” pour l’instant.”

Parmi les autres secteurs, les télécommunications .SXKP ont reculé de 2%, Ericsson ERICb.ST et Nokia NOKIA.HE figurant parmi les plus fortes baisses du STOXX 600 après que les traders ont cité un rapport mettant en garde contre les risques potentiels liés au développement par Nvidia NVDA.O de technologies pour les futurs réseaux mobiles.

Les valeurs de la défense .SXPARO ont chuté de 0,7% après que Morgan Stanley a abaissé la note des actions européennes du secteur de la défense à “neutre” pour la première fois en plus de deux ans, invoquant des révisions à la baisse des bénéfices.