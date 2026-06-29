Les marchés boursiers et les cours du pétrole progressent alors que tous les regards se tournent vers l'Iran ; le yen atteint son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar

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* Le brut américain progresse de 1,9% à 70,52 dollars le baril

* Le yen atteint son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar américain; l'or s'achemine vers sa plus forte baisse trimestrielle depuis 2013

* Les valeurs technologiques rebondissent à Wall Street après la vague de ventes de la semaine dernière

(Mise à jour des cours et des commentaires) par Harry Robertson et Rodrigo Campos

Un indice mondial des marchés boursiers a progressé lundi, les investisseurs suivant de près la mise en œuvre d’un accord de paix provisoire entre l’Iran et les États-Unis , alors même que les cours du pétrole s’élevaient après que des attaques réciproques ont mis en évidence le risque d’escalade. Les actions européennes ont terminé à un niveau stable, mais Wall Street a mené la hausse, les valeurs technologiques rebondissant après la vague de ventes de la semaine dernière, provoquée par les inquiétudes liées aux dépenses en matière d’intelligence artificielle.

Ce retour à la diplomatie au Moyen-Orient fait suite à plusieurs jours de frappes depuis qu’un projectile iranien a touché un cargo dans le détroit d’Ormuz la semaine dernière, les deux parties s’accusant mutuellement d’avoir rompu un cessez-le-feu provisoire. Le Brent et le WTI ont tous deux progressé sur la journée, mais affichent toujours une forte baisse sur le mois. Les récentes attaques américaines et iraniennes ont mis en évidence la fragilité de l’accord provisoire, tandis que les anticipations d’une reprise des livraisons d’énergie via le détroit d’Ormuz ont introduit de la volatilité sur les marchés.

“Je pense que la réalité commence à s’imposer: tous les barils ne vont pas sortir du Golfe d'ici une à deux semaines; on ne peut pas vraiment faire passer par là autant de barils que possible pour revenir aux niveaux d’avant-guerre. Tant que la situation reste risquée, tout propriétaire de navire court le risque de voir son bateau attaqué lorsqu’il traverse le détroit”, a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l’énergie chez Mizuho. Le brut américain CLc1 a progressé de 1,86% à 70,52 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 72,85 dollars le baril, en hausse de 1,19% sur la journée. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 362,86 points, soit 0,70%, à 52.238,97, le S&P 500 .SPX a gagné 81,02 points, soit 1,10%, à 7.435,04 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 484,31 points, soit 1,91%, à 25.781,93. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale

.MIWD00000PUS , a progressé de 9,27 points, soit 0,84%, pour atteindre 1.111,87. “Le conflit sporadique avec l’Iran se poursuit, semblant suivre le schéma habituel d’une montée des tensions jusqu’au week-end, avant que celles-ci ne soient résolues avant l’ouverture des marchés lundi”, a déclaré Richard de Chazal, analyste macroéconomique chez William Blair. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX est resté stable, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a progressé de 1,87 point, soit 0,07%.

L'indice des actions des marchés émergents .MSCIEF a progressé de 3,06 points, soit 0,18%, à 1.709,46, tandis que le Nikkei japonais .N225 a gagné 107,23 points, soit 0,15%, à 69.468,11.

PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX Les cours du pétrole ont fortement chuté ces dernières semaines, mais les indicateurs d’inflation ont néanmoins bondi aux États-Unis et les anticipations croissantes d’une hausse des taux de la Réserve fédérale ont soutenu le dollar. L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à ses homologues, s’établissait en légère baisse à 101,25, juste en dessous du plus haut niveau atteint depuis 13 mois la semaine dernière. FRX/

“Le marché pétrolier reste confronté à de nombreux risques. Malgré tout, les acteurs semblent… se concentrer sur ce qu’impliquerait une reprise durable des flux pétroliers pour l’équilibre mondial”, ont indiqué lundi les analystes d’ING dans une note. Cette semaine, l’économie américaine sera principalement sous les feux de l’actualité avec la publication, jeudi, du rapport sur l’emploi du mois de juin. Trois mois consécutifs de créations d’emplois supérieures aux prévisions ont renforcé le virage « hawkish » de la Fed, même si tout ralentissement du marché du travail pourrait entraîner une réévaluation plus « dovish ». Les investisseurs anticipent au moins une hausse des taux de la Fed cette année, ce qui marque un revirement radical par rapport aux prévisions de deux baisses de taux avant la guerre en Iran.

“Le marché du travail semble avoir accéléré”, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Global Forex. “Les craintes exprimées par les partisans d’une politique accommodante concernant un ralentissement du marché du travail semblent s’être dissipées.” Le yen japonais a atteint 161,97 pour un dollar, son plus bas niveau depuis 1986. “La hausse tant attendue de 25 points de base (de la Banque du Japon, portant son taux directeur à 1,00%), n’a guère contribué à compenser l’écart de taux d’intérêt toujours important avec les États-Unis, d’autant plus que la Réserve fédérale a maintenu une position restrictive et laissé entendre que les taux resteraient probablement élevés plus longtemps”, ont indiqué les analystes de LMAX Group dans un rapport.

La hausse du dollar a pesé sur l’or, dont le cours XAU= a reculé de 1,9% à 4.010,32 dollars l’once. Le métal jaune devrait enregistrer une baisse de 13% au deuxième trimestre, sa plus forte chute trimestrielle depuis 2013. GOL/