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Les marchés boursiers asiatiques se redressent, l'optimisme lié à l'IA compensant les inquiétudes au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 07:57

Les actions asiatiques ont
trouvé leur équilibre mardi dans un marché instable, les
investisseurs ayant écarté leurs doutes quant à la durabilité
d'un  cessez-le-feu au Moyen-Orient   pour se tourner à
nouveau vers les valeurs favorites de l'IA.
L'indice MSCI le plus large des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a progressé de 0,4 %
après avoir fluctué entre gains et pertes à l'ouverture des
marchés. Les baisses régionales ont été menées par les actions
coréennes   .KS11 , qui ont chuté de 3,3 % après une ouverture
initialement en hausse, tandis que les gains des actions
chinoises et hongkongaises ont stabilisé l'indice de référence
régional. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500  EScv1  ont
reculé de 0,3%, tandis qu'au Japon, le Nikkei 225  .N225  a
chuté de 0,7%.
    “Il ne s'agit pas d'une réévaluation du secteur de l'IA,
mais d'une prise de bénéfice après une course effrénée”, a
déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG à Sydney. 
“Les négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et
l'Iran ont connu de faux départs répétés depuis avril, et
l'absence de progrès aujourd'hui ne fait pas exception”,
a-t-elle ajouté. “Le marché s'est habitué à ces va-et-vient.”
     Le Brent  LCOc1  a reculé de 0,9% à 94,13 dollars le baril
après que le Liban a annoncé lundi  un cessez-le-feu partiel
entre le Hezbollah et Israël , effaçant une partie des gains
enregistrés lundi    suite à des informations selon
lesquelles Téhéran aurait suspendu les négociations indirectes
avec les États-Unis.
     Les marchés restent prudents quant à l'avancement des
pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran visant à
mettre fin à leur guerre de trois mois, compte tenu de la
fragilité du cessez-le-feu d'avril. 
  
Dans la nuit, le S&P 500  .SPX  a clôturé en hausse de 0,3%
après que l'indice PMI manufacturier de l'ISM  est passé à
54,0 en mai, contre 52,7 le mois précédent, dépassant les
attentes pour atteindre son plus haut niveau en quatre ans,
probablement sous l'effet des entreprises anticipant leurs
commandes face à la hausse des prix et aux pénuries liées à la
guerre avec l'Iran.  
    “Il ne fait aucun doute que le marché boursier est en pleine
effervescence”, malgré la hausse des prix de l'énergie et la
forte augmentation des taux d'intérêt réels, a déclaré David
Rosenberg, fondateur et président de Rosenberg Research à
Toronto, dans une note adressée à ses clients. “Le S&P 500 est
désormais en hausse depuis neuf semaines consécutives, une série
que nous n'avions plus observée depuis fin 2023.”
     
    KOSPI CAPER
Les fournisseurs d’IA en Asie ont enregistré des gains après que
le développeur d’IA Anthropic a annoncé avoir déposé en toute
confidentialité une demande d’introduction en bourse aux
États-Unis , qui pourrait lui valoir une valorisation d’un
billion de dollars. Les actions d’Alphabet  GOOGL.O  ont reculé
de 0,7% dans les échanges après la clôture, après que le géant
technologique a déclaré qu’il cherchait à lever 80 milliards de
dollars  via des émissions d’actions, y compris un
investissement de Berkshire Hathaway, dans le cadre d’une
offensive agressive visant à financer l’expansion de son
infrastructure d’IA. 
     À Taipei, le directeur général de Nvidia  NVDA.O , Jensen
Huang, a déclaré mardi que le leader du secteur de l'IA
disposait d'un approvisionnement suffisant pour répondre à la
forte croissance des processeurs centraux (CPU) et des
processeurs graphiques (GPU), mais a reconnu que  les
contraintes d'approvisionnement   restaient une source de
préoccupation.
Les actions sud-coréennes ont été particulièrement volatiles,
l'indice de référence KOSPI ayant fortement chuté après avoir
atteint un niveau record, tandis que des valeurs phares telles
que Samsung Electronics  005930.KS  et SK Hynix  000660.KS 
oscillaient entre gains et pertes.
Les données sur les prix à la consommation en Corée du Sud
 ont également pesé sur les marchés, l'inflation ayant
accéléré en mai pour atteindre son plus haut niveau depuis plus
de deux ans, renforçant ainsi les anticipations d'une hausse des
taux le mois prochain. La semaine dernière, la Banque de Corée a
laissé entrevoir un revirement imminent  vers une
politique monétaire plus restrictive afin de juguler l'inflation
et de soutenir un won en baisse.
L'indice du dollar américain  =USD , qui mesure la vigueur du
billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est
maintenu à 99,15, restant fermement dans la fourchette étroite
où il évolue depuis trois semaines.
Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé de
4,5 points de base à 4,43%. L'or  XAU=  a progressé de 0,9% à 4
523,58 dollars dans un marché agité.
Les cryptomonnaies ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux
mois. Le bitcoin  BTC=  a reculé de 1,1% à 70 599,26 dollars,
tandis que l'ether  ETH=  a glissé de 0,5% à 1 992,04 dollars.

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Pétrole Brent
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SAMSUNG ELECTRON
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USD/JPY SPOT
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