Les marchés boursiers asiatiques s'envolent alors que les résultats de Micron apaisent les craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des résultats exceptionnels contribuent à redonner le moral sur le marché de l'IA

* Les anticipations croissantes de hausse des taux soutiennent le dollar et pèsent sur les autres devises

* Le yen frôle son plus bas niveau depuis 40 ans alors que le risque d’intervention se profile

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont bondi jeudi après que les résultats et prévisions solides des géants des semi-conducteurs Micron et Qualcomm ont contribué à apaiser certaines inquiétudes concernant la forte hausse du secteur de l’IA, qui a propulsé les marchés boursiers mondiaux vers des sommets historiques. Les marchés japonais et sud-coréens, fortement orientés vers la technologie, ont fortement progressé après que Micron

MU.O a annoncé que ses clients s’étaient engagés à acheter pour 22 milliards de dollars de ses puces mémoire, tandis que Qualcomm QCOM.O prévoit 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour son activité de centres de données d’ici 2029.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 1,3 % en début de séance. Le Nikkei japonais .N225 a grimpé de plus de 2 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 , qui a affiché la meilleure performance boursière mondiale en 2026, a gagné 5,5 %.

Les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,5 %, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont bondi de 1,8 %.

« Les valeurs technologiques ont reçu un coup de pouce dont elles avaient grandement besoin après la clôture, lorsque Micron a publié son rapport sur les résultats », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, soulignant que les données suggéraient un ralentissement plus général des positions, ce qui pourrait remettre en cause la dynamique du secteur technologique à court terme. Les craintes des investisseurs quant au fait que les valorisations des entreprises liées à l’IA soient devenues excessives après des années de hausse ont pesé sur les marchés ces derniers jours, entraînant des séances volatiles. Les analystes restent toutefois sceptiques quant à la possibilité d’un rebond durable des valeurs liées à l’IA, tant que ces inquiétudes concernant les valorisations persistent.

« C’est une bonne nouvelle de la part de Micron », a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney, qui s’attend à une forte hausse grâce à ces résultats.

« Mais je ne sais pas combien de temps l’euphorie durera dans le reste du secteur… Je pense que les inquiétudes liées aux valorisations continueront de peser sur le sentiment à l’avenir », a-t-il ajouté.

LES PÉTROLIERS QUITTENT LE DÉTROIT D’HORMUZ Les cours du pétrole ont poursuivi leur baisse alors que les pétroliers bloqués quittaient le détroit d’Ormuz à la suite d’un accord initial visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, apaisant ainsi les craintes liées à l’approvisionnement. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,5 % à 73,34 dollars le baril, se rapprochant ainsi des niveaux d’avant la guerre. Le West Texas Intermediate américain CLc1 a baissé de 0,38 % à 70,07 dollars le baril.

Le recul des cours du pétrole pourrait contribuer à réduire quelque peu les pressions inflationnistes, mais le niveau élevé des prix devrait maintenir la Réserve fédérale américaine sous pression pour relever ses taux d’intérêt, les investisseurs anticipant au moins une hausse des taux cette année.

Le rapport sur l’inflation PCE publié jeudi devrait indiquer que les prix sous-jacents ont augmenté de 0,3 % en mai, portant le taux annuel à 3,4 %. L’inflation globale est estimée à 0,5 % pour le mois et à 4,1 % en glissement annuel.

Les anticipations croissantes d’une hausse des taux ont soutenu le dollar, plaçant le yen japonais JPY= près de son plus bas niveau depuis 40 ans et au bord d’une nouvelle intervention de Tokyo.

Le yen s’échangeait en dernier lieu à 161,73 pour un dollar américain, non loin du plus bas niveau depuis deux ans qu’il a atteint la semaine dernière. Une cassure sous les 161,96 ferait chuter le yen à son plus bas niveau depuis 1986.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de devises, s’établissait à 101,6 après avoir atteint 101,80 lors de la séance précédente, son plus haut niveau depuis le 12 mai 2025. Le raffermissement du dollar a pesé sur l’or, qui XAU= a glissé sous la barre des 4 000 dollars l’once pour la première fois en 2026. L’or au comptant s’échangeait dernièrement à 3 990 dollars l’once, oscillant près de son plus bas niveau depuis novembre. GOL/