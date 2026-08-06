Les marchés boursiers asiatiques reculent sous l'effet d'un repli du secteur technologique ; le pétrole reste stable alors que les négociations avec l'Iran restent au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon recule de 0,69 %, entraîné par la chute de 3,64 % enregistrée par la Corée du Sud

* Le Brent recule de 0,18 % à 79,31 dollars le baril, alors que l'évolution des négociations sur l'accord avec l'Iran reste au centre de l'attention

* L'outil CME FedWatch estime à 54 % la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en septembre

par Satoshi Sugiyama

Les marchés boursiers asiatiques ont marqué une pause jeudi après la forte hausse de la veille, alimentée par l'intelligence artificielle, tandis que les cours du pétrole évoluaient dans une fourchette étroite, les marchés évaluant les perspectives d'un accord de paix avec l'Iran.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 0,69 %, entraîné par les baisses des entreprises technologiques. Les actions sud-coréennes .KS11 ont chuté de 3,64 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a perdu 1,57 %.

À Séoul, Samsung Electronics 005930.KS a reculé de 2,44 % et son concurrent SK Hynix 000660.KS a perdu 6,95 %. À Tokyo, Kioxia 285A.T a plongé de 9,61 %, tandis que Tokyo Electron

8035.T a chuté de 4,61 %.

Ce recul fait suite à une séance morose à Wall Street cette nuit, où le Nasdaq .IXIC a mis fin à une série de hausses qui durait depuis plusieurs jours, les actions de SpaceX

SPCX.O , dirigée par Elon Musk, et d’Advanced Micro Devices

AMD.O ayant chuté après la publication de leurs résultats trimestriels. Bien que l’entreprise spécialisée dans l’IA et les satellites ait mis en avant des rendements sur investissement plus rapides que prévu grâce à ses dépenses en IA, les investisseurs sont restés préoccupés par la durée pendant laquelle son activité rentable Starlink pourrait continuer à financer des investissements coûteux dans des centres de données.

Quant à AMD, ses résultats, bien qu’ils aient dépassé les estimations des analystes, n’ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs. Une source iranienne de haut rang et deux responsables régionaux ont déclaré à Reuters qu’un accord proposé entre l’Iran et Oman visant à mettre fin à cinq mois de guerre entre l’Iran et les États-Unis donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le golfe via le détroit d’Ormuz, l’une des plus importantes concessions jamais accordées à l’Iran.

Les cours du pétrole sont restés stables autour de 70 dollars le baril. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé à 79,31 dollars le baril, soit une baisse de 0,18 %. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont légèrement reculé de 0,35 % à 74,96 dollars le baril.

Madison Cartwright, analyste senior en géoéconomie à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré qu'un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être conclu d'ici début septembre, même s'il restait sceptique quant à l'imminence d'un tel accord.

“L’Iran dispose toujours d’un plus grand pouvoir de transactions et obtiendra des concessions supplémentaires de la part des États-Unis dans le cadre de tout nouvel accord”, a déclaré M. Cartwright dans une note.

Les investisseurs se tournent désormais vers les données du marché du travail américain, dans l'attente du rapport sur les emplois non agricoles de vendredi, très attendu. Les chiffres publiés mercredi par ADP ont montré que les employeurs du secteur privé avaient embauché 44 000 personnes le mois dernier, soit un ralentissement par rapport aux 95 000 créations enregistrées en juin et un résultat inférieur d’environ 25 000 aux prévisions.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le rapport du gouvernement indique que l'économie américaine a créé 80 000 emplois en juillet, après une hausse de 57 000 en juin, le taux de chômage devant rester stable à 4,2 %.

Les marchés à terme anticipent une probabilité d’environ 54 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la Réserve fédérale en septembre, contre 58 % il y a un jour, selon l’outil FedWatch du CME. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a reculé de 1,04 point de base, à 4,607 %. Face au yen JPY= , le dollar est resté stable à 157,66 après une intervention historique sur le marché des changes . Le Japon et les États-Unis ont lancé la semaine dernière une intervention conjointe rare visant à acheter des yens et se sont engagés à prendre de nouvelles mesures si nécessaire pour soutenir la devise.

La paire dollar/yen devrait peiner à trouver une orientation claire, les investisseurs devant rester largement en retrait avant la publication vendredi du rapport sur l'emploi aux États-Unis, a déclaré Juntaro Morimoto, analyste senior chez Sony Financial Group. Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 1,06 % à 4.290,26 dollars l'once, tandis que celui de l'argent au comptant XAG= a gagné 0,65 % à 62,48 dollars l'once.