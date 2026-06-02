Les marchés boursiers asiatiques reculent, les inquiétudes liées au Moyen-Orient venant contrebalancer l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle

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* L'indice MSCI Asia ex-Japan oscille entre hausses et baisses, le KOSPI est instable

* Les cours du pétrole se stabilisent autour de 95 dollars alors que le Brent reprend ses cotations

* L'introduction en bourse d'Anthropic et la levée de fonds de Google ravivent les espoirs concernant la chaîne d'approvisionnement de l'IA

(Mise à jour des marchés, ajout d'informations sur la Corée du Sud et d'une citation d'analyste au paragraphe 3) par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont globalement reculé lors d'une séance agitée mardi, les doutes quant à la pérennité d'un cessez-le-feu tel que mentionné , au Moyen-Orient, ayant tempéré l'élan suscité par l'optimisme autour de l'IA.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,6%, après avoir fluctué entre gains et pertes dès l'ouverture des marchés. Les baisses régionales ont été menées par les actions coréennes .KS11 , qui ont chuté jusqu'à 3,3% après une ouverture initialement en hausse. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont reculé de 0,5%, tandis qu'au Japon, le Nikkei 225 .N225 a chuté de 1,9%.

"Il ne s'agit pas d'une réévaluation du secteur de l'IA, mais d'une prise de bénéfices après une hausse fulgurante", a déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG à Sydney.

"Les négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ont connu de faux départs répétés depuis avril, et l'absence de progrès aujourd'hui ne fait pas exception", a-t-elle ajouté. "Le marché s'est habitué à ces va-et-vient."

L' LCOc1 du Brent a reculé de 0,6% à 94,45 dollars le baril après que le Liban a annoncé lundi un cessez-le-feu partiel entre le Hezbollah et Israël , effaçant une partie des gains enregistrés lundi suite à des informations selon lesquelles Téhéran aurait suspendu les négociations indirectes avec les États-Unis.

Les marchés restent prudents quant à l'avancement des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à leur guerre de trois mois, compte tenu de la fragilité du cessez-le-feu d'avril.

Dans la nuit, le S&P 500 .SPX a clôturé en hausse de 0,3% après que l'indice PMI manufacturier de l'ISM est passé à 54,0 en mai, contre 52,7 le mois précédent, dépassant les attentes pour atteindre son plus haut niveau en quatre ans, probablement sous l'effet des entreprises anticipant leurs commandes face à la hausse des prix et aux pénuries liées à la guerre avec l'Iran.

"Il ne fait aucun doute que le marché boursier est en pleine effervescence", malgré la hausse des prix de l'énergie et la forte augmentation des taux d'intérêt réels, a déclaré David Rosenberg, fondateur et président de Rosenberg Research à Toronto, dans une note adressée à ses clients. "Le S&P 500 est désormais en hausse depuis neuf semaines consécutives, une série que nous n'avions plus observée depuis fin 2023."

KOSPI CAPER

Les fournisseurs d'IA en Asie ont progressé après que le développeur d'IA Anthropic a annoncé avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis , qui pourrait lui valoir une valorisation d'un billion de dollars. Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont reculé de 0,7% dans les échanges après la clôture, après que le géant technologique a déclaré qu'il cherchait à lever 80 milliards de dollars via des émissions d'actions, y compris un investissement de Berkshire Hathaway, dans le cadre d'une offensive agressive visant à financer l'expansion de son infrastructure d'IA.

Les actions sud-coréennes ont été particulièrement volatiles, l'indice de référence KOSPI oscillant fortement alors que des valeurs phares telles que Samsung Electronics

005930.KS et SK Hynix 000660.KS passaient sans cesse du côté positif au côté négatif.

Les données sur l'indice des prix à la consommation sud-coréen ont également pesé sur les marchés, l'inflation ayant atteint en mai son plus haut niveau depuis plus de deux ans, renforçant ainsi les anticipations d'une hausse des taux le mois prochain. La semaine dernière, la Banque de Corée a laissé entrevoir un revirement imminent vers une politique monétaire plus restrictive afin de freiner l'inflation et de soutenir un won en baisse.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est maintenu à 99,21, restant fermement dans la fourchette étroite où il évolue depuis trois semaines.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé de 2,8 points de base à 4,447%. L'or XAU= a progressé de 0,1% à 4.487,53 dollars dans un marché agité.

Les cryptomonnaies ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux mois. Le bitcoin BTC= a reculé de 1,7% à 70.174,13 dollars, tandis que l'ether ETH= a chuté de 1,9% à 1.964,90 dollars.