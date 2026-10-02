Les marchés boursiers asiatiques reculent après les fortes fluctuations des marchés obligataires et des devises ; les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont attendus

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* Le Nikkei japonais recule de 1,1 %, tandis que les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement

* Les bons du Trésor se stabilisent après que leurs rendements ont atteint des sommets inégalés depuis plusieurs décennies

* L'euro sous pression en raison des inquiétudes budgétaires; le franc suisse s'en sort bien

(Mise à jour des cours avant l’ouverture des marchés européens)

par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé vendredi, les investisseurs étant confrontés à de fortes fluctuations sur les marchés obligataires et des devises à la veille de la publication de chiffres clés sur l'emploi aux États-Unis, tandis que le renforcement croissant du dispositif militaire américain dans le Golfe maintenait les cours du pétrole à un niveau élevé et alimentait les craintes inflationnistes.

Les places boursières européennes devraient ouvrir en hausse, les contrats à terme sur actions de la région affichant une progression de 0,2 % STXEc1 après les pertes enregistrées pendant la nuit. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,5 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont gagné 0,3 %.

Beaucoup dépendra des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, attendus plus tard dans la journée. Les prévisions tablent sur une création de 90.000 emplois en septembre, tandis que le taux de chômage devrait rester stable à 4,1 %.

Des chiffres supérieurs aux attentes pourraient raviver les paris sur une deuxième hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci, dont la probabilité n’est actuellement estimée qu’à 25 % après que deux hauts responsables ont déclaré cette semaine qu’ils souhaitaient disposer de davantage de données avant de décider de la suite à donner aux taux d’intérêt. Une hausse en décembre est toujours pleinement anticipée par les marchés.

Cela ferait également remonter les rendements des bons du Trésor, mettant fin à un bref répit observé cette nuit après que le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau en 24 ans, à 5,34 %, à la suite de sa plus forte hausse trimestrielle en 32 ans. L’indice PMI manufacturier ISM américain a affiché une forte hausse de la composante « prix payés », laissant entrevoir une intensification des pressions sur les coûts.

"Alors que la Fed se concentre désormais de manière myope sur l’inflation et les pressions sur les prix, des chiffres des salaires particulièrement élevés pourraient s’avérer particulièrement influents sur les taux américains, les bons du Trésor et le dollar américain", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

" Les actifs risqués ont jusqu’à présent remarquablement bien absorbé la hausse des rendements réels américains et celle des rendements nominaux des bons du Trésor à long terme. Toutefois, une augmentation soutenue de la prime de terme pourrait s’avérer bien plus problématique."

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,3 % et s’apprêtait à enregistrer une baisse hebdomadaire de 1,5 %. L’indice japonais Nikkei .N225 a perdu 1,1 %, mais s’apprêtait à afficher une hausse de 2,8 % sur la semaine.

Les marchés de Chine continentale sont fermés jusqu’à mercredi prochain en raison d’un jour férié. L’indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a reculé de 2,6 % vendredi après la reprise des échanges.

PROBLÈMES EN EUROPE

Les déclarations accommodantes de responsables de la Fed ont entraîné une forte remontée des bons du Trésor à 2 ans pendant la nuit, la courbe des taux s'accentuant à la hausse à mesure que les rendements à court terme reculaient. Le rendement à 2 ans US2YT=RR a finalement progressé de 1 point de base à 4,7934 %, après avoir reculé de 10 points de base pendant la nuit.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a progressé de 2 points de base à 5,2495 %, après avoir reculé de 6 points de base pendant la nuit, s'éloignant ainsi d'un plus haut de 24 ans à 5,3445 %, la violente vague de ventes ayant finalement incité certains acheteurs à revenir sur le marché.

La déroute des obligations européennes, les rendements français ayant atteint des plus hauts en 14 ans, a peut-être également contribué à ramener les flux vers les valeurs refuges que sont les bons du Trésor américain, le dollar et le franc suisse.

Les inquiétudes budgétaires en France ont fait grimper l’écart entre les rendements des obligations d’État françaises et allemandes au-delà de 140 points de base, son plus haut niveau depuis 2012, ce qui a secoué les marchés boursiers européens et durement touché l’euro.

L’euro affichait une perte à 1,1250 dollar, après avoir reculé de 0,8 % pendant la nuit pour atteindre son plus bas niveau depuis mai 2025. Il s’est également affaibli face au yen

EURJPY= et au franc EURCHF= pendant la nuit, reculant respectivement de 0,8 % et 1 %.

L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la devise par rapport à six autres monnaies, dont l’euro et le franc, s’est maintenu à 102 vendredi, après avoir progressé de 0,6 % pendant la nuit pour atteindre son plus haut niveau depuis avril 2025. Il s’apprête à enregistrer une troisième semaine consécutive de hausse, avec une progression de 1 %.

Le yen JPY=EBS s’est raffermi de 0,1 % à 157,8 pour un dollar après que des données ont montré que l’inflation sous-jacente dans la capitale japonaise s’était accélérée pour atteindre un taux annuel de 2,7 % en septembre, renforçant ainsi les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d’intérêt.

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Les cours du pétrole sont restés élevés vendredi après avoir bondi pendant la nuit, indiquant que les États-Unis auraient envoyé davantage de troupes et un autre porte-avions au Moyen-Orient. La Chine a également suspendu ses exportations de produits pétroliers, attisant les craintes d’une aggravation de la pénurie mondiale de carburant.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 ont reculé de 0,4 % à 92,46 dollars le baril, après avoir progressé de près de 3 % pendant la nuit. Le contrat à terme sur le Brent a été renouvelé, mais le prix s’est maintenu au-dessus de 102 dollars le baril.