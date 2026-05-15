Les marchés boursiers asiatiques plongent alors que les taux américains atteignent leur plus haut niveau depuis un an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les craintes inflationnistes freinent les marchés boursiers asiatiques après la remontée des valeurs technologiques à Wall Street

* Le Nikkei japonais recule de 1,8 % après la publication de données de l'IPP en hausse, la Corée du Sud plonge de plus de 5 %

* Les rendements américains à deux ans atteignent leur plus haut niveau depuis 14 mois, ceux à 30 ans leur plus haut depuis 10 mois

* Les prix du pétrole ont progressé de plus de 5 % cette semaine, le dollar s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis deux mois

(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens) par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont plongé vendredi, l'euphorie des investisseurs pour les valeurs technologiques ayant cédé la place à des craintes inflationnistes qui ont fait grimper les rendements des bons du Trésor à leur plus haut niveau depuis un an et renforcé les paris sur une hausse des taux américains cette année.

Les actions européennes s'apprêtent à une ouverture nettement plus faible, l' STXEc1 des contrats à terme sur actions de la région reculant de 1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de 0,6 % tandis que ceux sur le S&P 500 ont glissé de 0,4 % après que Wall Street ait atteint de nouveaux sommets grâce à une hausse de 4 % de Nvidia, la coqueluche de l'IA NVDA.O .

Les cours du pétrole ont continué de grimper en raison de l'absence de progrès pour rouvrir le détroit d'Ormuz, et alors que le président américain Donald Trump a déclaré que la Chine souhaitait acheter du pétrole américain. Les attaques contre un navire et la saisie d'un autre ont attisé les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ayant progressé de 5,7 % cette semaine pour atteindre 107 dollars le baril.

Tous les regards sont tournés vers Pékin, où Trump doit conclure vendredi sa visite d'État de deux jours. Après avoir rencontré son homologue chinois Xi Jinping dans l'enceinte isolée de Zhongnanhai, Trump a déclaré que Pékin partageait son point de vue sur l'Iran et souhaitait la réouverture du détroit d'Ormuz.

“Je pense que la rencontre s'est plutôt bien déroulée jusqu'à présent, dans une atmosphère globalement assez positive”, a déclaré Yue Su, économiste principal pour la Chine chez EIU.

“La stabilité stratégique s’est quelque peu améliorée et les risques extrêmes ont été légèrement réduits, ce qui doit être considéré comme un signe positif. Mais là encore, il s’agit probablement d’une stabilité fragile qui n’élimine pas les frictions sous-jacentes.”

Vendredi, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 2,3 % et s'apprêtait à enregistrer une perte hebdomadaire de 1,8 %.

Le Nikkei japonais .N225 a également chuté de 1,8 % après la publication de données indiquant que l'inflation des prix de gros du pays s'était accélérée à 4,9 % en avril, son rythme le plus rapide depuis trois ans, ce qui laisse la Banque du Japon en bonne voie pour relever ses taux d'intérêt.

L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a dépassé les 8 000 points pour la première fois avant de s'effondrer, chutant de plus de 5 %. L'indice des valeurs vedettes chinoises .CSI300 a reculé de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a perdu 1,4 %.

“La visite du président Trump en Chine se poursuit et offre une pause bienvenue face aux craintes d’une guerre avec l’Iran. Mais c’est vers cela que nous allons revenir”, a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING.

“La question centrale est celle de l'inflation effective, qui reste préoccupante du point de vue du marché des bons du Trésor. Nous maintenons notre point de vue selon lequel les rendements pourraient tester des niveaux plus élevés dans les semaines à venir.”

LES DIFFICULTÉS DU TRÉSOR

Les risques d'inflation croissants, alimentés par la flambée des prix du pétrole, pèsent sur l'appétit des investisseurs pour les bons du Trésor américain, et une série d'enchères décevantes cette semaine — portant sur des bons à trois ans, à dix ans et à trente ans — souligne la fragilité du marché.

La dernière vente d’obligations à 30 ans s’est conclue à 5,046 %, soit le rendement le plus élevé pour cette échéance depuis août 2007. Ce rendement plus élevé a attiré quelques acheteurs jeudi, mais les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont repris leur ascension vendredi US30YT=TWEB , gagnant 5 points de base pour atteindre 5,067 %, leur plus haut niveau depuis juillet 2025.

Alors que la partie longue de la courbe des taux des bons du Trésor a fait la une, les coûts d'emprunt grimpent également en flèche à la partie courte. Le rendement des bons du Trésor américains à deux ans US2YT=RR a augmenté de 7 points de base vendredi pour atteindre 4,065 %, son plus haut niveau depuis mars 2025, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR a également grimpé de 7 points de base à 4,528 %.

Le dollar =USD s'apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire de 1,3 % – la plus forte en deux mois – soutenu par l'absence de progrès dans le Golfe. Les solides données sur les ventes au détail aux États-Unis ont également conduit les marchés à tabler sur une probabilité de 45 % que la Réserve fédérale doive relever ses taux cette année, même sous la nouvelle direction de Kevin Warsh. FRX/

La vigueur du billet vert a poussé l' JPY= du yen sous la barre des 158 pour un dollar et a maintenu les traders en alerte face à une nouvelle intervention de Tokyo.

La livre sterling GBP= a chuté à son plus bas niveau depuis un mois, à 1,3357 $, après avoir reculé de 0,9 % lors de la séance précédente à la suite de la démission du ministre britannique de la Santé, Wes Streeting, qui a aggravé la crise politique dans le pays.