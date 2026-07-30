Les marchés boursiers asiatiques en dents de scie après la chute, la Fed laisse planer l'incertitude sur les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Fed, divisée, maintient ses taux inchangés; les obligations à long terme s'effondrent

* Les actions trébuchent alors que les inquiétudes liées au commerce de l'IA secouent les marchés

* Le pétrole avoisine les 90 dollars le baril sur fond de tensions au Moyen-Orient

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont peiné à trouver une orientation jeudi, accusant de lourdes pertes sur la semaine en raison de la nervosité croissante des investisseurs concernant le commerce lié à l’IA, tandis qu’une Réserve fédérale divisée a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, laissant les marchés obligataires dans l’incertitude quant à l’évolution future des taux.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont glissé sous la barre des 90 dollars le baril, après avoir bondi de plus de 7% la veille alors que les combats au Moyen-Orient s’intensifiaient, bien que les données aient montré que les pétroliers continuaient de quitter la région malgré la poursuite des frappes de missiles et de drones.

Le dollar était sur la défensive après que la banque centrale américaine a maintenu ses taux inchangés, bien que cette décision partagée ait semé le doute chez les investisseurs quant à la volonté de la Fed de mener à bien ses hausses de taux pour lutter contre l’inflation.Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 19 ans.

Les fabricants asiatiques de puces électroniques ont été au centre de l’attention cette semaine après une forte correction des actions sud-coréennes , qui a fait perdre plus de 2 000 milliards de dollars au marché boursier du pays, ce qui a secoué les marchés et suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant au retour sur investissement des dépenses massives consacrées à l’IA.

L’indice KOSPI .KS11 a progressé de 4% jeudi dans un contexte de séance agitée, mais s’apprête à enregistrer une baisse hebdomadaire de 12%, ce qui a poussé le ministre des Finances, Koo Yun-cheol, à présenter ses excuses pour la mise en place d’ETF à effet de levier sur une seule action.

« Étant donné que les fondamentaux restent solides, la vague de ventes actuelle semble comporter une part d’irrationalité, proche de la panique », a déclaré Gina Kim, gestionnaire de portefeuille spécialisée dans les actions des marchés émergents chez Nordea Asset Management à Singapour.

« Je ne peux pas me prononcer sur le moment où cette panique prendra fin, mais certains indicateurs à surveiller seraient les soldes de marge des investisseurs particuliers à Taïwan et en Corée. Les deux sont en baisse, mais l’idéal serait d’observer une certaine stabilisation », a ajouté Mme Kim.

Le fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS a annoncé que son bénéfice d’exploitation avait été multiplié par 19 pour atteindre un niveau record au deuxième trimestre, contribuant ainsi à redonner confiance aux investisseurs, qui étaient alors très déprimés.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de plus de 1% en début de séance. Le Nikkei japonais .N225 a gagné 2%, mais s’apprêtait à enregistrer une baisse de 3% sur la semaine.

Les résultats des méga-capitalisations américaines Meta META.O et Microsoft MSFT.O ont mis en évidence les destins contrastés des entreprises capables de démontrer leur capacité à générer des liquidités, même lorsqu’elles investissent dans le développement d’infrastructures d’IA.

Microsoft a déclaré s'attendre à continuer de générer des liquidités tout au long de l'exercice 2027 qui vient de débuter, ce qui a fait grimper son cours, tandis que Meta a annoncé une chute de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, entraînant une baisse de son titre.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 1,2% pendant la séance asiatique, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 affichaient une hausse de 0,3%.

LA FED SE TOURNE VERS LES MARCHÉS POUR TROUVER DES INDICES

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la réunion, le président de la Fed, Kevin Warsh, s’est engagé à contenir l’inflation, mais a refusé de donner des indications sur les mesures que la banque centrale devrait prendre.

M. Warsh a noté que les rendements obligataires avaient sensiblement augmenté depuis la dernière réunion de politique monétaire de la Fed — les investisseurs ayant anticipé des hausses de taux d’intérêt — et il s’est félicité de cette évolution, tout en précisant que cela ne signifiait pas pour autant que la banque centrale devait la confirmer par des mesures concrètes.

Les rendements des obligations américaines à 30 ans

US30YT=RR s’établissaient à 5,2039%, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis juin 2007, à 5,2273%, en fin de séance à New York. US/

« Le message que nous avons entendu était assez ferme quant à la volonté de ramener l’inflation à son objectif, même s’il manquait cruellement de précisions sur la manière exacte d’y parvenir », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux 0#FF: laissaient désormais entrevoir une probabilité d’environ 60% que la Fed relève ses taux lors de sa prochaine réunion en septembre et tablaient sur un resserrement de 33 points de base d’ici la fin de l’année. 0#USDIRPR

« La Fed risque d’être confrontée à des remises en question persistantes quant à sa crédibilité », a déclaré Kerry Craig, stratège des marchés mondiaux chez J.P. Morgan Asset Management.

« Le décalage entre le discours de la Fed et ses actions pourrait poser un défi pour les anticipations du marché. Le nouveau président se retrouve face à un comité divisé et à un marché obligataire qui commence à remettre en question la détermination de la banque centrale. »