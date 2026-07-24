Les marchés boursiers asiatiques chutent alors que la flambée des cours du pétrole ravive les craintes d'inflation ; les obligations en pâtissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent se maintient au-dessus des 100 dollars le baril en raison de nouvelles perturbations du transport maritime

* Le Nikkei japonais recule de près de 3 %, tandis que la Corée du Sud perd près de 4 %

* Les marchés estiment à une chance sur trois que la Fed relève ses taux la semaine prochaine

* Le yen stagne à son plus bas niveau depuis 40 ans alors que le dollar s'apprécie

par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont chuté vendredi alors que les cours du pétrole ont franchi à nouveau la barre des 100 dollars le baril dans un contexte d'intensification du conflit dans le Golfe, ébranlant les marchés obligataires et ravivant les craintes d'un nouveau choc inflationniste.

Le Brent LCOc1 s'est maintenu à 100,85 dollars le baril, après avoir bondi de 7 % pendant la nuit pour atteindre un plus haut depuis deux mois à 102 dollars, alors que les attaques menées par les Houthis, alliés de l'Iran, contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge ont coupé une deuxième artère cruciale du Moyen-Orient pour l'approvisionnement mondial en pétrole , parallèlement à la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran.

Deux semaines après l'effondrement effectif d'une trêve provisoire destinée à mettre fin à la guerre, l'armée américaine a lancé vendredi matin des frappes aériennes contre l'Iran, tandis que Téhéran tirait sur les pays arabes voisins qui abritent des bases américaines. Le conflit ne montrant guère de signes d'apaisement, le Brent a bondi de près de 40 % rien que ce mois-ci.

"Deux des couloirs maritimes les plus fréquentés au monde sont menacés au cours du même mois, et les marchés commencent à peine à prendre la mesure de ce que cela signifie", a déclaré Nigel Green, directeur général de deVere Group, une société de conseil financier.

"Avec l’effondrement de ce cessez-le-feu et le retour du pétrole au-dessus des 100 dollars, la baisse qui avait donné à la Fed une marge de manœuvre pour assouplir sa politique pourrait déjà être en train de s’inverser… Cela ressemble moins à un pic passager qu’à une véritable réouverture du débat sur l’inflation."

L’annonce selon laquelle l’administration américaine va imposer des droits de douane plus élevés sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux n’a pas non plus amélioré le tableau de l’inflation, les rendements des bons du Trésor à 30 ans approchant leurs plus hauts niveaux depuis 2007 et les coûts d’emprunt de référence européens grimpant à des sommets qui n’avaient plus été observés depuis 2011.

Les marchés parient que les banques centrales devront adopter une politique plus restrictive, avec une probabilité d’un sur trois qu’une hausse des taux soit décidée par la Réserve fédérale dès la semaine prochaine — un revirement radical par rapport à la situation d’il y a à peine une semaine — tandis qu’une hausse en septembre est déjà largement anticipée par les marchés.

La Banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés cette nuit, mais une hausse des taux en septembre est anticipée à environ 70 %.

En Asie , l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 1 % et le Nikkei japonais .N225 a chuté de 2,9 %. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a perdu 3,7 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 affichaient en dernière cotation une hausse de 0,1 %, les résultats exceptionnels d’Intel INTC.O n’ayant apporté qu’un soutien éphémère face aux inquiétudes plus générales concernant le pétrole et les taux d’intérêt.

Wall Street a chuté cette nuit après qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O , les deux premières des sociétés technologiques à très forte capitalisation dites des "Magnificent Seven" à publier leurs résultats cette saison, ont effrayé les investisseurs en ayant toutes deux brûlé des liquidités au cours de leur dernier trimestre en raison de leurs dépenses massives dans les infrastructures d’IA. .N

LE DOLLAR BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DES RENDEMENTS

Sur les marchés obligataires, le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans US10YT=RR s’est maintenu à 4,7013 % vendredi, après avoir atteint dans la nuit son plus haut niveau depuis plus de 18 mois, à 4,7030 %. Les rendements des obligations à 30 ans sont restés stables à 5,17 %, juste en dessous de leur plus haut niveau depuis 19 ans, à 5,201 %. US/

La hausse des rendements des bons du Trésor a globalement soutenu le dollar américain, l’indice du dollar =USD se maintenant à 101,46 après avoir progressé de 0,3 % pendant la nuit pour atteindre son plus haut niveau du mois.

Le yen, sous pression, s'est maintenu près de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, à 163,89 pour un dollar JPY= , ce qui a suscité un avertissement du Trésor américain selon lequel une volatilité excessive de la devise était indésirable.

Le ministre japonais des Finances a lancé à plusieurs reprises des avertissements verbaux concernant une éventuelle intervention sur le marché des changes, après avoir mené des opérations d’achat de yens en avril et mai, alors que le yen s’affaiblissait au-delà du seuil des 160.

"Dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, de réévaluation de la Fed dans une optique restrictive et de perte par le yen de son statut de valeur refuge, toute déclaration des responsables japonais aujourd’hui concernant une éventuelle intervention ou une accélération de la hausse des taux par la Banque du Japon sera probablement ignorée", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

"À ce stade, tenter de soutenir le yen reviendrait à se mettre en travers de la trajectoire d’un train à grande vitesse."

Les métaux précieux ont été malmenés: l'or XAU= a reculé de 0,1 % à 4 043 dollars l’once, après avoir chuté de 2 % pendant la nuit. L'argent XAG= s’est maintenu à 57,45 dollars l’once, après une baisse de 3,4 % pendant la nuit. GOL/