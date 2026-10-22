Les marchés boursiers asiatiques chutent à leur plus bas niveau depuis trois mois, sous l'effet des inquiétudes liées au secteur technologique et des tensions dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats financiers de SpaceX et Meta ne parviennent pas à apaiser les inquiétudes liées à l'IA

* Les leaders technologiques asiatiques reculent tous

* Les cours du pétrole restent élevés dans un contexte d'incertitudes au Golfe

(Le point sur les marchés asiatiques en fin d'après-midi)

par Jiaxing Li

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé jeudi , les valeurs technologiques étant à l’origine d’une vague de ventes généralisée. Les résultats publiés à Wall Street n’ont pas suffi à apaiser les inquiétudes liées à la flambée des coûts d’investissement dans l’IA, tandis que l’escalade des tensions dans le Golfe a fait grimper les cours du pétrole et pesé sur l’appétit pour le risque.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a chuté de 1,8%, atteignant son plus bas niveau depuis près de trois mois, et s'apprêtait à enregistrer une quatrième semaine consécutive de baisse.

Le Nikkei japonais .N225 a abandonné ses gains antérieurs pour clôturer en baisse de 2%, les actions coréennes .KS11 ont chuté de plus de 4%, tandis que l’indice des valeurs vedettes chinoises CSI300 .CSI300 a reculé de 2%, le plaçant au bord d’un marché baissier technique. L’indice Hang Seng de Hong Kong

.HSI a perdu plus de 3%.

Les leaders technologiques de la région figuraient parmi les plus grands perdants, avec la société japonaise Tokyo Electron

8035.T en baisse de plus de 6%. Les sociétés coréennes SK Hynix 000660.KS et Samsung 000660.KS ont reculé respectivement de 5,7% et 4,2%, tandis qu'Alibaba 9988.HK a chuté de 6,5% à Hong Kong.

En début de séance en Europe , les contrats à terme sur l’indice paneuropéen Euro Stoxx 50 STXEc1 ont reculé de 0,9%. Les contrats à terme sur les actions américaines, les e-minis S&P 500 ESc1 ,ont chuté de 0,8%.

Dans la nuit, le Nasdaq, à forte composante technologique, a permis à Wall Street de clôturer en légère hausse . Space X SPCX.O a enregistré son premier bénéfice en tant que société cotée en bourse et Meta META.O a annoncé un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieur aux attentes, apaisant ainsi les craintes concernant le retour sur investissement des dépenses massives consacrées à l’IA.

Cet optimisme s’est toutefois rapidement évaporé en Asie, les investisseurs se concentrant à nouveau sur les coûts liés à l’IA, le projet de Meta d’émettre des actions de classe C sans droit de vote ravivant les inquiétudes quant à l’augmentation des engagements financiers.

“Il y a beaucoup de bruit en ce moment et les investisseurs sont encore en train d’assimiler les résultats de ce matin”, a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

“De plus, nous n’en sommes vraiment qu’au début de la partie la plus importante de la saison des résultats, qui coïncide avec le moment où les investisseurs doivent faire face à l’incertitude liée à la prochaine décision de la Fed, aux risques géopolitiques et aux élections de mi-mandat aux États-Unis.”

Ces inquiétudes géopolitiques se sont répercutées sur les marchés pétroliers. Le Brent LCOc1 a progressé de plus de 2%, à 111,03 dollars le baril, proche de son plus haut niveau depuis cinq mois, après que de nouvelles attaques des Houthis en Arabie saoudite ont accru le risque d’un conflit plus large et de perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Une fuite vers les valeurs refuges a fait baisser les rendements des bons du Trésor américain de référence: le rendement à 10 ans US10YT=RR a reculé de près de 6 points de base à 5,0857% et le rendement à 30 ans US30YT=RR a atteint son plus bas niveau depuis une semaine, à 5,3850%.

Les obligations d’État françaises sont également restées sous pression après que le rendement à 10 ans FR10YT=RR a franchi la barre des 5%, les investisseurs guettant les signes indiquant que le gouvernement est en mesure de contenir les troubles sociaux et de maîtriser les dépenses.

Sur le marché des devises, l’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises d’autres principaux partenaires commerciaux, a reculé à 101,57. L’euro EUR= est resté pratiquement inchangé à 1,1242 $.

Le yen JPY= a légèrement progressé à 157,55 après que le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino, a laissé entendre qu’il était prêt à relever les taux d’intérêt. Le won coréen KRW= est resté stable à 1.324, après que la Banque de Corée a maintenu jeudi son taux d’intérêt de référence inchangé à 3,00%.

L'or XAU= a reculé à 4.067,5 dollars l'once. GOL/

Le cours du bitcoin BTC= a reculé de 2,2% à 82.771,05 dollars, tandis que celui de l’ether ETH= a également baissé de 2,2% à 2.436,3 dollars.