Les marchés boursiers américains terminent en ordre dispersé dans l'attente des résultats et des chiffres économiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Dow Jones progresse, le S&P 500 recule légèrement, le Nasdaq fléchit

* Le secteur de l'énergie en tête des hausses du S&P; la technologie est le plus grand retardataire

* Le dollar se raffermit; le brut américain progresse d'environ 1,5 %; l'or et le bitcoin reculent

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LES MARCHÉS AMÉRICAINS TERMINENT EN ORDRE DISPERSÉ À LA VEILLE DES RÉSULTATS ET DES CHIFFRES

Wall Street a terminé la séance de lundi sur une note mitigée, avec très peu de catalyseurs — mis à part la flambée des cours du pétrole — susceptibles d’influencer le sentiment des investisseurs en ce début de semaine qui s’annonce riche en événements.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont reculé, ce dernier enregistrant la plus forte baisse en raison d’un recul de 2,7 % des valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX .

Le S&P 500 et le Nasdaq se situent désormais respectivement à 0,2 % et 1,3 % en dessous de leurs plus hauts historiques de clôture atteints la semaine dernière. Le Dow .DJI a clôturé à 4,6 % en dessous de son plus haut historique atteint le 5 août.

La baisse a été concentrée. Un coup d’œil aux 11 principaux secteurs du S&P 500 révèle suffisamment de hausses pour suggérer un rebond, huit d’entre eux ayant terminé dans le vert.

Mais une baisse de 0,9 % des actions technologiques

.SPLRCT et un recul de 0,7 % des titres du secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD ont suffi à gâcher le tableau d’ensemble.

Les contrats à terme sur le WTI et le Brent à échéance la plus proche ont clôturé en hausse de 2,1 % et 1,8 % respectivement, les attaques menées par les Houthis, soutenus par l’Iran, contre l’Arabie saoudite, ainsi que la baisse de production dans le golfe du Mexique due à un ouragan, ayant attisé suffisamment d’inquiétudes concernant l’offre pour que les investisseurs ne tiennent pas compte de l’accord sur le diesel annoncé par le président Trump avec Moscou .

Les valeurs énergétiques .SPNY ont surperformé, tout comme les services de communication .SPLRCL et les banques régionales .KRX , tandis que les compagnies aériennes

.SPCOMAIR et les constructeurs immobiliers .SPCOMHOME ont rejoint les puces électroniques en bas du classement.

Ce mardi, les résultats des établissements financiers Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N marquent le coup d’envoi officieux de la saison des résultats du troisième trimestre.

La barre des attentes est placée très haut; selon les dernières données de LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 30,6 % en glissement annuel au troisième trimestre. Mais compte tenu de la croissance annuelle de 53,7 % enregistrée au deuxième trimestre, les entreprises américaines pourraient bien franchir cette barre.

Sur le plan économique, la Fédération nationale des entreprises indépendantes (NFIB) doit publier son indice de confiance des petites entreprises, tandis que l’Association nationale des agents immobiliers (NAR) devrait dévoiler son rapport sur les ventes de logements existants pour le mois de septembre.

Mercredi et jeudi, le ministère du Travail devrait publier deux rapports sur l’inflation — l’IPC et l’IPP — qui pourraient faire évoluer les anticipations concernant une hausse des taux de la Fed.

Voici un APERÇU des cours de clôture:

(Stephen Culp)

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