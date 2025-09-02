Les marchés boursiers américains sont en baisse, les investisseurs étant prudents à la veille de la semaine des statistiques

Bourses à terme en baisse: Dow 0,6%, S&P 500 0,7%, Nasdaq 0,9%

PepsiCo gagne après le rapport Elliott planifie une campagne activiste

Les mineurs d'or gagnent alors que les prix des lingots atteignent un niveau record

par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les indices boursiers américains ont baissé mardi, les investisseurs revenant d'un long week-end de vacances et se concentrant sur les prochains rapports économiques cruciaux, qui pourraient influencer la position de la Réserve fédérale sur l'assouplissement monétaire.

Le rapport sur la masse salariale non agricole du mois d'août, attendu vendredi, est la pièce maîtresse de la semaine et suivra le rapport mensuel sur la masse salariale privée et les ouvertures de postes.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés évaluent à92 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de la Fed qui se tiendra à la fin du mois.

L'inclinaison dovish des investisseurs est survenue après le faible rapport sur l'emploi de juillet , le président de la Fed Jerome Powell reconnaissant les risques croissants pour le marché du travail lors du symposium de Jackson Hole, ce qui a aidé le S&P 500 et le Dow à enregistrer leur quatrième mois consécutif de gains en août.

Le Nasdaq a enregistré son cinquième gain mensuel consécutif le mois dernier.

À 7:40 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 253 points, ou 0,55%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 47,75 points, ou 0,74% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 220,75 points, ou 0,94%.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté mardi, ceux des bons à 10 ans US10YT=RR et à 30 ans US30YT=RR atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis plus d'un mois, ce qui a pesé sur les actions.

L'indice de volatilité du marché CBOE .VIX a également atteint son plus haut niveau depuis plus de trois semaines et était en dernière position en hausse de 1,84 point à17,96.

Les fonds spéculatifs sont restés hésitants quant à l'achat d'actions américaines au début d'un mois de septembre saisonnièrement maussade, selon les données de Goldman Sachs jusqu'au 25 août .

L'indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 1,5 % en septembre - son pire mois - depuis 2000, selon les données compilées par LSEG. Selon DataTrek Research, il s'agit du seul mois depuis 1958 où les rendements moyens de l'indice sont négatifs.

"Septembre est historiquement un mois faible pour les actions ... . La combinaison de l'incertitude tarifaire, des préoccupations de la Fed et de la faiblesse saisonnière a laissé les marchés sur le qui-vive", a déclaré David Morrison, analyste principal du marché chez TradeNation.

Une cour d'appel américaine divisée a statué vendredi que la plupart des tarifs douaniers du président américain Donald Trump étaient illégaux, ce qui a mis à mal son utilisation de ces prélèvements.

Certaines inquiétudes ont également persisté quant à l'indépendance de la Fed, alors que M. Trump a poursuivi ses attaques contre la banque centrale.

Les marchés se concentreront également sur les bénéfices trimestriels d'un grand nombre de détaillants afin d'évaluer la force du consommateur américain, alors que l'impact des tarifs douaniers de Trump sur l'économie commence à se faire sentir.

Les données sur l'activité manufacturière américaine pour le mois d'août sont attendues après l'ouverture des marchés.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que M. Trump ferait une annonce concernant le ministère américain de la défense mardi.

En ce qui concerne les actions, les mineurs d'or ont gagné en début de marché après que les prix des lingots aient atteint un niveau record. Les actions cotées en bourse de Harmony Gold

HMY.N ont augmenté de 6,6%, Kinross Gold KGC.N a gagné 3% et Newmont NEM.N a ajouté 2%.

Les actions de PepsiCo PEP.O ont gagné 4,7 % après qu'un rapport du Wall Street Journal a indiqué qu'Elliott Management avait pris une participation de4 milliards de dollars dans le géant des boissons et prévoyait une campagne activiste.

Fortinet FTNT.O a chuté de 3,5 % après que Morgan Stanley a revu à la baisse les actions de l'entreprise de cybersécurité.