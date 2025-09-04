Les marchés boursiers américains restent modéré avant la publication des chiffres de l'emploi ; Salesforce chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures: Dow inchangé, S&P 500 en hausse de 0,14 %, Nasdaq en hausse de 0,20 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés jeudi, les investisseurs attendant un rapport sur les emplois privés, tandis que les actions de Salesforce ont baissé après une prévision de revenu négatif.

Une série de données sur le marché du travail est attendue. Le rapport ADP pour le mois d'août mesurant les emplois privés est attendu à 8h15 ET, une lecture hebdomadaire des demandes d'emploi à 8h30 ET, tandis que les données très attendues sur les emplois non agricoles sont attendues vendredi.

Salesforce CRM.N a chuté de 6,6 % dans les échanges avant bourse après que la société de cloud ait prévu des revenus du troisième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, signalant une monétisation tardive pour sa plate-forme d'agent d'IA.

Les entreprises liées à l'IA ont propulsé les indices boursiers américains à des niveaux record cette année, mais leur rallye a perdu de sa vigueur après que les mises à jour trimestrielles de certaines entreprises, dont Nvidia NVDA.O , n'aient pas impressionné les investisseurs.

Les marchés avaient auparavant adopté un ton dovish, après que les chiffres de l'emploi de juillet aient dépeint une image sombre du marché du travail et que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait reconnu des risques croissants pour l'emploi à la fin du mois d'août.

Les traders estimaient déjà à plus de 90 % les chances d'une réduction en septembre, lorsqu'un faible rapport sur les créations d'emplois en juillet mercredi les a fait passer à plus de 97 %, selon l'outil FedWatch de la CME.

Les investisseurs observeront également le conseiller économique Stephen Miran, nommé par le président américain Donald Trump, témoigner lors d'une audience de confirmation au Sénat jeudi pour occuper le siège du gouverneur de la Fed Adriana Kugler, qui a démissionné le mois dernier.

À 05:25 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 9 points, soit 0,02 %, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 9,25 points, soit 0,14 %, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 47,25 points, soit 0,20 %.

American Eagle Outfitters AEO.N a grimpé de plus de 23 % après que la société de vêtements ait prévu des ventes comparables au troisième trimestre supérieures aux estimations mercredi, grâce à ses partenariats avec des célébrités qui ont stimulé la demande.

Les trois indices ont commencé le mois de septembre sur le recul, la hausse des rendements des bons du Trésor à plus long terme exerçant une pression sur les actions. Le mois de septembre est historiquement mauvais, l'indice de référence S&P 500 perdant en moyenne 1,5 % depuis 2000, selon les données du LSEG.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en hausse mercredi grâce à Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, qui a atteint un record intrajournalier après qu'un juge de Washington a décidé que la société n'aurait pas à vendre son navigateur Chrome. L'action a chuté de 0,8 % jeudi.

Les décideurs de la Fed, John Williams et Austan Goolsbee, devraient prononcer des discours au cours de la journée. Les responsables de la banque centrale ont déclaré mercredi que les inquiétudes sur le marché de l'emploi continuaient d'animer leur conviction que des réductions de taux étaient encore à venir pour la banque centrale.

Parmi les autres valeurs, Figma FIG.N a chuté de 15,2 % après que les premiers résultats trimestriels de l'entreprise de logiciels de conception en tant que société publique n'aient pas impressionné les investisseurs , qui s'étaient ralliés à ses débuts fulgurants en juillet.