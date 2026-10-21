LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Wabtec, Robinhood, NANO Nuclear Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse mercredi après que les résultats trimestriels de SpaceX et de Super Micro Computer ont ravivé l'intérêt pour les valeurs liées à l'IA, tandis que Netflix a reculé après que ses prévisions n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs. .N

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En hausse après de solides résultats, Musk évoque une fusion avec Tesla nL4N4670LW

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - En baisse en raison de prévisions de bénéfice décevantes nL4N4670MY

** NextEra Energy Inc NEE.N :

BUZZ - Devrait afficher un chiffre d'affaires et un BPA en hausse lors de la publication de ses résultats mercredi

nL6N46619Y

** Alpha Teknova Inc TKNO.O :

BUZZ - Chute du titre suite à une vente d’actions à prix très réduit pour un montant de 40 millions de dollars

nL6N4670ON

** Firefly Aerospace Inc FLY.O :

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

** Intuitive Machines Inc LUNR.O :

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :

BUZZ - Les valeurs spatiales cotées aux États-Unis progressent après les bons résultats du troisième trimestre de SpaceX nL6N4670PN

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel nL4N4670TC

** DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de Piper Sandler liée à la croissance de l’IA nL4N4670UZ

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - Bondit après des prévisions optimistes pour le premier trimestre, portées par une forte demande en IA

nL6N4670RL

** Disc Medicine Inc IRON.O :

BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 450 millions de dollars suite au succès d’un essai clinique sur un médicament contre une maladie rare nL6N4670S4

** Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB.N :

BUZZ - En recul, le chiffre d’affaires du troisième trimestre inférieur aux attentes éclipsant les prévisions de hausse du bénéfice nL4N4670Z1

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Le titre recule en raison des inquiétudes liées au ralentissement de la croissance au quatrième trimestre

nL4N4670Z0

** Philip Morris International Inc PM.N :

BUZZ - Maintient ses prévisions de bénéfice annuel; le titre recule nL6N4670TN

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'action Neocloud progresse alors que les résultats de SpaceX et Super Micro témoignent d'une forte demande en IA

nL6N4670M8

** Healthcare Services Group Inc HCSG.O :

BUZZ - Le titre progresse après des prévisions pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations nL6N4670UA

** Abbott Laboratories Inc ABT.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2026 et annoncé son intention de scinder son activité nutritionnelle nL4N46713K

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Rosenblatt initie la couverture de Robinhood avec une recommandation "acheter"; le titre progresse nL4N46714Q

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - Les valeurs américaines liées aux semi-conducteurs progressent grâce aux perspectives optimistes concernant la demande en IA nL6N4670V2

** NANO Nuclear Energy Inc NNE.O :

BUZZ - Hausse suite à un accord avec l'argentin IMPSA

nL6N4670V4