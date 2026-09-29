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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Veracyte, Staar Surgical, Corning
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 15:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en hausse mardi, soutenus par un recul des cours du pétrole, tandis que les informations parues dans la presse concernant les détails de l'introduction en bourse d'Anthropic ont également renforcé le sentiment favorable envers les valeurs technologiques. .N

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - J.P. Morgan abaisse la note de PepsiCo à « neutre »; le cours de l'action recule nL6N45L0CB

** Coinbase Global Inc COIN.O :

BUZZ - KBW reprend la couverture de Coinbase avec une note « surperformer » nL6N45L0FI

** CarMax Inc KMX.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations trimestrielles nL6N45L0N3

** AAR Corp AIR.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations nL4N45L0VA

** Greenland Mines Management Ltd GRML.O :

BUZZ - En baisse après une deuxième transaction boursière directe en une semaine nL6N45L0PX

** Veracyte Inc VCYT.O :

BUZZ - En hausse grâce à des données soutenant l’utilisation d’un test de dépistage du cancer de la prostate pour orienter les décisions thérapeutiques nL4N45L117

** Staar Surgical Company STAA.O :

BUZZ - Le titre progresse après que Stifel a relevé sa recommandation à « acheter » nL6N45L0PD

** Warner Bros. Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - Recule après que Argus a abaissé sa recommandation à « Vendre » nL4N45L0YJ

** Vor Biopharma Inc VOR.O :

BUZZ - En hausse après la publication de données positives sur un médicament contre les maladies auto-immunes nL4N45L120

** Corning Inc GLW.N :

BUZZ - En hausse grâce à un accord de plus de 3 milliards de dollars avec AT&T nL4N45L13E

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AAR
114,920 USD NYSE 0,00%
CARMAX
56,505 USD NYSE 0,00%
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CORNING INC
151,530 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
916,280 USD NYSE 0,00%
GREENLAND MIN
11,8500 USD NASDAQ 0,00%
KLOTHO NEUROS
0,4680 USD NASDAQ -10,72%
PEPSICO
128,5000 USD NASDAQ 0,00%
STAAR SURGICAL
20,8700 USD NASDAQ 0,00%
VERACYTE
45,2300 USD NASDAQ 0,00%
VOR BIOPHARMA
18,3100 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
30,9000 USD NASDAQ 0,00%
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