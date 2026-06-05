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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Lululemon, Cooper Companies
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont reculé vendredi, les fabricants de puces électroniques ayant perdu de leur élan après une forte remontée et les investisseurs restant prudents à l'approche du rapport sur l'emploi du mois de mai, qui pourrait influencer les anticipations concernant l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. .N

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - Chute en raison de l'affaiblissement des ventes aux États-Unis et de la révision à la baisse des perspectives

nL6N42D0F1

** Cooper Companies Inc COO.O :

BUZZ - Bondit grâce à la demande de lentilles de contact qui stimule les bénéfices nL6N42D0CR

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Recul des valeurs européennes du secteur des puces électroniques alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices après le ralentissement de la hausse liée à l'IA

nL8N42D0A7

** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N :

BUZZ - En hausse après que JP Morgan a relevé sa recommandation à “surpondérer” nL6N42D0HM

** Cypherpunk Technologies Inc CYPH.O :

BUZZ - Chute après la chute du token cryptographique Zcash

nL4N42D0S5

** Almonty Industries Inc ALM.O :

BUZZ - En baisse suite à la vente d'obligations convertibles pour 700 millions de dollars nL6N42D0JV

** Keel Infrastructure Corp KEEL.O :

BUZZ - En baisse après l'augmentation de 400 millions de dollars d'une émission d'obligations convertibles nL6N42D0L0

Obligations

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ASML HLDG
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ASML HOLD NY SP ADR
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CHIPOTLE MEXICAN
28,170 USD NYSE -2,02%
COOPER CO
62,0200 USD NASDAQ +2,78%
CYPHERPUNK TECH
0,9814 USD NASDAQ -16,83%
KEEL
5,9300 USD NASDAQ -3,58%
LEAP THERAP
1,7600 USD NASDAQ -14,15%
LULULEMON ATHL
124,9200 USD NASDAQ -0,88%
STMICRELCTRO-NY REG
78,345 USD NYSE -1,71%
STMICROELECTRONICS
64,2500 EUR Euronext Paris -3,70%
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