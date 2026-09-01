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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Fervo Energy, Myriad Genetics, Emergent BioSolutions
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 15:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont reculé mardi, prolongeant ainsi une tendance baissière, alors que la hausse des rendements obligataires et des cours du pétrole a découragé les investisseurs en ce début de mois historiquement morose pour les actions. .N

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - En hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surpondérer" nL4N44T0SQ

** Park Hotels & Resorts Inc PK.N :

BUZZ - Hausse après que BMO a relevé sa recommandation à "surperformer" nL4N44T0X8

** BeOne Medicines AG ONC.O :

** BridgeBio Pharma Inc BBIO.O :

BUZZ - Selon les analystes, les fabricants de médicaments de taille moyenne ne devraient subir qu’un impact limité des accords de Trump sur le prix des médicaments nL4N44T0X9

** Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N :

BUZZ - Recul après que BMO a abaissé sa recommandation à "en ligne avec le marché" nL4N44T0Y8

** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O :

BUZZ - Piper Sandler relève sa note sur Capricor Therapeutics, le titre progresse nL4N44T0Y3

** Fervo Energy Co FRVO.O :

BUZZ - Le titre bondit après la conclusion d'un accord énergétique avec Google nL4N44T14H

** Myriad Genetics Inc MYGN.O :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse de Piper Sandler à "sous-pondérer" nL4N44T105

** PMV Pharmaceuticals Inc PMVP.O :

BUZZ - En baisse suite à la vente d'actions et de bons de souscription pour un montant de 51 millions de dollars

nL6N44T0ND

** Medtronic PLC MDT.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2027 grâce à la demande en dispositifs cardiaques nL4N44T0YQ

** Sempra SRE.N :

BUZZ - En hausse après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" nL4N44T110

** TXNM Energy Inc TXNM.N :

BUZZ - Recule suite à une émission d’actions de 400 millions de dollars liée à l’accord avec Blackstone nL6N44T0OF

** PMGC Holdings Inc ELAB.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que sa filiale étend ses droits sur un programme de médicaments contre l'obésité et les maladies cardiaques identifiés par l'IA nL4N44T12X

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Hausse suite à une information faisant état de son implication dans un centre de données au Texas dans le cadre d’un accord avec Anthropic sur le cloud nL6N44T0NF

** Emergent BioSolutions Inc EBS.N :

BUZZ - En hausse suite à une commande de 24 millions de dollars de vaccins contre l'anthrax nL4N44T14I

** GoPro Inc GPRO.O :

BUZZ - Le titre s'envole après que le YouTuber Markiplier a révélé détenir une participation de 8,5% nL6N44T0PH

Valeurs associées

BRIDGEBIO PHARMA
76,5900 USD NASDAQ 0,00%
CAPRICOR THERAP
9,9100 USD NASDAQ 0,00%
EMERGENT BIOSOLU
6,090 USD NYSE 0,00%
FERVO ENERGY RG-A
15,3800 USD NASDAQ 0,00%
GOPRO RG-A
0,8762 USD NASDAQ 0,00%
HUT 8
78,6400 USD NASDAQ 0,00%
MEDTRONIC
90,680 USD NYSE 0,00%
MYRIAD GENETICS
3,2200 USD NASDAQ 0,00%
PK HTL&RSTS REIT
15,300 USD NYSE 0,00%
PMGC HLDG
5,1900 USD NASDAQ 0,00%
PMV PHARMA
1,2100 USD NASDAQ 0,00%
RAYMOND J FINANC
178,150 USD NYSE 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
104,8100 USD NASDAQ 0,00%
SEMPRA ENERGY
81,720 USD NYSE 0,00%
UBER TECH
75,630 USD NYSE 0,00%
XENI HTL&RS REIT
18,750 USD NYSE 0,00%
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