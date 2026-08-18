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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Dynatrace, Duolingo, Baidu Inc
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 13:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont reculé mardi, le pétrole se maintenant près de ses plus hauts récents et les rendements des obligations d'État atteignant des sommets depuis plusieurs années, alors que les chances d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran s'amenuisaient, ravivant les craintes inflationnistes. .N

** EyePoint Inc EYPT.O :

BUZZ - En baisse après l'échec d'un médicament expérimental et la révision à la baisse des notations par les courtiers

nL6N44F06Z

** DocGo Inc DCGO.O :

BUZZ - En baisse après des résultats trimestriels mitigés et des perspectives annuelles revues à la baisse nL4N44F0EJ

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires décevant au deuxième trimestre nL4N44F0H1

** Corebridge Financial Inc CRBG.N :

** Equitable Holdings Inc EQH.N :

** Brighthouse Financial Inc BHF.O :

** Lincoln National Corp LNC.N :

BUZZ - Faiblesse des valeurs du secteur de l'assurance-vie après que les gros titres sur Mark Walter ont été exagérés, selon Evercore nL6N44F0K3

** Dynatrace Inc DT.N :

BUZZ - En hausse après l’annonce du prix d’une émission d’obligations convertibles de 1,25 milliard de dollars

nL6N44F0O2

** Duolingo Inc DUOL.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de la note et de l'objectif de cours par D.A. Davidson nL4N44F0MI

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BAIDU SP ADR-A
90,8700 USD NASDAQ -12,73%
BRIGHTHS FINC
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COREBRIDGE FINL
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DOCGO
0,4752 USD NASDAQ -33,08%
DUOLINGO RG-A
139,6400 USD NASDAQ +7,28%
DYNATRACE
49,270 USD NYSE +3,52%
EQUITABLE HLDG
50,870 USD NYSE -0,53%
EYEPOINT
5,4700 USD NASDAQ +12,32%
LINCOLN NATL
45,090 USD NYSE +0,92%
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