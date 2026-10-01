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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Alphabet, Synopsys, Constellation
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 13:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté jeudi à leur plus bas niveau depuis plus de trois mois, les craintes liées à l’inflation et à la hausse de la dette publique ayant propulsé les rendements des bons du Trésor à des sommets inégalés depuis plusieurs décennies, tandis que les résultats exceptionnels de Micron ont stimulé les valeurs du secteur des semi-conducteurs. .N

** Nu Holdings Ltd NU.N :

BUZZ - En hausse après avoir démenti les rumeurs d'accord avec Monzo nL6N45N0HY

** Progress Software Corp PRGS.O :

BUZZ - En baisse après une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre nL4N45N0KG

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - En hausse après la présentation par Google de Gemini 4, son modèle phare d’IA nL6N45N0IZ

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que les perspectives pour l'exercice 2027 dépassent les estimations nL4N45N0LZ

** Toll Brothers Inc TOL.N :

** D R Horton Inc DHI.N :

** Pultegroup Inc PHM.N :

** Lennar Corp LEN.N :

** KB Home KBH.N :

** NVR Inc NVR.N :

BUZZ - Morgan Stanley aborde les constructeurs immobiliers américains avec une vision "prudente" et souligne les inquiétudes liées à l'accessibilité financière nL6N45N0L2

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - En hausse grâce à un contrat de 20 ans avec Amazon dans le domaine du nucléaire nL6N45N0LI

** McCormick & Company Inc MKC.N

BUZZ - En hausse après des ventes du troisième trimestre supérieures aux estimations nL6N45N0NR

** Vicor Corp VICR.O :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de croissance pour le troisième trimestre

nL6N45N0N1

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - En hausse alors que les prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel dépassent les estimations nL4N45N0P9

** American Battery Technology Company ABAT.O :

BUZZ - En hausse après l'obtention d'une licence d'exportation nL6N45N0OU

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - Hausse; signature d'un contrat portant sur 20 missions Electron avec Synspective nL6N45N0P0

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45,605 USD NYSE -1,99%
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NVR
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