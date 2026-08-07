Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse, la baisse inattendue des chiffres de l'emploi ayant tempéré les anticipations de hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme progressent: Dow Jones +0,31%, S&P +0,53%, Nasdaq +1,16%

* Atlassian s'envole après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires au quatrième trimestre

* Le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtent à enregistrer leur meilleure performance hebdomadaire depuis avril

* Les créations d'emplois non agricoles de juillet s'établissent à -23.000 contre une estimation de +80.000

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi après la publication de données indiquant que l'économie américaine avait perdu de manière inattendue des emplois le mois dernier, ce qui a semé le doute quant à une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que les emplois non agricoles avaient reculé de 23.000 en juillet, un chiffre bien inférieur aux 80.000 créations d'emplois attendues par les économistes interrogés par Reuters.

Le taux de chômage s'est établi à 4,1% en juillet, en légère baisse par rapport aux 4,2% enregistrés en juin. Les salaires moyens sur une base annuelle ont augmenté de 3,2% en juillet, contre les 3,5% attendus par les économistes.

"Même avec des chiffres de l'emploi négatifs, le marché du travail reste en bonne santé. Mais cela donne à la Fed une certaine marge de manœuvre pour marquer une pause en septembre", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

"Il semblait que la Fed mettait davantage l’accent sur l’inflation, mais les chiffres d’aujourd’hui pourraient recadrer le débat et remettre l’aspect "emploi" de son mandat au centre des préoccupations."

Les données du marché monétaire ont montré que les opérateurs avaient revu à la baisse leurs anticipations concernant une hausse des taux d’intérêt en septembre, la probabilité d’une hausse s’établissant désormais à environ 20%, contre 55% avant la publication du rapport, selon les données compilées par LSEG.

Sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh, labanque centrale américaine a fourni peu d’informations aux investisseurs sur ses orientations futures en matière de politique monétaire, ce qui a renforcé l’attention portée aux données économiques et aux commentaires des décideurs politiques.

À 8h46 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 168 points, soit 0,31%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 41 points, soit 0,53%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 342,75 points, soit 1,16%.

Le fabricant de logiciels de collaboration Atlassian

TEAM.O a bondide 32,5% en pré-ouverture, tandis que le fabricant de puces Microchip Tech MCHP.O a progressé de10,3%, après que les deux sociétés ont annoncé des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations.

Ces résultats ont également profité à l’ensemble du secteur, les valeurs des semi-conducteurs Marvell MRVL.O et Micron

MU.O progressant respectivement de 3,9% et 3,2%. Les valeurs du secteur des logiciels ont également progressé: Palo Alto

PANW.O a gagné 2,3% et ServiceNow NOW.N a progressé de 3,5%.

La société de cybersécurité Cloudflare NET.N a progressé de15,5% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant au-dessus des estimations.

Les principaux indices américains s’orientaient vers de solides hausses hebdomadaires: le S&P 500 et le Dow Jones étaient en passe d’enregistrer leur meilleure semaine depuis avril, tandis que le Nasdaq s’apprêtait à connaître sa plus forte progression depuis mai, si ces hausses se confirmaient.

Les résultats meilleurs que prévu des entreprises du secteur de l’IA lors de cette saison des résultats ont propulsé le Dow Jones et le S&P 500 vers de nouveaux records, tout en aidant le Nasdaq à se remettre d’un recul qui l’avait brièvement fait chuter de près de 10% par rapport à son précédent sommet.

Afin de soutenir la production nationale, la Maison Blanche a imposé une série de prix planchers ainsi qu’un droit de douane de 15% sur les produits à base de polysilicium, matière première utilisée dans les semi-conducteurs et les panneaux solaires, principalement produite par la Chine.

Les valeurs du secteur solaire ont également progressé. First Solar FSLR.O a gagné 5% et SolarEdge SEDG.O a grimpé de 2,1% à la suite des mesures commerciales prises par le président américain Donald Trump pour contester le monopole de Pékin sur le polysilicium.

La société de location de vacances Airbnb ABNB.O a gagné 7% après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires du deuxième trimestre , tandis que Trade Desk TTD.O a chuté de 29,2% après que cette entreprise spécialisée dans les technologies publicitaires a annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le troisième trimestre inférieur aux attentes.

Par ailleurs, les tensions géopolitiques se sont ravivées après que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran , ont attaqué l’Arabie saoudite, tandis qu’un rapport indiquait que l’Iran examinait un projet de loi préliminaire visant à interdire aux navires américains, israéliens et autres navires « hostiles » de transiter par le détroit d’Ormuz , ainsi qu’à imposer des amendes pouvant atteindre 20% de la valeur de la cargaison d’un navire en cas d’infraction.