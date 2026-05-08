Les marchés boursiers affichent des résultats mitigés alors que les investisseurs digèrent la croissance de l'emploi aux États-Unis, les résultats des fabricants de puces électroniques et la hausse des cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La croissance de l'emploi aux États-Unis dépasse les prévisions, le S&P gagne 0,8 %

* Le Brent oscille autour de 100 dollars le baril en raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient

* La confiance des consommateurs américains s'effondre

(Le point sur les marchés américains à la mi-journée) par Lawrence Delevingne et Samuel Indyk

Les marchés boursiers mondiaux ont affiché des résultats mitigés vendredi, alors que de nouvelles données américaines ont mis en évidence une croissance de l'emploi aux États-Unis, bien que la confiance des consommateurs ait chuté et que les prix du pétrole soient restés élevés en raison de la poursuite des combats près du détroit d'Ormuz. Les actions européennes ont reculé, mais le S&P 500 .SPX a gagné0,8 % et le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de 1,4 %. Le Dow Jones Industrial Average .DJI est resté pratiquement inchangé. Les fabricants de puces électroniques se sont redressés , notamment Qualcomm QCOM.O , en hausse d'environ 10 %, tandis que Nvidia NVDA.O a progressé de 2,3 %.

Les cours du pétrole ont de nouveauaugmenté vendredi après que la reprise des combats près du détroit d'Ormuz a remis en question le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Les contrats à terme de référence sur le Brent LCOc1 étaient en hausse de 1,3 % à environ 101 dollars le baril. L'emploi aux États-Unis a augmenté plus que prévu en avril, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,3 %, ce qui témoigne de la résilience du marché du travail et renforce les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

« Des données sur l'emploi plus solides maintiennent la Fed dans la position qu'elle occupe depuis un certain temps: observer et attendre, en se concentrant sur le volet inflationniste de son mandat », a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management. « Les baisses de taux ne sont toujours pas à l'ordre du jour à court terme, mais l'absence de menaces inflationnistes dans le rapport d'aujourd'hui devrait apaiser certaines rumeurs concernant une hausse potentielle. »

Dans le même temps, la confiance des consommateurs américains a chuté à un niveau historiquement bas début mai, les hausses des prix de l'essence pesant sur les finances des ménages et leur pouvoir d'achat, selon une enquête publiée vendredi.

AFFRONTEMENTS AU MOYEN-ORIENT Les États-Unis et l’Iran ont échangé des tirs dans le Golfe et les Émirats arabes unis ont fait l’objet de nouvelles attaques, mettant à l’épreuve un cessez-le-feu en vigueur depuis un mois. Les deux parties ont minimisé la situation, laissant les investisseurs dans l’incertitude.

« Le marché semble saisir chaque occasion d'anticiper une fin rapide de la guerre », a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea. « Mais il semble peu probable qu’un accord soit trouvé. Je continue de penser que les perturbations dans le détroit d’Ormuz vont perdurer et que la situation ne sera pas résolue de sitôt. » Les actions européennes ont reculé. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 0,77%.

Les actions asiatiques ont reculé par rapport à leurs récents sommets, mais restaient en passe de connaître une semaine solide, soutenues par les prévisions de chiffre d'affaires et de dépenses élevées des géants américains de l'IA, qui ont stimulé les fabricants de puces de la région.

L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,8 %, bien que le KOSPI sud-coréen .KS11 ait légèrement progressé de 0,1 %, portant son gain hebdomadaire à plus de 13,5 % – son plus important depuis 2008 – aidé par les hausses de Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS .

L'indice de référence taïwanais a progressé de 7 % cette semaine et le Nikkei japonais .N225 a gagné 5,4 %.

LE DOLLAR EN LÉGER BAISSE Le dollar a légèrement baissé et s'apprêtait à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, tandis que le yen restait au centre de l'attention après que le Japon est intervenu sur les marchés des changes début mai pour endiguer sa chute, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. FRX/ Le dollar était en baisse de 0,17 % à156,64 yens JPY= , et s'apprêtait à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire face à la devise japonaise. Les gains au-delà de 155 yens se sont avérés difficiles à maintenir après une intervention présumée totalisant près de 70 milliards de dollars (XX milliards d'euros) depuis jeudi dernier. L'euro s'échangeait à 1,177 dollar, tandis que le yuan chinois

CNY=CFXS , la devise asiatique la plus performante depuis le début de la guerre, oscillait autour de 6,8 pour un dollar, proche de son plus haut niveau depuis 2023. La livre sterling et les obligations d'État britanniques ont grimpé vendredi après que le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il ne démissionnerait pas malgré les pertes cuisantes essuyées par son Parti travailliste au pouvoir lors des élections locales.

DROITS DE DOUANE Un tribunal commercial américain a jugé que les derniers droits de douane temporaires de 10 % imposés par le président Donald Trump à l'échelle mondiale étaient injustifiés au regard d'une loi commerciale des années 1970. Mais les analystes s'attendent à un appel rapide et à un impact global limité sur les prélèvements américains.

Les rendements des bons du Trésor étaient en légère baisse vendredi , le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 4,364 %, en baisse de 3 points de base. Le bitcoin BTC= s'orientait vers une sixième semaine de hausse consécutive à 79.679 dollars.