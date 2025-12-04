 Aller au contenu principal
Les marchés asiatiques sont mitigés, le sentiment est tiède à l'approche de la Fed
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 02:03

Ledollar a atteint son
niveau le plus bas en cinq semaines, tandis que les actions
asiatiques ont débuté la séance en demi-teinte jeudi, après que
les données économiques plus faibles que prévu aient renforcé
les attentes de la Réserve fédérale de réduire les taux
d'intérêt lors de sa réunion de la semaine prochaine.
    Le Nikkei 225  .N225  a augmenté de 0,8%, tandis que
l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  était en baisse de 0,1%, plombé par des baisses
en Corée et en Nouvelle-Zélande. Les contrats à terme du S&P 500
e-mini  ESc1  ont peu évolué, l'élan des marchés américains
s'étant estompé en Asie au cours de la nuit.
Les actions à Wall Street ont progressé mercredi, menées par les
sociétés à petite capitalisation, l'indice Russell 2000 ayant
bondi de 1,9% et l'indice de référence S&P 500  .SPX  ayant
progressé pour la deuxième journée. Les gains ont été réalisés
après que les données sur les emplois privés aux États-Unis
 aient affiché leur plus forte baisse en plus de deux ans
et demi. 
    Parallèlement, une enquête distincte de l'Institute for
Supply Management a montré que sa mesure de l'emploi dans le
secteur des services s'est contractée en novembre, le
sous-indice des prix payés tombant à son plus bas niveau depuis
sept mois. 
    "Ce mouvement s'aligne sur notre opinion selon laquelle la
récente hausse de l'inflation supercore est susceptible de
s'atténuer, ouvrant la voie à une reprise de la désinflation en
2026", a déclaré Henry Russell, économiste d'ANZ, lors d'un
podcast. 
    "Nous restons d'avis qu'il est approprié pour la Fed de
continuer à réduire les taux d'intérêt pour répondre aux risques
de baisse du marché du travail", a-t-il déclaré, ajoutant que la
banque s'attend à une réduction de 25 points de base lors de la
réunion de la semaine prochaine et à un nouvel assouplissement
l'année prochaine.
    Selon l'outil FedWatch du CME Group, les contrats à terme
sur les Fed funds évaluent à 89 % la probabilité implicite d'une
réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de
la banque centrale américaine le 12 décembre, contre 83,4 % il y
a une semaine. 
    L'indice du dollar américain  =USD , qui mesure la force du
billet vert par rapport à un panier de six devises, était en
baisse de 0,4% à 98,878, tombant pour la neuvième session
consécutive à son niveau le plus bas depuis le 29 octobre.
Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans est
resté stable à 4,0749%, après que le Financial Times a rapporté
mercredi que les investisseurs obligataires ont exprimé leurs
préoccupations au Trésor américain  que Kevin Hassett, un
candidat pour devenir le président de la Réserve fédérale
l'année prochaine, pourrait réduire agressivement les taux
d'intérêt pour s'aligner sur les préférences du président Donald
Trump, citant plusieurs personnes familières avec les
conversations.
    Le yuan chinois est resté stable dans les échanges offshore
à Hong Kong  CNH=  après avoir atteint mercredi son niveau le
plus élevé face au dollar américain depuis plus d'un an, le
billet vert tombant à son plus bas niveau face au renminbi
depuis octobre 2024. Il s'est négocié en dernier lieu à 7,056
yuans.
Le dollar australien s'est renforcé de 0,1% après que les
données officielles aient montré que les dépenses des ménages
australiens  ont fait le plus grand bond en presque deux
ans en octobre, tandis que l'excédent commercial du pays 
s'est élargi plus que prévu, les exportations d'or ayant grimpé
pour le deuxième mois.
Les fabricants japonais de puces dans la chaîne
d'approvisionnement de l'IA ont progressé après que Reuters a
rapporté que Trump a rencontré le directeur général du géant des
puces Nvidia  NVDA.O , Jensen Huang , mercredi pour
discuter des contrôles à l'exportation, citant une source
familière avec le sujet. Tokyo Electron  8035.T  a gagné 0,7%. 
Les métaux précieux ont continué à progresser sur leur lancée
récente . L'or  XAU=  était en hausse de 0,2% à 4 213,38
dollars l'once, tandis que l'argent  XAG=  était en hausse de
0,1% à 58,5415 dollars l'once, prolongeant les gains qui ont
permis au métal d'atteindre un record de 58,98 dollars mercredi
pour une neuvième journée consécutive.

