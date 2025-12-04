Les marchés asiatiques sont mitigés, le sentiment est tiède à l'approche de la Fed

Ledollar a atteint son niveau le plus bas en cinq semaines, tandis que les actions asiatiques ont débuté la séance en demi-teinte jeudi, après que les données économiques plus faibles que prévu aient renforcé les attentes de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt lors de sa réunion de la semaine prochaine. Le Nikkei 225 .N225 a augmenté de 0,8%, tandis que l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en baisse de 0,1%, plombé par des baisses en Corée et en Nouvelle-Zélande. Les contrats à terme du S&P 500 e-mini ESc1 ont peu évolué, l'élan des marchés américains s'étant estompé en Asie au cours de la nuit. Les actions à Wall Street ont progressé mercredi, menées par les sociétés à petite capitalisation, l'indice Russell 2000 ayant bondi de 1,9% et l'indice de référence S&P 500 .SPX ayant progressé pour la deuxième journée. Les gains ont été réalisés après que les données sur les emplois privés aux États-Unis aient affiché leur plus forte baisse en plus de deux ans et demi. Parallèlement, une enquête distincte de l'Institute for Supply Management a montré que sa mesure de l'emploi dans le secteur des services s'est contractée en novembre, le sous-indice des prix payés tombant à son plus bas niveau depuis sept mois. "Ce mouvement s'aligne sur notre opinion selon laquelle la récente hausse de l'inflation supercore est susceptible de s'atténuer, ouvrant la voie à une reprise de la désinflation en 2026", a déclaré Henry Russell, économiste d'ANZ, lors d'un podcast. "Nous restons d'avis qu'il est approprié pour la Fed de continuer à réduire les taux d'intérêt pour répondre aux risques de baisse du marché du travail", a-t-il déclaré, ajoutant que la banque s'attend à une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la semaine prochaine et à un nouvel assouplissement l'année prochaine. Selon l'outil FedWatch du CME Group, les contrats à terme sur les Fed funds évaluent à 89 % la probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine le 12 décembre, contre 83,4 % il y a une semaine. L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en baisse de 0,4% à 98,878, tombant pour la neuvième session consécutive à son niveau le plus bas depuis le 29 octobre. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans est resté stable à 4,0749%, après que le Financial Times a rapporté mercredi que les investisseurs obligataires ont exprimé leurs préoccupations au Trésor américain que Kevin Hassett, un candidat pour devenir le président de la Réserve fédérale l'année prochaine, pourrait réduire agressivement les taux d'intérêt pour s'aligner sur les préférences du président Donald Trump, citant plusieurs personnes familières avec les conversations. Le yuan chinois est resté stable dans les échanges offshore à Hong Kong CNH= après avoir atteint mercredi son niveau le plus élevé face au dollar américain depuis plus d'un an, le billet vert tombant à son plus bas niveau face au renminbi depuis octobre 2024. Il s'est négocié en dernier lieu à 7,056 yuans. Le dollar australien s'est renforcé de 0,1% après que les données officielles aient montré que les dépenses des ménages australiens ont fait le plus grand bond en presque deux ans en octobre, tandis que l'excédent commercial du pays s'est élargi plus que prévu, les exportations d'or ayant grimpé pour le deuxième mois. Les fabricants japonais de puces dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA ont progressé après que Reuters a rapporté que Trump a rencontré le directeur général du géant des puces Nvidia NVDA.O , Jensen Huang , mercredi pour discuter des contrôles à l'exportation, citant une source familière avec le sujet. Tokyo Electron 8035.T a gagné 0,7%. Les métaux précieux ont continué à progresser sur leur lancée récente . L'or XAU= était en hausse de 0,2% à 4 213,38 dollars l'once, tandis que l'argent XAG= était en hausse de 0,1% à 58,5415 dollars l'once, prolongeant les gains qui ont permis au métal d'atteindre un record de 58,98 dollars mercredi pour une neuvième journée consécutive.