Les marchés asiatiques se replient alors que les craintes de valorisations excessives secouent Wall St

Les actions asiatiques ont prolongé la chute de Wall Street au cours de la nuit, les investisseurs s'inquiétant des valorisations excessives qui sapent la confiance. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en baisse de 0,8%, mené par les actions sud-coréennes .KS11 avec une perte de 4,1%. Les contrats à terme américains e-mini ESc1 ont baissé de 0,4 % après une chute de 1,2 % du S&P 500 .SPX au cours de la nuit. "C'est une mer de rouge sur l'ensemble des marchés", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone Group à Melbourne. "Il n'y a pas beaucoup de raisons d'acheter ici, et jusqu'à ce que nous nous rapprochions des résultats de Nvidia le 19 novembre, le marché manque d'un catalyseur à court terme." Les actions reculent après avoir atteint des niveaux record, car les marchés boursiers craignent d'être trop sollicités après que les directeurs généraux des poids lourds de Wall Street, Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , ont remis en question la possibilité de maintenir des valorisations élevées. Le mois dernier, le directeur général du géant bancaire JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a mis en garde contre le risque accru d'une correction significative du marché boursier américain dans les six mois à deux ans à venir. Ces avertissements interviennent alors que l'enthousiasme pour l'IA générative a gagné les marchés boursiers du monde entier cette année, suscitant des comparaisons avec la bulle Internet. L'indice boursier japonais Nikkei .N225 a chuté de 2,5 %, les actions de SoftBank Group 9984.T chutant de 10 %. Le dollar américain a chuté de 0,2% contre le yen à 153,41 JPY= après la publication du procès-verbal de la réunion de politique générale de la Banque du Japon en septembre. L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux importants, a brièvement touché un plus haut de cinq mois de 100,25. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a légèrement baissé à 4,0697% par rapport à la clôture américaine de 4,091% mardi. Le bitcoin BTC= est tombé sous la barre des 100 000 dollars pour la première fois depuis juin, mais a rebondi par la suite et était en hausse de 0,2% à 100 499,70 dollars. L'or XAU= a tenté de se redresser après trois jours consécutifs de pertes, et se négociait 0,1% plus haut à 3 936,48 $ l'once. GOL/ La monnaie unique européenne EUR= a peu varié dans les premiers échanges à 1,1484 $ après avoir atteint un plus bas de trois mois suite à cinq jours consécutifs de baisse. Le pétrole Brent LCOc1 est resté inchangé à 64,44 dollars le baril.
Les marchés asiatiques se replient alors que les craintes de valorisations excessives secouent Wall St
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 01:53
Valeurs associées
|101 485,0712 USD
|CryptoCompare
|+0,45%
|1,1490 USD
|Six - Forex 1
|-0,40%
|791,010 USD
|NYSE
|+0,68%
|309,440 USD
|NYSE
|-0,07%
|72,32 Pts
|NYMEX
|+0,35%
|164,010 USD
|NYSE
|+0,20%
|49 104,05 Pts
|Six - Forex 1
|-4,65%
|3 947,99 USD
|Six - Forex 1
|+0,41%
|64,10 USD
|Ice Europ
|-0,39%
|60,12 USD
|Ice Europ
|-0,43%
|6 771,55 Pts
|CBOE
|-1,17%
|140,620 EUR
|Tradegate
|-8,10%
|4,121
|Rates
|+0,08%
|153,2585
|Six - Forex 1
|+3,31%
