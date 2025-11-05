 Aller au contenu principal
Nikkei 225
49 104,05
-4,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les marchés asiatiques se replient alors que les craintes de valorisations excessives secouent Wall St
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 01:53

Les actions asiatiques ont
prolongé la chute de Wall Street au cours de la nuit, les
investisseurs s'inquiétant des valorisations excessives qui
sapent la confiance.
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  était en baisse de 0,8%, mené par les actions
sud-coréennes  .KS11  avec une perte de 4,1%. Les contrats à
terme américains e-mini  ESc1  ont baissé de 0,4 % après une
chute de 1,2 % du S&P 500   .SPX  au cours de la nuit.
    "C'est une mer de rouge sur l'ensemble des marchés", a
déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez
Pepperstone Group à Melbourne. "Il n'y a pas beaucoup de raisons
d'acheter ici, et jusqu'à ce que nous nous rapprochions des
résultats de Nvidia le 19 novembre, le marché manque d'un
catalyseur à court terme."
    Les actions reculent après avoir atteint des niveaux record,
car les marchés boursiers craignent d'être trop sollicités après
que les directeurs généraux des poids lourds de Wall Street,
Morgan Stanley  MS.N  et Goldman Sachs  GS.N , ont remis en
question  la possibilité de maintenir des valorisations
élevées.
    Le mois dernier, le directeur général du géant bancaire
JPMorgan Chase  JPM.N , Jamie Dimon, a mis en garde contre le
risque accru d'une correction significative du marché boursier
américain dans les six mois à deux ans à venir.
    Ces avertissements interviennent alors que l'enthousiasme
pour l'IA générative a gagné les marchés boursiers du monde
entier cette année, suscitant des comparaisons avec la bulle
Internet.
    L'indice boursier japonais Nikkei  .N225  a chuté de 2,5 %,
les actions de SoftBank Group  9984.T  chutant de 10 %.
    Le dollar américain a chuté de 0,2% contre le yen à 153,41
 JPY=  après la publication du procès-verbal  de la
réunion de politique générale de la Banque du Japon en
septembre.
    L'indice du dollar  =USD , qui suit l'évolution du billet
vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires
commerciaux importants, a brièvement touché un plus haut de cinq
mois de 100,25.
    Le rendement des bons du Trésor à 10 ans  US10YT=RR  a
légèrement baissé à 4,0697% par rapport à la clôture américaine
de 4,091% mardi. 
    Le bitcoin BTC=  est tombé sous la barre des 100 000
dollars pour la première fois depuis juin, mais a rebondi par la
suite et était en hausse de 0,2% à 100 499,70 dollars. L'or
 XAU=  a tenté de se redresser après trois jours consécutifs de
pertes, et se négociait 0,1% plus haut à 3 936,48 $ l'once.
 GOL/ 
    La monnaie unique européenne  EUR=  a peu varié dans les
premiers échanges à 1,1484 $ après avoir atteint un plus bas de
trois mois suite à cinq jours consécutifs de baisse.
    Le pétrole Brent  LCOc1  est resté inchangé à 64,44 dollars
le baril.

Valeurs associées

BTC/USD
101 485,0712 USD CryptoCompare +0,45%
EUR/USD SPOT
1,1490 USD Six - Forex 1 -0,40%
GOLDMAN SACHS GR
791,010 USD NYSE +0,68%
JPMORGAN CHASE
309,440 USD NYSE -0,07%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MORGAN STANLEY
164,010 USD NYSE +0,20%
Nikkei 225
49 104,05 Pts Six - Forex 1 -4,65%
Or
3 947,99 USD Six - Forex 1 +0,41%
Pétrole Brent
64,10 USD Ice Europ -0,39%
Pétrole WTI
60,12 USD Ice Europ -0,43%
S&P 500 INDEX
6 771,55 Pts CBOE -1,17%
SOFTBANK GROUP
140,620 EUR Tradegate -8,10%
USA BENCHMARK 10A
4,121 Rates +0,08%
USD/JPY SPOT
153,2585 Six - Forex 1 +3,31%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
