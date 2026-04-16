Les marchés asiatiques progressent grâce aux espoirs d'un accord de paix et aux bénéfices des entreprises

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* Le Nikkei 225 atteint un niveau record

(Ajoute le PIB chinois, l'emploi australien, la menace de Trump de renvoyer Powell, la réaction du marché obligataire et des devises, rafraîchit les marchés à travers la matinée asiatique) par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont progressé dans les échanges asiatiques jeudi, l'optimisme grandissant quant à un accord pour mettre fin à la guerre en Iran avec les États-Unis augmentant la pression sur Téhéran, tandis que les traders digéraient un buffet de données économiques et de rapports sur les bénéfices critiques.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,9%, mettant le benchmark sur la voie d'une troisième journée consécutive de gains, tandis que le Nikkei japonais a augmenté de 2,2% pour atteindre un nouveau record. Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 étaient enhausse de0,2%.

« Nous restons globalement constructifs » sur les actions des marchés émergents, car « la croissance sous-jacente des bénéfices est susceptible d'être forte », ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans un rapport de recherche.

Les bénéfices dans la région seront « tirés par la demande liée à l'IA, qui devrait être relativement isolée des impacts directs du choc pétrolier ».

Mercredi, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,8 % et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 1,6 %, les solides bénéfices trimestriels de Bank of America BAC.N et de Morgan Stanley

MS.N ayant porté les indices à des niveaux record . Avec environ 6 % des entreprises ayant publié leurs résultats pour le trimestre, 84 % ont dépassé les attentes des analystes.

« Alors que nous entrons dans le cœur de la saison des résultats, l'attention se porte à nouveau sur les fondamentaux, avec un environnement plus idiosyncratique et axé sur les actions qui commence à s'installer », a déclaré Scott Rubner, responsable de la stratégie sur les actions et les dérivés d'actions chez Citadel Securities à New York. « Cette réinitialisation offre un point d'entrée plus constructif dans les actions, en particulier dans les grandes capitalisations de croissance de qualité ».

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC)

2330.TW TSM.N , l'un des piliers du secteur de l'IA, devrait publier ses résultats trimestriels plus tard jeudi, avec une hausse de 50 % du bénéfice net attendue en raison de l'explosion de la demande pour ses puces avancées.

Sur les marchés pétroliers, Brent crude LCOc1 a augmenté de 0,3% à 95,23 dollars le baril après qu'une source informée par Téhéran a déclaré à Reuters que l'Iran pourrait envisager d'autoriser les navires à naviguer librement à travers le côté omanais du détroit d'Ormuz sans risque d'attaque, dans le cadre des propositions qu'il a offertes dans les négociations avec les États-Unis. Ailleurs, l' incendie d'une raffinerie en Australie a également suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, est resté stable à 98,02, alors que les inquiétudes géopolitiques se sont apaisées et que les traders ont avancé les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Mercredi, le président américain Donald Trump a menacé de limoger le président de la Fed, Jerome Powell, de son siège séparé au Conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine si M. Powell ne quitte pas ce poste également à la fin de son mandat de chef de la Fed le 15 mai, intensifiant une impasse compliquée qui a bouleversé la transition habituellement en douceur du pouvoir de la Fed et renouvelant les inquiétudes quant à son indépendance.

L'euro s'est rapproché de son plus haut niveau depuis le début de la guerre, à 1,1809 dollar, prolongeant sa récente série de victoires pour la neuvième journée consécutive.

Les actions chinoises .CSI300 ont progressé de 0,7% après que les données ont montré que la plus grande économie d'Asie a connu une croissance de 5,0% au premier trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes des analystes alors que les décideurs politiques se préparaient aux retombées de la guerre en Iran.

« Le solide début de l'année grâce à la performance des exportations suggère que l'impact direct du conflit au Moyen-Orient reste contenu pour l'instant », a déclaré Junyu Tan, économiste régional pour l'Asie du Nord chez Coface à Hong Kong.

« Mais les perspectives ne sont pas toutes roses malgré la résistance relative de la Chine face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement en énergie », a-t-il ajouté. « Le moteur des exportations pourrait encore être limité par une demande mondiale plus faible si le conflit persiste ».

Les actions australiennes .AXJO ont baissé de 0,2% et le dollar australien AUD= a peu changé après que les données ont montré jeudi que l'emploi australien a augmenté largement conformément aux attentes en mars, les entreprises ayant embauché plus de travailleurs à temps plein, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,3%.

« Les dernières données renforceront l'évaluation de la RBA selon laquelle les risques à la hausse pour l'inflation sont plus importants que les risques à la baisse pour le marché du travail », ont écrit les analystes de Capital Economics dans un rapport de recherche, se référant à la Banque de réserve d'Australie.

L'or XAU= a regagné 0,6 % à 4 819,55 $, tandis que dans les cryptomonnaies, le bitcoin BTC= était en baisse de 0,2 % à 74 718,47 $, tandis que l'éther ETH= a glissé de 0,4 % à 2 355,27 $.