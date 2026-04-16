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Les marchés asiatiques progressent grâce aux espoirs d'un accord de paix et aux bénéfices des entreprises
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 02:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont progressé dans les premiers échanges asiatiques jeudi, l'optimisme grandissant quant à un accord pour mettre fin à la guerre en Iran avec les Etats-Unis augmentant la pression sur Téhéran, tandis que les traders se préparent à une série de données économiques et de rapports sur les bénéfices critiques.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,3%, mettant le benchmark sur la voie d'une troisième journée consécutive de gains, tandis que le Nikkei japonais a augmenté de 1,5%. Le S&P 500 e-mini futures EScv1 a augmenté de 0,1%.

Au cours de la nuit, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,8% et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 1,6%, les bénéfices trimestriels de Bank of America et Morgan Stanley ayant porté les indices à des niveaux records . Avec environ 6 % des entreprises ayant publié leurs résultats pour le trimestre, 84 % ont dépassé les attentes des analystes.

« Nous restons globalement constructifs sur les actions des marchés émergents car la croissance sous-jacente des bénéfices devrait être forte », ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans un rapport de recherche.

Les bénéfices dans la région seront « tirés par la demande liée à l'IA, qui devrait être relativement isolée des impacts directs du choc pétrolier ».

Les données économiques attendues comprennent les chiffres de l'emploi en Australie et le PIB chinois. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW TSM , l'un des piliers du secteur de l'IA, devrait publier ses résultats trimestriels , avec une hausse de 50 % du bénéfice net attendue en raison de l'augmentation de la demande pour ses puces avancées.

Sur les marchés pétroliers, Le Brent LCOc1 a ouvert en baisse de 0,4% à 94,55 dollars le baril après qu'une source informée par Téhéran a déclaré à Reuters que l'Iran pourrait envisager d'autoriser les navires à naviguer librement à travers le côté omanais du détroit d'Ormuz sans risque d'attaque, dans le cadre des propositions qu'il a offertes dans les négociations avec les États-Unis.

L'or XAU= a regagné 0,8 % à 4 829,24 $, tandis que dans les cryptomonnaies, le bitcoin BTC= est resté stable à 74 832,83 $ et l'éther ETH= a glissé de 0,1 % à 2 360,71 $.

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