Les marchés asiatiques progressent grâce à l'amélioration de la perception de l'IA et à l'attente du discours de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott Murdoch

Les marchés financiers asiatiques étaient en hausse mercredi, les fabricants de puces coréens étant en tête des gains, les investisseurs doublant leur mise sur ce qu'ils considèrent comme le pari le plus sûr sur l'intelligence artificielle (IA), tandis que le yen restait au centre de l'attention.

Les investisseurs ébranlés par la volatilité de ces derniers mois attendaient également le discours sur l'état de l'Union du président américain Donald Trump, mardi soir à Washington. Les participants au marché s'attendent à des commentaires qui pourraient porter sur des politiques allant du commerce à l'accessibilité financière en passant par l'Iran.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en hausse de 1% dans les premiers échanges.

Le Nikkei .N225 a atteint un niveau record. Il était en hausse de 1,1% à 57 956,92 dans les premiers échanges après avoir atteint un pic intrajournalier de 58 047,89. Le Topix

.TOPX a augmenté de 0,07% à 3.818,73.

L'indice coréen KOSPI .KS11 a progressé de près de 1,7%, dépassant pour la première fois les 6 000 points. L'indice est en hausse de 44% depuis le début de l'année.

La pénurie mondiale de puces mémoire a fait doubler le cours des actions de Samsung Electronics 005930.KS et de SK Hynix

000660.KS depuis octobre, car les liquidités ont remonté la chaîne d'approvisionnement de l'IA jusqu'aux fabricants de puces, qui jouissent d'une énorme popularité. Le principal fabricant mondial de puces Nvidia Corp NVDA.O publie ses résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché américain mercredi.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng .HSI était en hausse de 0,36% et l'indice chinois CSI300 .CSI300 était en hausse de 0,3%.

L'indice australien S&P/ASX200 .AXJO a progressé de 1,1 % pour atteindre un niveau record malgré l'augmentation des prix à la consommation en janvier , ce qui a augmenté le risque de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Le yen JPY= s'est renforcé de 0,12% contre le billet vert à 155,7 pour un dollar mercredi, après avoir chuté de 0,8% mardi.

Selon un rapport de presse , la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a fait part au gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, de ses réserves quant à une nouvelle hausse des taux d'intérêt, ce qui laisse planer des doutes sur la prochaine augmentation des taux d'intérêt.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a baissé de 0,05% à 97,84, avec l'euro EUR= en hausse de 0,05% à 1,1777 $.

Un sondage Reuters publié la semaine dernière a montré qu'une majorité d'économistes s'attend à ce que la BOJ augmente son taux directeur à 1% d'ici la fin du mois de juin, certains anticipant un mouvement dès le mois d'avril en raison des préoccupations croissantes concernant les pressions inflationnistes et la faiblesse du yen.

Les traders évaluent actuellement à 50 % les chances d'un relèvement en avril et à 65 % les chances d'un relèvement d'ici juin.

"Étant donné que l'on s'attendait à ce qu'elle modifie sa position sur la politique monétaire, cette dernière nouvelle ramène l'incertitude sur le marché et laisse les investisseurs très intéressés par les nominations des deux nouveaux membres du conseil d'administration de la Banque du Japon, qui devraient être annoncées aujourd'hui", ont déclaré les analystes de la NAB.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,5 point de base à 4,039%, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 0,4 point de base à 4,6933%.

Le sentiment positif à l'égard du secteur de l'IA est revenu dans la nuit après que la startup Anthropic, basée à San Francisco, a dévoilé 10 nouvelles façons pour les entreprises clientes d'utiliser ses plugins d'IA, ce qui a ravivé l'enthousiasme selon lequel l'IA stimulerait les profits dans toute une série de secteurs différents.

Les cours des actions liées à l'IA ont fluctué ces dernières semaines, les investisseurs craignant que les dépenses d'investissement considérables consacrées à l'IA ne se traduisent pas rapidement par des bénéfices,

"L'IA n'est pas une technologie à bulles, mais cela ne signifie pas que tous les paris sur l'IA seront payants. Il y a des entreprises qui dépensent beaucoup pour l'IA et qui ne verront probablement pas de retour", a déclaré Laura Cooper, responsable du crédit macro et stratège en investissement mondial chez Nuveen.

Les discours prononcés mardi par Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, et Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, ont indiqué que, selon eux, le marché du travail américain pourrait commencer à se stabiliser.

"Il est évident que la plupart des membres pensent qu'il est approprié d'attendre de nouveaux progrès en matière d'inflation avant d'ajuster la politique à la baisse", ont déclaré les analystes d'ANZ.

"Bien qu'il y ait eu des signes de stabilisation du marché du travail en 2026, les conditions du marché du travail sont molles et constituent une source de pression désinflationniste."

ANZ a prédit que la Fed commencerait à assouplir ses taux au deuxième trimestre, très probablement en juin, et prévoit 75 points de base de réduction cette année

Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,75% à 66,12 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 71,30 dollars, en hausse de 0,75%.

L'or au comptant XAU= est resté stable à 5 138,49 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a baissé de 0,43% à 86,96 dollars l'once.