Les marchés asiatiques enregistrent leur plus forte chute en sept mois, alors que la reprise induite par l'IA s'interrompt

Les actions ont connu leur plus forte baisse en sept mois en Asie mercredi, les valeurs technologiques étant en tête des pertes alors que les investisseurs ont freiné un rallye prolongé axé sur l'intelligence artificielle.

Le recul par rapport aux niveaux records a également été alimenté par des préoccupations selon lesquelles les marchés boursiers pourraient être trop tendus, suite aux commentaires des **directeurs généraux** des poids lourds de Wall Street, Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , remettant en question la durabilité des valorisations élevées.

RÉACTION DU MARCHÉ: Les contrats à terme sur le Nasdaqient en baisse de 1%, après une chute de 2% de l'indice au comptant .IXIC à Wall Street la nuit dernière et les indices en Corée du Sud .KS11 et au Japon .N225 ont chuté de plus de 5% par rapport aux sommets atteints mardi.

COMMENTAIRES:

MATT SIMPSON, **ANALYSTE PRINCIPAL DES MARCHÉS**, STONEX, BRISBANE:

"Lorsque l'on considère que le Nasdaq s'est redressé pendant sept mois consécutifs et qu'il a progressé de plus de 50 % par rapport à son plus bas niveau d'avril, le repli actuel n'est qu'un simple **accroc** dans le grand ordre des choses.

"À un moment donné, il faut prendre des bénéfices.

"Mais lorsque la dynamique s'inverse, comme c'est le cas sur les marchés mondiaux, les stops se déclenchent et obligent les opérateurs à liquider sur d'autres marchés pour couvrir leurs pertes, ce qui provoque une nouvelle activité baissière. Ceux qui ont de l'argent en jeu ne cherchent probablement pas de réponses en ce moment - ils se copient les uns les autres comme des enfants lors d'un examen. Et la réponse, c'est qu'il faut fuir.""

CHARU CHANANA, **STRATÉGISTE EN CHEF DES INVESTISSEMENTS**, SAXO, SINGAPOUR:

"C'est une journée classique de liquidation des positions et de prise de bénéfices pour les leaders asiatiques de l'IA et des semi-conducteurs après des records. L'hésitation des grandes entreprises technologiques américaines a entamé le sentiment des acteurs de la croissance mondiale et de l'IA, tandis que la forte baisse des cryptomonnaies resserre l'appétit pour le risque et que le raffermissement du yen pèse sur les actions japonaises à forte composante exportatrice. Ensemble, ces forces entraînent une correction saine, qui ne ressemble pas encore à des ventes de panique."

JASON WONG, **STRATÉGISTE PRINCIPAL DES MARCHÉS**, BNZ, WELLINGTON:

"Il est probablement temps de faire une pause dans la hausse des marchés d'actions que nous avons connue. Cela fait un moment qu'elle est à sens unique, et c'est le risk-off qui envahit maintenant les marchés.

"La semaine dernière, la Fed américaine nous a peut-être rappelé que la voie de l'assouplissement de la politique américaine n'était pas toute tracée. Nous sommes en retard pour une correction.""

RYAN FELSMAN, ÉCONOMISTE EN CHEF, COMMSEC, SYDNEY:

"Je pense qu'il y a actuellement une prise de bénéfices. L'incertitude règne autour du gouvernement américain - nous en sommes au 35ème jour de la fermeture du gouvernement fédéral. On craint que la réouverture du gouvernement américain n'entraîne une hausse des rendements obligataires, ce qui se traduit souvent par une pression sur les titres sensibles à la croissance et aux taux d'intérêt, tels que les titres technologiques.""

"Il est clair que le secteur technologique est actuellement évalué à la perfection. Il est cher et les investisseurs sont certainement un peu préoccupés par le fait que le marché s'est emballé.""

SHIER LEE LIM, **STRATÉGISTE PRINCIPAL DE CHANGE ET MACROÉCONOMIQUE POUR L'APAC**, CONVERA, SINGAPOUR:

"L'absence d'un catalyseur unique et clair suggère que la prudence des investisseurs est motivée par une combinaison d'incertitudes macroéconomiques, y compris les préoccupations concernant les perspectives de croissance, les négociations en cours sur la fermeture du gouvernement aux États-Unis, et l'examen plus approfondi des dépenses d'investissement dans les industries clés.""

TONY SYCAMORE, ANALYSTE DE MARCHÉ, IG, SYDNEY:

"Je pense que c'est le début du mouvement... il y a probablement six ou sept raisons combinées qui ont déclenché cette baisse de l'aversion pour le risque.

"Le rallye a été implacable depuis les plus bas d'avril et, combiné aux avertissements des **directeurs généraux** concernant une correction et à Michael Burry de The Big Short disant qu'il a acheté des actions à la baisse de Nvidia et Palantir, ainsi qu'à la fermeture du gouvernement américain **qui a atteint un niveau record**, il y a tellement de raisons pour que le mouvement continue à baisser.""

JON WITHAAR, **GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE PRINCIPAL**, PICTET ASSET MANAGEMENT, SINGAPOUR:

"C'est une confluence de choses, mais je pense que cela se résume à un positionnement. Les investisseurs individuels et les fonds spéculatifs ont été extrêmement exposés sur le long terme aux actions technologiques en particulier au niveau mondial et la combinaison de certains commentaires négatifs de **directeurs généraux** sur la valorisation au cours de la nuit, combinée à la violente baisse de la crypto, a endommagé le sentiment.""

"Le mouvement de repli semble être en grande partie lié au positionnement, les valeurs les plus performantes ayant été les plus durement touchées. En Asie, cela inclut des noms tels que SoftBank et SK Hynix. La "mise en garde" d'hier sur SK Hynix a certainement effrayé les investisseurs particuliers et institutionnels.""

ORIANO LIZZA, **TRADER COMMERCIAL**, CMC MARKETS, SINGAPOUR:

"Pourquoi le marché est en baisse - je pense qu'il est probablement un peu **attendu**... Nous parlions de valorisations excessives, et je pense qu'elles sont en train d'apparaître au grand jour. Par ailleurs, je pense que le marché est toujours tourné vers l'avenir et qu'il cherche à voir s'il y a nécessairement d'autres catalyseurs qui vont maintenir la dynamique du marché.""

"À court terme, je suppose que la réaction du marché à la suite d'un effondrement comme celui-ci... Cette fois-ci, c'est en fait, et c'est un peu plus intéressant, sur l'ensemble des marchés... C'est la première fois que nous assistons à un effondrement général du marché, qui est **transversal**. Normalement, il s'agit d'un marché en particulier, mais cette fois-ci, il semble que les marchés indiciels aient déclenché un repli plus large, ce qui s'explique probablement par le sentiment de peur qui commence lentement à s'insinuer.""

LORRAINE TAN, DIRECTRICE DE LA RECHERCHE SUR LES ACTIONS POUR L'ASIE, MORNINGSTAR, SINGAPOUR:

"Le marché reflète probablement le repli du marché américain au cours de la nuit en raison des inquiétudes concernant la consommation et la confiance des consommateurs. En outre, il pourrait également être attribué aux sociétés liées à l'IA dont le prix est fixé à la perfection.""

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))