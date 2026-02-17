Les marchés asiatiques démarrent prudemment, le pétrole augmente en raison des négociations entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott Murdoch

Les marchés financiers asiatiques sont restés prudents mardi en raison des vacances, mais le pétrole a augmenté avec les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran à Genève qui doivent commencer plus tard dans la journée.

Les marchés de la Chine continentale, de Hong Kong, de Singapour, de Taïwan et de la Corée du Sud étaient fermés mardi pour les vacances du Nouvel An lunaire. Les marchés américains étaient fermés lundi pour le Presidents' Day.

Le Nikkei .N225 japonais était en baisse de 0,5% et le Topix .TOPX plus large a glissé de 0,2% à 3.779,29.

En Australie, le S&P/ASX200 .AXJO a progressé de près de 0,5%.

Les rendements du Trésor à dix ans US10YT=RR ont perdu 1 point de base à 4,044% mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis début décembre. Le rendement à cinq ans du Japon

JP5YTN=JBTC a baissé de 2 points de base à 1,65%, son plus bas niveau depuis le 2 février.

Au début des heures de transactions en Asie, les contrats à terme du Nasdaq NQc1 étaient en baisse de 0,1% et les contrats à terme du S&P 500 ESC1 en hausse de 0,2%.

L'indice du dollar =USD , une mesure de la monnaie américaine par rapport à ses principaux rivaux, est resté stable à 97,07, après un léger gain de 0,2 % au cours de la nuit.

L'affaiblissement de l'économie japonaise est resté au centre de l'attention mardi, un jour après des chiffres du PIB beaucoup plus faibles que prévu.

Le pays a rapporté lundi que son économie a augmenté de 0,2 % en rythme annuel au quatrième trimestre, bien en dessous du gain de 1,6 % prévu, les dépenses du gouvernement ayant pesé sur l'activité. Mardi, le yen japonais JPY= s'est renforcé de 0,15 % par rapport au billet vert, à 153,28 pour un dollar.

Les faibles chiffres soulignent les défis à venir pour la Première ministre Sanae Takaichi et devraient soutenir ses efforts pour une relance budgétaire plus agressive, ont déclaré les économistes.

La BOJ tiendra sa prochaine réunion sur les taux en mars, et les traders ne prévoient qu'une faible probabilité de relèvement. Les économistes interrogés par Reuters le mois dernier s'attendaient à ce que la banque centrale attende jusqu'en juillet avant de resserrer à nouveau sa politique

"Le marché a probablement supposé que des données plus faibles sur le PIB au quatrième trimestre encourageraient les plans de la Première ministre Takaichi d'offrir un soutien fiscal supplémentaire et de réduire la taxe sur les ventes de produits alimentaires", ont écrit les analystes de la NAB dans une note de recherche.

"Les prix pour les hausses de taux de la BoJ ont légèrement baissé après les données du PIB, avec seulement 4 points de base pour la réunion de mars et 16 points de base pour celle d'avril

La banque centrale australienne a déclaré mardi qu'elle avait conclu que l'inflation resterait obstinément élevée si elle n'avait pas augmenté les taux d'intérêt comme elle l'a fait ce mois-ci, et qu'elle n'était pas encore sûre qu'un nouveau resserrement serait nécessaire.

Les prix du pétrole étaient plus élevés avant les négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à désamorcer les tensions dans le contexte des augmentations attendues de l'offre de l'OPEP+.

Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 1,29%. Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 1,33% au cours de la nuit.

La marine iranienne des Gardiens de la révolution a organisé un exercice dans le détroit d'Ormuz lundi, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Tasnim, un jour avant la reprise des négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis. Le passage représente environ 20 % des expéditions mondiales de pétrole.

"Le marché reste perturbé par les incertitudes géopolitiques, les investisseurs étant prudents en raison des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran et l'Ukraine cette semaine", ont déclaré les analystes de l'ANZ.

"Les positions spéculatives ont augmenté ces dernières semaines. Si les tensions au Moyen-Orient s'apaisent ou si des progrès significatifs sont réalisés dans la guerre en Ukraine, la prime de risque actuellement intégrée dans les prix du pétrole pourrait rapidement se résorber."

L'or XAU= a baissé de 0,85% à 4949,5 dollars l'once, la hausse du dollar ayant rendu le lingot plus cher pour les détenteurs d'autres devises. L'argent au comptant XAG= était en baisse de 2%.