Les marchés américains reculent avant la Fed

(AOF) - Les indices américains ont clôturé en baisse cette première séance de la semaine avant la décision de la Fed sur sa politique monétaire mercredi soir. Sur le plan économique, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier a surpris par sa vigueur. Côté valeurs, la perspective du départ de Warren Buffett de la direction générale de Berkshire Hathaway à la fin de l'année a provoqué un repli du titre de la société d'investissement. Le Dow Jones a perdu de 0,24% à 41218,83 points, et le S&P 500 a cédé 0,64% à 5 650,38 points.

La perspective du départ de Warren Buffett (94 ans) de la direction générale de Berkshire Hathaway à la fin de l'année provoque un repli de 5,05% à 718 719 dollars du titre de la société d'investissement. Les actions Berkshire Hathaway affichent un rendement de 5 500 000 % depuis l’arrivée de l'Oracle d'Omaha à la tête du groupe en 1965, selon les calculs de Bloomberg. Warren Buffett passera le flambeau à Greg Abel, vice-président en charge des activités hors assurance, qu’il avait adoubé en tant que successeur en 2021. La légende de l'investissement demeurera cependant président de la société.

Les chiffres économiques du jour

La croissance de l’activité a accéléré au mois d’avril selon l’indice PMI non manufacturier de l’ISM. Attendu en baisse de 50,8 à 50,2 points, l’indicateur la mesurant s’est finalement installé à 51,6 points, signant un 56ème mois d’expansion sur 59.

L’indice PMI des services de S&P Global a révélé un net ralentissement de l’activité dans le secteur en avril aux Etats-Unis. Cet indicateur est passé de 54,4 points en mars, à 50,8 points en avril, là où les analystes tablaient sur un ralentissement un peu moins important à 51,4 points.

Selon l’indice PMI Composite de S&P Global, aux États-Unis, la croissance de l’activité dans le secteur privé a fortement ralenti en ressortant à 50,6 points, contre 51,2 points attendus et 53,5 points en mars. Il s’agit de son rythme de croissance le plus faible depuis septembre 2023.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BioNTech

Sur les trois premiers mois de l'année 2025, la perte nette du laboratoire s'est creusée en passant de 315,1 à 415,8 millions de dollars. Par action, la perte nette s'élève à 1,73 dollar, contre des prévisions à 2 dollars et un précédent à 1,31 dollar. Au niveau des revenus, le chiffre d'affaires de BioNTech s'est affaissé de 2,56 %, à 182,8 millions de dollars, là où les analystes espéraient une progression autour de 204 millions de dollars.

Tyson Foods

Au second trimestre de son exercice 2024/2025, les revenus de Tyson Foods sont stables à 13,07 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation ajusté s'élève à 515 millions de dollars, en hausse de 27%. Le BPA ajusté a bondi de 48% à 0,92 dollar. Sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025, le groupe agroalimentaire maintient ses prévisions. Il anticipe toujours un bénéfice d'exploitation ajusté entre 1,9 et 2,3 milliards de dollars ainsi que des ventes stables ou en hausse de 1%. Il prévoit un flux de trésorerie disponible compris entre 1 et 1,6 milliard de dollars.

Walt Disney/Netflix/Paramount

Trump a annoncé hier la mise en œuvre de droits de douane de 100% sur l'ensemble des films produits hors des Etats-Unis. Sur son réseau Truth Social, le président américain a déploré la "mort" de l'industrie cinématographique outre-Atlantique. " D'autres pays offrent toutes sortes d'incitations pour attirer nos cinéastes et nos studios loin des Etats-Unis ", a-t-il assuré. Selon lui, il s'agit d'un " effort concerté de la part d'autres nations ", représentant " une menace pour la sécurité nationale ".

Zimmer Biomet

Le fabricant d'équipements médicaux Zimmer Biomet a dévoilé des résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes, mais a révisé certains de ses objectifs financiers annuels. Sur la période de janvier à mars, le bénéfice ajusté par action a atteint 1,81 dollar, contre des attentes à 1,77 dollar. Le bénéfice net s'est quant à lui élevé à 182 millions de dollars, soit près de 10 millions de dollars de plus qu'il y a un an. Parallèlement, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,1 %, à 1,909 milliard de dollars, contre une prévision à 1,89 milliard de dollars.