Les marchés américains poursuivent leur hausse prudemment après les PMI, Microchip bondit

(AOF) - Les marchés américains continuent de progresser après la publication des indices PMI en décembre. Celui des services s'est établi à 52,5 après 54,1 en novembre marquant ainsi la croissance la plus lente enregistrée depuis huit mois. Le PMI Composite ressort à 52,7 quasiment en ligne avec les attentes : 53. Côté valeurs, Microchip Technology grimpe après l'annonce hier du relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de son exercice 2025/2026. Vers 17h40, le Dow Jones gagne 0,47% à 49 207 points et le Nasdaq progresse de 0,18% à 23 437 points.

Microchip Technology (+10,89%, à 74,33 dollars) est particulièrement très entouré à New York. Le fournisseur généraliste de semi-conducteurs grimpe après l'annonce hier du relèvement de son objectif de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/2026, clos le 31 décembre dernier. Une décision prise à la faveur de commandes soutenues. Il vise désormais des revenus d'environ 1,185 milliard de dollars, contre une précédente fourchette allant de 1,109 à 1,149 MdsUSD annoncée le 6 novembre dernier.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le PMI Composite en décembre ressort à 52,7 quasiment en ligne avec le consensus : 53. Il s'élevait à 54,2 en novembre.

L'indice PMI des Services s'est établi à 52,5 contre 52,9 attendu après 54,1 en novembre, marquant ainsi la croissance la plus lente enregistrée depuis huit mois (depuis avril 2025).

Les valeurs à suivre

Accenture

Accenture a conclu un accord pour acquérir Faculty, une société britannique pionnière dans les services d'intelligence artificielle et les produits d'aide à la décision. Cette opération intègre plus de 400 experts, dont des scientifiques de données, et permet à Accenture d'adopter le logiciel Frontier, un outil d'optimisation et de simulation avancée déjà utilisé par des acteurs comme Novartis pour la planification d'essais cliniques.

Accenture annonce s'associer avec NTT Docomo Global pour développer et étendre l'Universal Wallet Infrastructure (UWI), une "plateforme révolutionnaire conçue pour fournir des services de confiance numériques de niveau entreprise". L'infrastructure développée conjointement par les deux groupes permet aux organisations d'émettre, de vérifier et de gérer des identifiants et des jetons à travers l'identité numérique, la monnaie, les actifs et les documents.

AIG

Peter Zaffino, président-directeur général d'AIG (American International Group), a informé le conseil d'administration de son intention d'endosser le rôle de président exécutif et de quitter ses fonctions de directeur général d'ici le milieu de l'année. Peter Zaffino a mené, avec succès, la transformation et le repositionnement stratégique de la société en tant qu'assureur dommages de premier plan mondial. AIG a déjà trouvé son successeur en la personne d'Eric Andersen, un vétéran de l'industrie de l'assurance.

Amgen

Le géant des biotechnologies a officialisé le rachat de la société britannique Dark Blue Therapeutics dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 840 millions de dollars. Cette acquisition permet à Amgen de mettre la main sur un candidat-médicament de type "dégradeur de protéines", une petite molécule conçue pour cibler et détruire les protéines MLLT1/3, responsables de la prolifération de certains types de leucémie myéloïde aiguë.

Caterpillar

A l'occasion du CES de Las Vegas, Caterpillar fait part de Cat AI Assistant, une solution basée sur l'IA qui "permet aux clients d'interagir avec les équipements et le portefeuille d'applications numériques de Caterpillar de manière nouvelle et puissante". Selon le géant des équipements de chantier, elle "redéfinit la manière dont le travail est réalisé en combinant données, IA et équipements lourds afin d'aider les clients à améliorer leur productivité, leur efficacité et leur sécurité".

Ford

Les ventes totales de Ford pour l'année 2025 ont augmenté de 6% pour atteindre 2 204 124 véhicules, avec une part de marché globale atteignant 13,2%. La part de marché de Ford a augmenté de 0,6 point de pourcentage pour l'année. Au quatrième trimestre, les ventes de Ford ont augmenté de 2,7%, avec une part de marché en hausse de 0,9 point de pourcentage au quatrième trimestre.

General Motors

General Motors a achevé l'année 2025 en tête des ventes automobiles aux États-Unis, enregistrant une progression de 6% sur l'ensemble de l'année, pour un total de 2,86 millions de véhicules vendus. Le groupe conserve sa suprématie sur le segment des camionnettes grand format pour la sixième année consécutive, les modèles Chevrolet Silverado et GMC Sierra atteignant leur meilleur niveau de ventes combinées en vingt ans.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson rapporte avoir soumis à l'Agence européenne du médicament une demande d'autorisation de mise sur le marché pour l'utilisation conjointe du TECVAYLI (teclistamab) et du DARZALEX (daratumumab) par voie sous-cutanée. Cette demande concerne les patients adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins un traitement préalable. L'étude de phase 3, nommée MajesTEC-3, a révélé des résultats spectaculaires avec une réduction de 83,4% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport aux soins standards.

Live Nation

Live Nation a signé un accord auprès d'Ovalto portant sur l'acquisition de Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe. Une fois la transaction finalisée, l'acteur central du marché mondial du spectacle vivant lancera un vaste programme de modernisation qui permettra à cette enceinte d'accueillir plus de productions tout au long de l'année, en renforçant la position de Paris comme destination mondiale du divertissement. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Lockheed Martin

Le géant de la défense a conclu un contrat-cadre majeur avec le département de la Guerre des États-Unis pour augmenter radicalement la cadence de production de ses intercepteurs de missiles. Cet accord de sept ans vise à porter la capacité annuelle de 600 à 2000 unités afin de répondre à l'explosion de la demande mondiale.

Microsoft

Microsoft a officialisé le rachat d'Osmos (une plateforme d'ingénierie de données pilotée par l'intelligence artificielle agente) dans l'objectif d'accélérer l'ingénierie de données autonome au sein de Microsoft Fabric. Face à la multiplication des flux d'informations souvent manuels et coûteux, les solutions d'Osmos permettent de transformer des données brutes en actifs exploitables pour l'analyse et l'intelligence artificielle directement dans OneLake, le lac de données unifié de la plateforme. Les équipes d'Osmos rejoindront la division ingénierie de Microsoft Fabric pour simplifier l'interconnexion et le partage des données à l'échelle de l'entreprise.

Uber/Lucid

Lors du CES de Las Vegas, Uber Technologies et Lucid Group ont présenté les véhicules de pré-séries destinés à leur service mondial de robotaxis. Les deux entreprises ont également indiqué que les tests autonomes sur route ont débuté le mois dernier, une étape cruciale dans le développement et la validation du service avant son lancement prévu dans la baie de San Francisco plus tard cette année.