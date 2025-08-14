Les marchés américains jouent les équilibristes, accélération des prix à la production

(AOF) - Les indices américains évoluent proche de l'équilibre, à la veille du sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La question d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine est sur toutes les lèvres. Les marchés sont quasiment stables après l'accélération des prix à la production aux États-Unis en juillet. En rythme annuel, ils ont dépassé les attentes : +3,3%, contre un consensus de 2,5%. Côté valeurs, Tapestry dévisse après avoir anticipé un bénéfice annuel inférieur aux estimations. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,27% à 44799 points et le Nasdaq cède 0,06% à 21700 points.

Tapestry recule fortement à la Bourse de New York perdant 13,91%, à 97,76 dollars, après avoir publié des résultats annuels décevants sur l'exercice 2024/2025. Sur cette période, le bénéfice d'exploitation (GAAP) a baissé pour atteindre les 415 millions de dollars, contre 1,14 milliard de dollars il y a un an. La marge opérationnelle ressort à 5,9%, contre 17,1% un an plutôt. Le bénéfice net (GAAP) est en repli à 183 millions de dollars, contre 816 millions l'année dernière. Par action, le bénéfice dilué du groupe ressort à 0,82 dollar, contre 3,50 dollars un an avant.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les prix à la production ont progressé de 3,3% en juillet en rythme annuel alors qu’ils étaient attendus en hausse de 2,5%. Ils étaient en croissance de 2,4% en juin. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,9%, contre 0,2% attendu et après avoir été stable en juin. En version core, les prix à la production sont en hausse de 0,9%, contre +0,2% attendu en rythme mensuel et en hausse de 3,7%, contre 2,9% attendus en rythme annuel.

La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 224 000 unités, soit une diminution de 3 000 par rapport aux 227 000 de la semaine précédente. Les analystes anticipaient un chiffre autour de 225 000.

Les valeurs à suivre

Birkenstock

Les revenus de Birkenstock ont augmenté de 12 %, à 635 millions d'euros, au troisième trimestre de son exercice 2024/2025. À taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires a été de 16%, tirée par une forte demande continue pour ses produits dans tous les segments, canaux et catégories. La rentabilité s'est améliorée avec une marge brute de 60,5%, en hausse de 100 points de base. La marge d'Ebitda ajusté est de 34,4%, en hausse de 140 points de base par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024.

Cisco

Au quatrième trimestre de son exercice 2024/2025, Cisco Systems a vu son bénéfice net progresser de 30,57%, à 2,823 milliards de dollars. Par action, le bénéfice net est passé de 0,54 à 0,71 dollar. De son côté, le chiffre d'affaires s'est élevé à 14,7 milliards de dollars, en hausse de 8 -%. Enfin, les commandes ont augmenté de 7% avec une croissance dans toutes les zones géographiques.

Costco

Selon des informations de Bloomberg, Costco Wholesale, le géant américain de la distribution, aurait décidé de ne pas proposer à la vente la pilule abortive Mifépristone dans ses plus de 500 pharmacies. Toujours selon l'agence de presse américaine, le groupe était la cible d'un groupe d'activistes religieux, mais Costco aurait simplement indiqué qu'il n'y avait pas de demande pour ce produit et qu'il n'avait pas subi l'influence de ce groupe d'activistes religieux.

Deere

Deere & Company a généré un bénéfice net de 1,289 milliard de dollars au troisième trimestre clos le 27 juillet 2025, soit 4,75 dollars par action. Il est en repli de 26%. Les ventes nettes ont diminué de 9%, à 12,01 milliards de dollars, sur ce troisième trimestre. Suite à sa publication trimestrielle, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel agricole a abaissé la fourchette haute de ses prévisions de bénéfice annuel. Il devrait être comprise entre 4,75 et 5,25 milliards de dollars, contre une fourchette précédente allant de 4,75 et 5,50 milliards de dollars.