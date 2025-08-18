 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 902,00
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les marchés américains flirtent avec l'équilibre, coup de projecteur sur le sommet Trump-Zelensky
information fournie par AOF 18/08/2025 à 17:42

(AOF) - Les marchés actions américains frôlent l'équilibre, avant la nouvelle rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ce lundi à Washington en présence de dirigeants européens. Les deux dirigeants doivent discuter à partir de 19 heures sur l'avenir de l'Ukraine. Le président ukrainien a dit sur X vouloir mettre fin à la guerre " rapidement " mais avec une " paix durable ". Les investisseurs surveilleront la teneur des discussions des banques centrales lors du symposium de Jackson Hole qui démarre ce jeudi pendant deux jours. Vers 17h30, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent 0,05% et 0,13%.

L'ACCC (Commission australienne de la concurrence et de la consommation) a ouvert aujourd'hui une procédure devant la Cour fédérale contre Google Asie-Pacifique pour des ententes anticoncurrentielles. Filiale de la société Alphabet (-0,41% à 204,08 dollars), Google reconnaît avoir conclu ces accords dans le passé avec Telstra et Optus (deux opérateurs de télécommunications en Australie), concernant la pré-installation de Google Search sur les téléphones mobiles Android. Google a coopéré avec l'ACCC pour reconnaître sa responsabilité.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 32 en août contre 34 attendu. Il avait atteint 33 en juillet.

Les valeurs à suivre

Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb et la société de biotechnologie SystImmune ont annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient octroyé le statut de thérapie innovante à Izalontamab brengitecan pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique et sous certaines autres conditions. L'obtention de ce statut souligne la solidité et le potentiel de cet anticorps-médicament pour répondre aux importants besoins cliniques non satisfaits des patients.

IBM

IBM va déployer de nouvelles fonctionnalités numériques basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour le site USOpen.org et l'application mobile du tournoi de tennis professionnel organisé à New York, en partenariat avec l'United States Tennis Association (USTA). 'Match Chat' est un outil d'assistance interactif. Les fans de tennis pourront l'utiliser en tapant leur propre question et obtenir des réponses à l'occasion des 254 matchs de simple : statistiques joueurs, historiques de confrontations entre deux joueurs, analyses en temps réel, prononciation du nom des joueurs...

Merck

Merck a annoncé que son produit anticancéreux Ifinatamab deruxtecan a obtenu la désignation de thérapie innovante par la Food & Drug Administration (FDA) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu, dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine. Cet anticorps-médicament a été découvert par la société pharmaceutique japonaise Daiichi Sankyo et développé conjointement par cette dernière et Merck.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Concurrence : la Chine maintient la pression sur les produits laitiers européens
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.08.2025 18:57 

    La Chine a aussi lancé des enquêtes antidumping sur les importations de porc et d'eau-de-vie à base de vin (brandy) européens. L'enquête antisubventions visant les importations de produits laitiers issus de l'Union européenne (UE) va être prolongée, a annoncé lundi ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en recul
    information fournie par AFP 18.08.2025 18:24 

    La Bourse de Paris a fini en baisse lundi, prudente à l'approche de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, en attendant des avancées sur les discussions pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Le CAC 40 a perdu 0,50%, à 7.884,05 points, en ... Lire la suite

  • La Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé après le sommet Trump-Poutine
    information fournie par Reuters 18.08.2025 18:06 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, après le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui n'a débouché sur aucun accord de cessez-le-feu et au début d'une semaine qui s'annonce ... Lire la suite

  • Des Palestiniens déplacés fuyant le nord de Gaza se dirigent vers le sud
    Le Hamas dit approuver une proposition de cessez-le-feu
    information fournie par Reuters 18.08.2025 18:02 

    Le Hamas a informé les médiateurs dans son conflit avec Israël qu'il avait approuvé une nouvelle proposition de cessez-le-feu, a déclaré à Reuters un responsable du groupe palestinien. Celle-ci prévoit notamment un arrêt des opérations militaires pendant 60 jours, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank