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LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Nvidia, SiTime Corp, Hoth Therapeutics
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices américains s'apprêtaient à prolonger leur baisse et à ouvrir en baisse mardi, pénalisés par un recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs et par des inquiétudes persistantes liées à l'inflation, malgré un recul des cours du pétrole et une accalmie des pertes sur les bons du Trésor. .N

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Les actions progressent grâce à un partenariat avec Blackstone dans le cloud IA nL4N41W0RB

** Workday Inc WDAY.O : ** Salesforce Inc CRM.N : ** ServiceNow Inc NOW.N : ** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Les actions des éditeurs de logiciels américains reprennent vie après une forte correction nL4N41W0SB

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - HSBC s'attend à ce que Nvidia dépasse à nouveau les estimations nL4N41W0UJ

** CareTrust REIT Inc CTRE.N :

BUZZ - Recul suite à une vente d'actions portée à 509 millions de dollars nL6N41W0PM

** Relay Therapeutics Inc RLAY.O :

BUZZ - Hausse après les résultats prometteurs d'un médicament contre les troubles vasculaires dans le cadre d'une étude nL6N41W0QM

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Stabilisation du cours après une opération sur obligations convertibles portée à 350 millions de dollars

nL6N41W0QI

** Amer Sports Inc AS.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N41W0Q8

** Onto Innovation Inc ONTO.N :

BUZZ - En baisse après une émission d'obligations convertibles de 1,3 milliard de dollars nL6N41W0R0

** Driven Brands Holdings Inc DRVN.O :

BUZZ - En baisse après avoir prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations nL6N41W0T4

** SiTime Corp SITM.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'une vente prévue d'obligations convertibles d'une valeur de 1,1 milliard de dollars nL6N41W0S3

** Hoth Therapeutics Inc HOTH.O :

BUZZ - En baisse suite à son projet de changement de marque et d'entrée sur le marché des infrastructures de semi-conducteurs pour l'IA nL4N41W10I

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0,5999 USD NASDAQ -0,02%
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383,9300 USD NASDAQ -3,95%
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