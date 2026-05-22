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LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-NervGen Pharma, Medline, sociétés minières d'argent
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement progressé vendredi à l'approche d'un long week-end, les investisseurs guettant les signes d'une avancée dans les discussions visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient qui dure depuis près de trois mois. .N

** Workday Inc WDAY.O :

BUZZ - Bondit après avoir dépassé les estimations trimestrielles nL4N41Z0O5

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O :

BUZZ - En hausse grâce à l'optimisme autour de GTA VI, ne se laisse pas affecter par des résultats inférieurs aux attentes

nL6N41Z0FA

** Estée Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - Bondit alors que les négociations de fusion avec Puig prennent fin nL6N41Z0HJ

** Zoom Communications Inc ZM.O :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles nL6N41Z0JP

** International Business Machines Corp IBM.N : ** GlobalFoundries Inc GFS.O : ** D-Wave Quantumn Inc QBTS.N : ** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce par les États-Unis d'un investissement de 2 milliards de dollars dans ces entreprises nL6N41Z0L7

** Perpetua Resources Corp PPTA.O :

BUZZ - Bond après l'approbation par les États-Unis d'une aide de 2,9 milliards de dollars pour une mine dans l'Idaho

nL4N41Z0R1

** Ross Stores Inc ROST.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à des perspectives de bénéfices et de ventes en hausse nL6N41Z0H4

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En hausse après que le traitement combiné contre le cancer du poumon développé par la société et son partenaire Kelun a atteint son objectif lors d'un essai clinique de phase avancée nL4N41Z0RX

** NervGen Pharma Corp NGEN.O :

BUZZ - Chute suite à une levée de fonds de 60 millions de dollars à prix très réduit nL6N41Z0ML

** Denali Therapeutics Inc DNLI.O :

BUZZ - En baisse après l'abandon du développement d'un médicament contre la maladie de Parkinson nL4N41Z0U2

** UP Fintech Holding Ltd TIGR.O : ** Futu Holdings Ltd FUTU.O : ** KraneShares CSI China Internet ETF KEWB.N : ** iShares MSCI China ETF MCHI.O :

BUZZ - Les ADR des courtiers en ligne chinois plongent suite à la répression réglementaire nL4N41Z0UL

** BJ’s Wholesale Club Holdings Inc BJ.N :

BUZZ - Légère hausse après des ventes trimestrielles et un bénéfice supérieurs aux attentes nL6N41Z0P9

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les sociétés minières d'argent chutent alors que les craintes d'inflation liées au pétrole renforcent les paris sur une hausse des taux nL6N41Z0Q6

** Peloton Interactive Inc PTON.O :

BUZZ - En hausse alors que la société s'apprête à rejoindre l'indice S&P SmallCap nL6N41Z0OW

** Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL6N41Z0QL

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - En hausse après une vente massive de 2,7 milliards de dollars par ses actionnaires nL6N41Z0RS

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FUTU HLDG SP ADR-A
123,8600 USD NASDAQ -0,69%
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