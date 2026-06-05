LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Lululemon, Cooper Companies, Cypherpunk Technologies

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains s'apprêtaient à reculer à l'ouverture des marchés vendredi, les fabricants de puces électroniques ayant perdu de leur élan après un fort rebond, tandis qu'un rapport mensuel sur l'emploi meilleur que prévu a renforcé les anticipations d'une politique monétaire restrictive. .N

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - Chute en raison de l'affaiblissement des ventes aux États-Unis et de la révision à la baisse des perspectives

nL6N42D0F1

** Cooper Companies Inc COO.O :

BUZZ - Bondit alors que la demande de lentilles de contact stimule les bénéfices nL6N42D0CR

** ASML Holding NV ASML.O : ** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Recul des valeurs européennes du secteur des puces électroniques alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices après le ralentissement de la hausse liée à l'IA [nL8N42D0A7

** Chipotle Mexican Gril Inc CMG.N :

BUZZ - En hausse après que JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" nL6N42D0HM

** Cypherpunk Technologies Inc CYPH.O :

BUZZ - Chute après la chute du token cryptographique Zcash

nL4N42D0S5

** Almonty Industries Inc ALM.O :

BUZZ - En baisse suite à la vente d'obligations convertibles pour 700 millions (XX millions d'euros) de dollars nL6N42D0JV

** Keel Infrastructure Corp KEEL.O :

BUZZ - En baisse après l'augmentation de 400 millions (XX millions d'euros) de dollars de l'émission d'obligations convertibles nL6N42D0L0

** ABM Industries Inc ABM.N :

BUZZ - Hausse après des revenus du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL4N42D0UN

** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O :

BUZZ - BMO relève son objectif de cours sur J.B. Hunt, voyant des perspectives favorables pour l'activité intermodale

nL4N42D0WR

** G-III Apparel Group Ltd GIII.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL6N42D0ML

** Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX.O :

BUZZ - En hausse après que le médicament contre la maladie de Parkinson a montré des résultats positifs lors d'une étude de phase avancée nL4N42D0XK

** BioCardia Inc BCDA.O :

BUZZ - En hausse après les commentaires de la FDA concernant une étude sur la thérapie cellulaire pour l'insuffisance cardiaque nL6N42D0O6