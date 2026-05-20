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LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Les compagnies pétrolières, Roblox, Target
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement progressé mercredi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'étant stabilisées avant la publication des résultats de Nvidia, que les investisseurs considèrent comme un test crucial de la demande en IA dans un contexte d'inquiétudes liées à la hausse des rendements des bons du Trésor .N

** Cava Group Inc CAVA.N :

BUZZ - Bondit après avoir relevé ses prévisions grâce à une forte demande nL6N41X08U

** Roblox Corp RBLX.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce de son tout premier programme de rachat d'actions nL6N41X0ML

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Broadcom Inc AVGO.O : ** Sandisk Corp SNDK.O : ** Western Digital Corp WDC.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques progressent, les résultats de Nvidia étant au centre de l'attention nL4N41X0S9

** Analog Devices Inc ADI.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de son projet d'acquisition d'Empower Semiconductor pour 1,5 milliard de dollars

nL6N41X0KY

** Toll Brothers Inc TOL.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL6N41X0O9

** Lowe's Companies Inc LOW.N :

BUZZ - En baisse après avoir confirmé ses prévisions annuelles nL6N41X0QR

** Target Corp TGT.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N41X0RR

** APA Corp APA.O : ** Devon Energy Corp DVN.N : ** Diamondback Energy Inc FANG.O : ** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - Citigroup relève ses objectifs de cours pour les sociétés énergétiques américaines nL4N41X0XT

** Ralliant Corp RAL.N :

BUZZ - TD Cowen relève l'objectif de cours de Ralliant grâce à la solidité de son carnet de commandes nL4N41X0Y1

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - En hausse après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre et un rebond de la croissance annuelle du chiffre d'affaires nL6N41X0SB

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - Susquehanna relève son objectif de cours pour Keysight Technologies en raison de la solidité de ses activités dans l'IA et la défense nL4N41X0XZ

** Viavi Solutions Inc VIAV.O :

BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 500 millions de dollars nL6N41X0SV

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères suivent la hausse de l'or alors que les espoirs de paix au Moyen-Orient compensent la hausse des rendements nL4N41X0YR

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - Le titre recule alors que les promoteurs envisagent de céder leur participation dans le cadre d'une offre secondaire

nL6N41X0ST

** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Les compagnies pétrolières reculent alors que les prix du brut baissent en raison des perspectives de guerre avec l'Iran nL4N41X0Z1

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