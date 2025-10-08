 Aller au contenu principal
Les marchés américains attendus stables avant les Minutes de la Fed
information fournie par AOF 08/10/2025 à 15:04

(AOF) - Les indices américains devraient flirter avec l'équilibre à l'ouverture de la séance ce mercredi, en attendant les Minutes de la Fed ce soir à 20 heures. Les Etats-Unis entament leur deuxième semaine de shutdown. La paralysie budgétaire se poursuit donc, toujours faute d'accord entre républicains et démocrates sur le budget. Le Sénat a échoué lundi à mettre fin au blocage et à adopter un budget à court terme permettant de maintenir les agences fédérales en activité. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,09% et 0,05%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fait l'objet de prises de bénéfices au lendemain des records enregistrés par le S&P500 et le Nasdaq Composite. Du côté des valeurs, Oracle a reculé à la suite de la publication d'un article de The Information sur la faiblesse des marges de ses services cloud fonctionnant avec des puces Nvidia. Le Dow Jones a perdu 0,20% à 46 602,98 points et le Nasdaq Composite, 0,67% à 22 788,36 points. Le rendement du 10 ans américain a reculé de 2 points de base à 4,132%. En revanche, l'or a été bien orienté : les futures sur l'once ont même dépassé les 4000 dollars, une première.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les investisseurs attendent les minutes de la Fed à 20 heures.

Les valeurs à suivre

ExxonMobil

L'Irak et la société pétrolière et gazière américaine Exxon Mobil signeront mercredi un accord pour gérer, développer et exploiter le champ pétrolier de Majnoon dans le sud de l'Irak, ont rapporté à Reuters trois sources officielles irakiennes proches du dossier. Cet accord porterait sur l'amélioration des infrastructures d'exportation d'or noir et des projets potentiels de commercialisation du pétrole. Si un accord est scellé, Exxon Mobil reviendrait alors sur le sol irakien après près de deux ans d'absence.

FedEx

JPMorgan a dégradé sa recommandation sur le titre de FedEx, de Surpondérer à Neutre et réduit son objectif de cours de 284 à 274 dollars. Dans une note publiée avant la publication des résultats du troisième trimestre 2025 du secteur du transport et de la logistique, la banque américaine dit être " de plus en plus préoccupé par le risque pesant sur les prévisions de bénéfice par action annuel de FedEx, étant donné qu'elles intègrent déjà un rebond des fondamentaux du fret."

Nvidia

La startup d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk a levé plus de fonds que prévu initialement, faisant appel à des bailleurs de fonds tels que Nvidia, pour porter son tour de table à 20 milliards de dollars, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. Le financement comprend des capitaux propres et des dettes dans une entité ad hoc qui achètera des processeurs Nvidia et les louera à xAI pour les utiliser dans son projet Colossus 2, ont précisé ces sources. Nvidia investirait jusqu'à 2 milliards de dollars dans la partie actions de la transaction.

Tesla

Au lendemain de la présentation de deux versions moins chères des véhicules Model Y et Model 3, qui n'a pas réellement convaincu, le media The Information a révélé que le groupe aurait abandonné son objectif de produire des milliers de robots humanoïdes avant la fin de l'année. Elon Musk comptait sur ces robots pour impressionner les investisseurs lors de l'assemblée générale du groupe programmée le 6 novembre prochain. Au cours de cette réunion, les actionnaires doivent notamment se prononcer sur le plan de 1 000 milliards de dollars de rémunération proposé à son PDG.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

