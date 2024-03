"Les marchés actions vivent leur meilleure vie" (La Française AM)

(AOF) - "Les marchés anticipent maintenant des cycles de baisse de taux qui ne commencent qu’en juin, ce qui est en ligne avec ce que les banques centrales communiquent. Hormis de fortes surprises sur l’inflation, cela ne devrait pas beaucoup évoluer avant fin mai et permettre à la volatilité de continuer sa lente décrue", estime François Rimeu, stratégiste chez La Française AM.

François Rimeu poursuit : "Les marchés actions vivent de leur côté leur meilleure vie, avec des gains significatifs lors du mois écoulé. A noter le réveil des actions chinoises (+8,55% pour le MSCI China) et la très bonne tenue des petites capitalisations américaines (+5,52% pour le Russell 2000) alors que les secteurs liés aux matières premières continuent de sous performer assez largement les indices. La saison des résultats, solide aux Etats-Unis, a contribué à soutenir les valorisations".

La Française AM considère que l''activité manufacturière va poursuivre son rebond et entraîner graduellement des révisions haussières des perspectives de croissance (Europe, EM hors Chine). Cela devrait être bénéfique aux marchés actions et permettre à certains secteurs d'inverser une dynamique très négative depuis 18 mois (S&M caps, industriels..). Les taux devraient être orientés légèrement à la baisse avec une volatilité elle aussi en baisse, et ce, tant que les marchés ne changent pas de scénario d'inflation à long terme où que les banquiers centraux ne modifient drastiquement leur discours (revue à la hausse du taux neutre par exemple).