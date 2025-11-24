Les marchés à terme de Wall Street sont mitigés, les investisseurs réfléchissant à une baisse des taux de la Fed et se concentrant sur les données

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été mitigés dans un marché agité lundi, les investisseurs évaluant la probabilité d'une réduction imminente des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et recherchant des données pour obtenir plus de clarté sur la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale.

Les actions ont connu une période de volatilité ce mois-ci, les investisseurs craignant que le boom de l'intelligence artificielle ne se soit transformé en une bulle potentielle, tandis que la fermeture prolongée du gouvernement américain les a laissés avec peu de données économiques pour évaluer la santé de la plus grande économie du monde.

Les remarques *accommodantes* de l'influent président de la Fed de New York, John Williams , ont offert un peu de répit sur le front politique la semaine dernière, mais ont également reflété la division des décideurs politiques avant la réunion du FOMC de décembre.

Les investisseurs estiment à 75 % la probabilité que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain, contre 42 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 05:46 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 7 points, ou 0,02%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 17 points, ou 0,26%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 115,25 points, ou 0,47%.

LA RÉSILIENCE DES CONSOMMATEURS SOUS LES FEUX DE LA RAMPE POUR LE DÉBUT DE LA PÉRIODE DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Cette semaine, l'accent sera mis sur la santé du consommateur américain.

Les données sur les ventes au détail et les prix à la production pour le mois de septembre sont attendues tout au long de la semaine, avant le début de la saison des achats pour les fêtes de fin d'année, qui débutera jeudi avec la fête de Thanksgiving et se poursuivra avec le Black Friday et le Cyber Monday.

Les habitudes de consommation, qui constituent l'épine dorsale de l'économie américaine, seront examinées de près à un moment où de nombreuses entreprises ont annoncé des licenciements , où des données officielles retardées ont fait état d'une hausse du chômage et où les droits de douane américains ont pesé sur l'humeur .

Le National Retail Federal a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis dépassent pour la première fois les 1 000 milliards de dollars . La semaine dernière, Walmart, la plus grande chaîne de magasins des États-Unis, a relevé ses prévisions annuelles dans un signal de confiance pour la fin de l'année. Les actions de Walmart < WMT.N > étaient en hausse de 0,2 % dans les échanges avant bourse.

Les bénéfices des sociétés orientées vers la consommation, notamment Dick's Sporting Goods DKS.N , Best Buy BBY.N , Abercrombie ANF.N et Kohl's KSS.N sont attendus dans le courant de la semaine.

LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LES VALORISATIONS TECHNOLOGIQUES PERSISTENT

Malgré les fortes prévisions de Nvidia NVDA.O la semaine dernière , les valorisations exagérées du secteur technologique ont perturbé les marchés pendant la majeure partie du mois. Pour ajouter à la morosité, des investisseurs populaires ont également réduit leurs participations dans le secteur, tandis que d'autres ont pris des positions baissières .

Les principaux indices de Wall Street sont maintenant sur la voie d'une baisse mensuelle en novembre, avec l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, en passe de subir leurs plus fortes pertes mensuelles depuis que les attentes de hausses des tarifs douaniens américains ont déclenché un mouvement de repli au mois de mars.

Parmi les autres valeurs, Bristol-Myers BMY.N a gagné 3,8% après que son rival européen Bayer BAYGn.DE ait dévoilé des données positives *de phase avancée* pour son médicament cardiovasculaire .

Cipher Mining CIFR.O et CleanSpark CLSK.O ont gagné 4% chacun après que J.P.Morgan soit devenu haussier sur les mineurs de crypto-monnaie.

En géopolitique, les marchés ont également suivi les développements autour des plans pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine.