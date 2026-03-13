Les marchés à terme de Wall Street sont en hausse, les investisseurs prenant en compte les troubles au Moyen-Orient avant la publication des données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,27%, S&P 500 0,27%, Nasdaq 0,23%

* PIB, données sur l'inflation à 8h30 ET

* Meta en baisse de 1%; un rapport indique que le déploiement du modèle d'IA "Avocado" est repoussé à mai ou plus tard

* SentinelOne perd 5,3 % après de sombres prévisions

(Mise à jour des prix en continu) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé dans un marché agité vendredi avant les rapports sur la croissance économique et l'inflation, tandis que l'aggravation du conflit au Moyen-Orient menaçait d'attiser les pressions sur les prix. Les principaux indices de Wall Street sont toujours en passe de connaître leur troisième semaine dans le rouge et les investisseurs ont également surveillé l'évolution du marché du crédit privé. Les marchés auront un **aperçu** de la santé de l'économie américaine alors que les publications de janvier pour les biens durables et les dépenses de consommation personnelle sont attendues à 8h30 ET, ainsi que la deuxième estimation du produit intérieur brut du quatrième trimestre. Les rapports sur les ouvertures d'emplois en janvier et l'estimation initiale de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs en mars suivront à 10 heures (heure de l'Est). Les prix du brut ont frôlé les 100 dollars le baril alors que les hostilités au Moyen-Orient montraient peu de signes d'apaisement malgré les assurances de l'administration Trump d'une résolution rapide. Les efforts tels que les rejets d'urgence record de pétrole de l'Agence internationale de l'énergie et la licence américaine de 30 jours permettant aux pays d'acheter du pétrole russe et des produits pétroliers bloqués en mer n'ont pas réussi à faire baisser la flambée des coûts. "Au-delà de l'énergie, ce qui préoccupe désormais les économistes, c'est l'impact potentiel sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale, car ce qui transite par le détroit d'Ormuz ne s'arrête pas au pétrole: une part importante de la production industrielle mondiale dépend indirectement de ce corridor", a déclaré John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cite Gestion.

"En réalité, si cette situation devait perdurer, une grande partie de l'économie mondiale pourrait rapidement être mise sous pression."

La flambée des coûts a compliqué le travail de la Réserve fédérale, qui doit également faire face à un marché de l'emploi en perte de vitesse. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt et la hausse des rendements des bons du Trésor à court terme laissent présager une politique monétaire **restrictive** dans les mois à venir.

La banque centrale devrait se réunir la semaine prochaine et **devrait** laisser les taux d'intérêt inchangés. Selon les données compilées par le LSEG, les opérateurs ne prévoient plus qu'une seule réduction de 25 points de base des taux d'intérêt cette année, contre deux avant le début de la guerre, le 28 février. A 07:11 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 127 points, soit 0,27%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 17,25 points, soit 0,27%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 57 points, soit 0,23%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a vacillé et était en baisse de 0,81 point à 26,48, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000

RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, étaient en baisse de 0,2%.

L'indice Dow .DJI , à forte composante financière, a été le plus durement touché au cours des trois dernières semaines, ce qui le place sur la voie de ses plus fortes pertes mensuelles depuis décembre 2024. Les inquiétudes concernant la qualité du crédit se sont aggravées cette semaine après que Morgan Stanley MS.N a interrompu les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, à la suite de mesures similaires prises par BlackRock

BLK.N et Blue Owl OWL.N au cours des dernières semaines. JPMorgan Chase JPM.N a également restreint les prêts aux acteurs du crédit privé, tandis que Blackstone BX.N a dû faire face à une augmentation des rachats.

Les actions de Blue Owl étaient légèrement en baisse dans les échanges de pré-marché, tandis que les autres étaient peu modifiées.

Les valeurs du secteur du voyage, les plus touchées par la guerre et la hausse des coûts de l'énergie, ont légèrement baissé.

Les compagnies aériennes Alaska ALK.N et American AAL.O ont perdu environ 0,2% chacune, tandis que Carnival CCL.N et Norwegian Cruise NCLH.N ont perdu environ 0,8% chacune. Le fabricant de logiciels de conception Adobe < ADBE.O > a chuté de 8 %, car le directeur général de longue date Shantanu Narayen quittera son rôle une fois qu'un successeur aura été nommé, ce qui ravive les inquiétudes concernant sa stratégie alors qu'il est confronté à la perturbation de l'IA. La société de cybersécurité SentinelOne < S.N > a chuté de 5,3 % après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations. Megacap Meta < META.O > a glissé de 1 % après qu'un rapport a indiqué qu'elle avait reporté la sortie de son modèle d'intelligence artificielle "Avocado" à mai au moins, au lieu de ce mois-ci.